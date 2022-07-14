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"Столько танков сожгли, а наши долбо#бы даже попасть не могут в них": Рашист паникует от нового вооружения, которое получили ВСУ. АУДИО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупанты жалуются на меткие выстрелы украинских защитников из нового вооружения.
Об этом свидетельствует очередной перехват разговора военного РФ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Они сидят, кофе пьют, кнопочки нажимают, и тебя просто закидывают снарядами. А ты мечешься, как долбо#б. У нас уже тут столько танков сожгли, столько техники… А наши долбо#бы даже попасть не могут в них, вычислить не могут", - жалуется оккупант жене.
Чтобы поддержать разговор, женщина дает ему совет: "вам же надо танками стрелять на такие расстояния". Но "воин" исправляет ее представление о современной войне: "Да x*ли… они начинают бить тебя за 3-4 километра. Куда ты танком стрельнешь?".
Топ комментарии
+19 FT FT
показать весь комментарий14.07.2022 11:32
+18 scanncode scanncode
показать весь комментарий14.07.2022 11:31
+13 CrossFirenko
показать весь комментарий14.07.2022 11:32
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Все так сумно...
На Чорнобаївку їдь!
Там щодня двіж!
И это тот, кто учился до армии в институте ......
П.С. Лично делал опрос !