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Ракетный удар РФ по Виннице: Пострадали около 90 человек, около полусотни из них в тяжелом состоянии. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В результате обстрела Винницы российскими оккупантами пострадали около 90 человек, погибли - 12 человек, в том числе ребенок.
Об этом сообщает Нацполиция, передает Цензор.НЕТ.
"Погибли 12 человек. Около 90 пострадавших обратились за помощью в медицинские учреждения, около полусотни из них в тяжелом состоянии. Установлено, что уничтожено также помещение одного из медицинских центров", - говорится в сообщении.
Напомним, 14 июля российские оккупанты выпустили 3 ракеты по офисному зданию в Виннице. Известно о 12 погибших, включая ребенка.
Президент Владимир Зеленский назвал обстрел террористическим актом.
Топ комментарии
+11 Kolja Stambulskij
показать весь комментарий14.07.2022 13:43
+11 николай николаенко 598090f8
показать весь комментарий14.07.2022 13:58
+7 Yuriy Smith
показать весь комментарий14.07.2022 15:45
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Ой! Як хочеться до цього дня дожити!!!
ну и что? ты бы сам то не устал?
я бы напутина послал сразу, ну вот честно.