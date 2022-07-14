Момент попадания российской ракеты в школу в Николаеве. ВИДЕО камер наблюдения

В сети опубликовано видео, на котором зафиксирован момент попадания российской ракеты в школу в Николаеве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент попадания российской ракеты и взрыва зафиксировала камера уличного наблюдения.

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