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Ракетный удар РФ по Виннице: Пострадали около 90 человек, около полусотни из них в тяжелом состоянии. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В результате обстрела Винницы российскими оккупантами пострадали около 90 человек, погибли - 12 человек, в том числе ребенок.

Об этом сообщает Нацполиция, передает Цензор.НЕТ.

"Погибли 12 человек. Около 90 пострадавших обратились за помощью в медицинские учреждения, около полусотни из них в тяжелом состоянии. Установлено, что уничтожено также помещение одного из медицинских центров", - говорится в сообщении.

Напомним, 14 июля российские оккупанты выпустили 3 ракеты по офисному зданию в Виннице. Известно о 12 погибших, включая ребенка.

Президент Владимир Зеленский назвал обстрел террористическим актом.

Читайте: В результате ракетного удара россиян по Виннице погиб маленький ребенок. ФОТО дня 21+
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Топ комментарии
+11
усіх кацапів під ніж....
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14.07.2022 13:43
+11

Ой! Як хочеться до цього дня дожити!!!
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14.07.2022 13:58
+7
я тожё так говорю что брёд. как и про то что х.з. как бы ты объяснял европейцу за елдака, тартарова, слюсарева, нуамова, бакланова и за годы кривлянья насчет прокурора САП. и вот на месте европейца, я вот - да, устал бы, даже не напрягаясь, просто вникнув бы в этот позорный цирк. Вот приезжал зимой гендир ЦРУ и просил зеленожёпых как то готовиться, ну и? ===== ыыыы, гыгыгы, инвестиции нам распугивает, Обама не завидуй а то Китаю помолимось и т.д.
ну и что? ты бы сам то не устал?
я бы напутина послал сразу, ну вот честно.
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14.07.2022 15:45
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усіх кацапів під ніж....
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14.07.2022 13:43 Ответить

Ой! Як хочеться до цього дня дожити!!!
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14.07.2022 13:58 Ответить
Рашисты заявляют что уничтожили военную базу. Тоесть по их мнению дети и женщины с колясками гуляют у нас по военным базам.
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14.07.2022 14:07 Ответить
Яка різниця, що вони заявляють? А от скільки це все буде продовжуватись? Вже скоро як півроку кацапи дістанційно руйнуть наші міста, а політикам і військовим до сраки. Влада думає, що люди будуть повертатись до зруйнованих міст, де нічого нема?
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14.07.2022 14:39 Ответить
прибач,ти зараз де воюєш?!!
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14.07.2022 15:19 Ответить
Пічу хліб, достатньо? А ти з якої будки цікавишься?
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14.07.2022 16:21 Ответить
Хочется сказать всем женщинам: вывозите детей!!! Это всё бред, что «Европа устала». Просто больно на это всё смотреть! 😭😭😭😭😭😭
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14.07.2022 14:16 Ответить
я тожё так говорю что брёд. как и про то что х.з. как бы ты объяснял европейцу за елдака, тартарова, слюсарева, нуамова, бакланова и за годы кривлянья насчет прокурора САП. и вот на месте европейца, я вот - да, устал бы, даже не напрягаясь, просто вникнув бы в этот позорный цирк. Вот приезжал зимой гендир ЦРУ и просил зеленожёпых как то готовиться, ну и? ===== ыыыы, гыгыгы, инвестиции нам распугивает, Обама не завидуй а то Китаю помолимось и т.д.
ну и что? ты бы сам то не устал?
я бы напутина послал сразу, ну вот честно.
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14.07.2022 15:45 Ответить
У меня сосед в Италии - полицейский. Так вот я как-то их спросила: что зимой делать будете со счетами? И они мне ответили: наденем пуховики и теплые носки, потому что это минимум, что мы можем сделать со своей стороны Украинцам, которые отдают свои жизни, а не деньги.
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14.07.2022 17:46 Ответить
Реальные ****** , к Геям не относятся
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14.07.2022 14:16 Ответить
Ше хуже
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14.07.2022 17:01 Ответить
РФ террористическое образование, уже более 100 лет, время от времени, терроризирует весь мир, но а Украину ежедневно. Жизненно необходимо ударить по центру принятии террористических решений.
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14.07.2022 14:18 Ответить
чем?
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14.07.2022 14:23 Ответить
А ви впевнені, що нічим? Я ні.
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14.07.2022 14:37 Ответить
Питання не правильне! Не чім, а чому?
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15.07.2022 00:31 Ответить
"уже более 100 лет, время от времени" - а 1500 не хочешь? когда там угрофин андруша "Боголюбский" на Русь напал?
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14.07.2022 19:03 Ответить
каким конченным садистом нужно быть, чтобы каждый день отдавать приказы о стрельбе по мирным жителям.. как он своим детям в глаза смотрит? что на сердце у этих людей?
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14.07.2022 15:33 Ответить
*********** орда...Згнийте в конвульсіях *********!
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14.07.2022 17:30 Ответить
За то еврошлюхи Литву нагнули а Канада параше отремонтировала турбины.
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14.07.2022 18:46 Ответить
 
 