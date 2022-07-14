"Столько танков сожгли, а наши долбо#бы даже попасть не могут в них": Рашист паникует от нового вооружения, которое получили ВСУ. АУДИО

Российские оккупанты жалуются на меткие выстрелы украинских защитников из нового вооружения.

Об этом свидетельствует очередной перехват разговора военного РФ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

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"Они сидят, кофе пьют, кнопочки нажимают, и тебя просто закидывают снарядами. А ты мечешься, как долбо#б. У нас уже тут столько танков сожгли, столько техники… А наши долбо#бы даже попасть не могут в них, вычислить не могут", - жалуется оккупант жене.

Чтобы поддержать разговор, женщина дает ему совет: "вам же надо танками стрелять на такие расстояния". Но "воин" исправляет ее представление о современной войне: "Да x*ли… они начинают бить тебя за 3-4 километра. Куда ты танком стрельнешь?".

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