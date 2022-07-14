Момент попадания российской ракеты в школу в Николаеве. ВИДЕО камер наблюдения
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
В сети опубликовано видео, на котором зафиксирован момент попадания российской ракеты в школу в Николаеве.
Как сообщает Цензор.НЕТ, момент попадания российской ракеты и взрыва зафиксировала камера уличного наблюдения.
Топ комментарии
+46 Сум
показать весь комментарий14.07.2022 15:10
+43 Чайка Київ
показать весь комментарий14.07.2022 15:16
+15 Radchenko86
показать весь комментарий14.07.2022 15:13
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Хоча скільки там тих хороших, мабуть і 1 % не набереться.
Те що посіяли будуть пожинати у себе в Кацапії
А еще человек мог направить камеру в окно и эвакуироваться, периодичеки подключаясь к ней и проверяя ситуацию в городе. А еще это может быть верхний этаж и камера может запечатлеть грабителя и отправить видео в облако.
Но я думаю, что ты не тупой. Ты обычный провокатор, намекающий на то, что удар по школе был инсценирован украинской стороной. Вот когда у вас, кацапов, начнут гибнуть дети, не забывай, что любую смерть на видео можно объявить постановочной.