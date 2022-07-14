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Бойцы Нацгвардии уничтожили вражескую ДРГ и технику оккупантов. ВИДЕО боя

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Группа бойцов спецназа Национальной гвардии уничтожила ДРГ оккупантов и технику оккупантов

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагменты боя бойцы опубликовали в соцсетях.

Захватчики пытались занять позицию по наблюдению и ведению диверсионно-разведывательных действий. Бойцы обнаружили намерения врагов и устроили засаду. Первыми за дело взялись снайперы. Через несколько минут украинские воины добили оккупантов из АГС, ПТРК "Корсар" и стрелковым оружием.

Смотрите также "Цензор.НЕТ": Артиллерия Нацгвардии уничтожает танки, БМП, командно-штабную машину оккупантов на южном направлении. ВИДЕО
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Топ комментарии
+23
молодці хлопці ,лупіть дику орду
слава ЗСУ!
слава НГУ!
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14.07.2022 10:29
+17
Смерть оркам!!! Слава Україні!
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14.07.2022 10:29
+13
Велком ту Юкрейн, суки!
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14.07.2022 10:36
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лол! респект! уважуха!💯💪😎
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14.07.2022 10:08 Ответить
Гадицца!!
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14.07.2022 10:13 Ответить
Смерть оркам!!! Слава Україні!
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14.07.2022 10:29 Ответить
молодці хлопці ,лупіть дику орду
слава ЗСУ!
слава НГУ!
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14.07.2022 10:29 Ответить
Фашизм и ********** - синонимы !
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14.07.2022 10:59 Ответить
Велком ту Юкрейн, суки!
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14.07.2022 10:36 Ответить
Хороший кацап,это двухсотый 😁
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14.07.2022 10:38 Ответить
И трехсотый, и пятисотый, и тысячный...
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14.07.2022 12:44 Ответить
Одна ракета коштує 70 000 грн. Їх на відео змарнували дві. (по піхоті, техніки не було!!!). Мені одному здається, що щось на відео не так? Чи вже можна ракети не рахувати, і виробництво "Стугн" в Україні поновили???
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14.07.2022 11:12 Ответить
У відео видно звичайнісінький "Фагот". Не сильно надійний (враховуючи солідний термін зберігання їхніх ***********), але для ДРГ (враховуючи її небезпечність) - прийнятно. У тексті помилково вказано - "Корсар". У вашому опусі все це плавно перетворилося на вже "марнування" ракет для "Стугна". Що за відліхтарна цифра 70000 грн? Що "Корсар", що "Стугна" - орієнтовна ціна $20 000.
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15.07.2022 02:56 Ответить
сидеть в кустах не видеть куда пулять и не знать срикошетит твое тело пулю орковскую...
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14.07.2022 11:41 Ответить
Что мешает герою поехать туда и показать как надо правильно воевать?
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14.07.2022 11:41 Ответить
Гарний початок
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14.07.2022 12:59 Ответить
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14.07.2022 18:55 Ответить
Борони вас Бог, хлопці. Слава!
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15.07.2022 07:16 Ответить
 
 