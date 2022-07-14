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Момент попадания российской ракеты в школу в Николаеве. ВИДЕО камер наблюдения

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

В сети опубликовано видео, на котором зафиксирован момент попадания российской ракеты в школу в Николаеве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент попадания российской ракеты и взрыва зафиксировала камера уличного наблюдения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия - страна-террорист, которая совершает геноцид украинцев, это должен признать весь мир: Реакция украинских политиков на обстрел Винницы войсками РФ

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+46
А в кацапії навіть не знають,що таке повітряна тривога.І кожна свинособака радіє смертям українських мешканців,дітей,немовлят....
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14.07.2022 15:10
+43
Хай росіянам сторицею повернеться все, що вони робили в Ічкерії, Грузії, Сирії та роблять в Україні.
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14.07.2022 15:16
+15
Ще дізнаються
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14.07.2022 15:13
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А в кацапії навіть не знають,що таке повітряна тривога.І кожна свинособака радіє смертям українських мешканців,дітей,немовлят....
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14.07.2022 15:10 Ответить
Ще дізнаються
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14.07.2022 15:13 Ответить
в Белогороді знають та вже верещять потрохи, але все одно не треба переносити одне зло до іншого, вони ще свого отримають з повна, це ли питання часу
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14.07.2022 15:32 Ответить
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14.07.2022 17:08 Ответить
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14.07.2022 15:13 Ответить
Хай росіянам сторицею повернеться все, що вони робили в Ічкерії, Грузії, Сирії та роблять в Україні.
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14.07.2022 15:16 Ответить
Обовязково повернеться, відповідати будуть всі росіяни і погані і хорощі.
Хоча скільки там тих хороших, мабуть і 1 % не набереться.
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14.07.2022 15:28 Ответить
"Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали. "
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14.07.2022 17:15 Ответить
Конечно же офлайн.. Своих детей пусть ведут.
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14.07.2022 15:23 Ответить
скажіть шкарлету, що 1 вересня ніхто з дітей в школу на території України не піде... нехай не турбується...
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14.07.2022 15:25 Ответить
Кончені кацапи навмисне цілиляться по школам.
Те що посіяли будуть пожинати у себе в Кацапії
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14.07.2022 15:26 Ответить
Уже дают,козломордый)раскуярим вас к куям собачьим в конец
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14.07.2022 15:30 Ответить
та мы знаем, что ты кацорылый, тужься дальше
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14.07.2022 15:35 Ответить
Реально,куда вести детей в школу 1сентября...зебоба своих,в Киеве ,поведет или в Италии уже устроил?
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14.07.2022 15:28 Ответить
Чому дисих пір мацкалячі міста не палають у відповідь?! Де справедливість?!
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14.07.2022 15:32 Ответить
Когда уже ктото по Кремлю ктото ****** из гранатомета? Там же потеряли связь с реальностью и землей.
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14.07.2022 15:36 Ответить
Я, как человек имеющий отношение к видеонаблюдению, не могу понять цель установки камеры в этом месте и что она там видеонаблюдала до попадания. Судя по тому что в верхней половине кадра просто небо, в нижний - общий, неинформативный вид школы, то складывается впечатление, что она была установлена, чтобы снять прилет.
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14.07.2022 15:39 Ответить
как кацапу скажу тебе просто - иди в след за кораблем
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14.07.2022 15:46 Ответить
Если б ты только это не понимал, то было бы полбеды, самое плохое что ты не можешь понять что ты конченый ******* и дегенерат! Та и *** с тобой!
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14.07.2022 15:52 Ответить
Если туго соображаешь, то непонятно. А если немного подумать, то причин нахождения камеры в том месте может быть несколько, например: Камера установлена там, где ее было удобно и безопасно установить, чтобы охватить максимально все здание школы, особенно окна. Если какой-нибудь ученик выпадет из окна, благодаря записи камеры можно будет определить, по какой причине он выпал. Также можно мониторить попытки проникнуть в школу ночью, пожары и т.п.
А еще человек мог направить камеру в окно и эвакуироваться, периодичеки подключаясь к ней и проверяя ситуацию в городе. А еще это может быть верхний этаж и камера может запечатлеть грабителя и отправить видео в облако.

Но я думаю, что ты не тупой. Ты обычный провокатор, намекающий на то, что удар по школе был инсценирован украинской стороной. Вот когда у вас, кацапов, начнут гибнуть дети, не забывай, что любую смерть на видео можно объявить постановочной.
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14.07.2022 16:07 Ответить
Так они за Путина все 70% готовы умирать (по последнему опросу). И потом считаться коммунистами.
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14.07.2022 21:43 Ответить
Недалеко от этой школы воинские части. Может кто-то так и поставил
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14.07.2022 15:48 Ответить
Срочно пора возвращать всех детей и учителей в школы, особенно в те, где нет даже минимально обсутроеннывх подвалов, да, Шкарлет?
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14.07.2022 16:00 Ответить
Таке має відбуватись по всьому Мордору.
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14.07.2022 16:00 Ответить
ні таке в першу чергу повинно відбурись з "прихльниками" в Україні. Помстимося без сорому.
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14.07.2022 17:47 Ответить
А давайтє будєм всє разгаварівать на руськом язіке,какая разніца *****, мі жє всьо равно всє украінці,га?
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14.07.2022 18:44 Ответить
пошёл в жОПу со своим язіком. Пацанам на нулевом задай этот вопрос предурок
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14.07.2022 19:56 Ответить
Слава Богу, шо наші, десь за хвилину вспіли всі вибігти з відти - тільки один поранений. сбу в Миколаїві зовсім не працює - зливають суки всі координати. Та постав пару оперов біля всіх обьєктів та затримуй та перевіряй кожного хто там вештається - війсковий час, мать їх.
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14.07.2022 19:58 Ответить
ТАКЕ БУДЕ ПО ТОЙ ЧАС, ПОКИ УКРАЇНА НЕ БОМБИТИМЕ ТЕРИТОРІЮ ОРКІВ!
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15.07.2022 08:58 Ответить
 
 