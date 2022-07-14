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Зеленский о ракетном ударе рашистов по Виннице: Что это, если не открытый террористический акт? Нелюди. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Владимир Зеленский прокомментировал ракетные удары российских оккупантов по Виннице.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Винница. Ракетные удары по центру города. Есть раненые и погибшие, среди них маленький ребенок.
Каждый день Россия уничтожает мирное население, убивает украинских детей, направляет ракеты по гражданским объектам. Где нет ничего военного. Что это, если не открытый террористический акт?
Нелюди. Страна-убийца. Страна-террорист", - говорится в сообщении.
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+73 Підлога Маккартні
показать весь комментарий14.07.2022 12:05
+49 maravillo
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+41 Вадим Карапіщенко
показать весь комментарий14.07.2022 12:05
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Любой контакт с Путиным любого мирового политика - это легимитизация путинского террора.
Любые переговоры, встречи, звонки, письма дают ему возможность думать, что он все делает правильно.
Любой взгляд мирового политика на него не через прицел оружия он воспринимает, как слабость и никчемность смотрящего.
Любой купленный у России товар - это деньги на его войну.
Поставьте себя на его место. На секунду. Он убивает сотни людей в день. Почти 5 месяцев подряд каждый день он убивает, убивает и убивает. На глазах у всего мира. В прямом эфире.
И что он видит в ответ? Озабоченные дискуссии об очередном пакете санкций? Запрет Кабаевой жрать и спать на вилле в Швейцарии? Конфискованная яхта Дерипаски? Просьбы заикающимися голосами европейских беспозвоночных: "Пожалуйста, хватит стрелять в украинцев". Нет, ну раз "пожалуйста"...
И вот думает Путин - не зря их ни во что не ставил. Я могу делать, что захочу и мне за это ничего не будет. Они все меня боятся.
И продолжает с удовольствием убивать.
А надо, чтобы боялся он. Он же трус до мозга и костей.
Надо сделать всего лишь так, чтобы он боялся.
Это совсем не сложно, просто ни у кого нет такого желания.
И воли нет.
Зате воювати проти цивільних, обстрілюючи ракетами матерів і дітей - тут ви *** "херої".
Підори **** запомоєні, щоб вас могили виблювали!