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Винница (701) война (47249) Зеленский (16612) обстрел (20424)

Зеленский о ракетном ударе рашистов по Виннице: Что это, если не открытый террористический акт? Нелюди. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ракетные удары российских оккупантов по Виннице.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Винница. Ракетные удары по центру города. Есть раненые и погибшие, среди них маленький ребенок.

Каждый день Россия уничтожает мирное население, убивает украинских детей, направляет ракеты по гражданским объектам. Где нет ничего военного. Что это, если не открытый террористический акт?

Нелюди. Страна-убийца. Страна-террорист", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Рашисты выпустили 3 ракеты по офисному зданию в Виннице: Известно о 6 раненых и 2 погибших, среди них ребенок. ФОТО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+73
Так это ж твоя, Еладака ты кусок, вина. Закатал оружие в асфальт, а теперь трындишь тут
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14.07.2022 12:05
+49
А 5 млрд., подарованих Каламойші - що це, як не мародерство?
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14.07.2022 12:08
+41
Царство Небесне вбитим...
Одужання пораненим.
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14.07.2022 12:05
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Если совсем на пальцах.

Любой контакт с Путиным любого мирового политика - это легимитизация путинского террора.

Любые переговоры, встречи, звонки, письма дают ему возможность думать, что он все делает правильно.

Любой взгляд мирового политика на него не через прицел оружия он воспринимает, как слабость и никчемность смотрящего.

Любой купленный у России товар - это деньги на его войну.

Поставьте себя на его место. На секунду. Он убивает сотни людей в день. Почти 5 месяцев подряд каждый день он убивает, убивает и убивает. На глазах у всего мира. В прямом эфире.

И что он видит в ответ? Озабоченные дискуссии об очередном пакете санкций? Запрет Кабаевой жрать и спать на вилле в Швейцарии? Конфискованная яхта Дерипаски? Просьбы заикающимися голосами европейских беспозвоночных: "Пожалуйста, хватит стрелять в украинцев". Нет, ну раз "пожалуйста"...

И вот думает Путин - не зря их ни во что не ставил. Я могу делать, что захочу и мне за это ничего не будет. Они все меня боятся.

И продолжает с удовольствием убивать.

А надо, чтобы боялся он. Он же трус до мозга и костей.

Надо сделать всего лишь так, чтобы он боялся.

Это совсем не сложно, просто ни у кого нет такого желания.
И воли нет.
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14.07.2022 19:29 Ответить
і що в.а.зеленський збирається робити з тими терористами? чи він дальше буде тупо насолоджуватись, як жид-садист пукін-шаломов, від вбивств українців?
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14.07.2022 20:07 Ответить
А у нас нечем ответить. Зато зеленский уже попиарился на чужом горе. Где наше оружие, Зелёная сопля?
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14.07.2022 21:33 Ответить
Гнидомерзенні кацапські сцикуни, ви у справжній чоловічій війні смоктали і продовжуєте смоктати. Ви ні на що нездатні, окрім здихати як обісрані барани, коли заградотряди за спиною. Вас навіть негри з іржавими калашами на *** прокрутять.
Зате воювати проти цивільних, обстрілюючи ракетами матерів і дітей - тут ви *** "херої".
Підори **** запомоєні, щоб вас могили виблювали!
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14.07.2022 22:02 Ответить
Розумію твою біль. Дніпро теж калашматять ракетами. Тримайся!
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14.07.2022 22:08 Ответить
На терор слід відповідати тільки терором. Зеленський слабак або агент путіна, якщо після більш як чотирьох місяців вбивства українських громадян нічого не робиться у відповідь.
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15.07.2022 08:16 Ответить
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