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Винница (701) обстрел (20434) СБУ (18718) терроризм (18658)

"Россия – страна-террорист": СБУ начала уголовное производство по факту убийства россиянами мирных жителей Винницы. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Служба безопасности начала уголовное производство по факту обстрела Винницы (статья 438 Уголовного кодекса Украины).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграмм-канале Службы безопасности Украины.

"Обстрел Винницы – очередное проявление звериной политики РФ, которая сознательно уничтожает мирных украинцев. Разруха и смерть – вот что на самом деле скрывает "русский мир" по словам о "спецоперации" и "денацификации". Но сколько бы ни врала верхушка РФ, что они "не стреляют по гражданским объектам", – весь мир знает убийц невинных детей в лицо! Не простим ни одного погибшего человека! Наш ответ – на поле боя. Наше главное оружие – вера и жажда Победы", - сказано в сообщении.

Отмечается, что Служба безопасности начала уголовное производство по факту обстрела Винницы (статья 438 Уголовного кодекса Украины). На месте преступления работают следователи СБУ.

Всего с начала полномасштабного вторжения СБУ открыла уже около 5 тыс. производств по фактам обстрелов мирного населения со стороны РФ.

Также читайте: Россия - страна-террорист, которая совершает геноцид украинцев, это должен признать весь мир: Реакция украинских политиков на обстрел Винницы войсками РФ
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Топ комментарии
+10
Це ясно. Які наступні дії? Визнавати терористичною державою ніхто не хоче, це не Хусейн чи Каддафі.
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14.07.2022 16:00
+6
І коли наша зрада визнає парашу державою-терористом? На кого чекаємо?
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14.07.2022 16:07
+3
Слова вже не допомагають і заведені на них справи теж...
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14.07.2022 15:56
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Слова вже не допомагають і заведені на них справи теж...
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14.07.2022 15:56 Ответить
Це ясно. Які наступні дії? Визнавати терористичною державою ніхто не хоче, це не Хусейн чи Каддафі.
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14.07.2022 16:00 Ответить
Дійсно, все дуже дивно. Країни за менші злочини визнавали країнами-терористами! А тут. Хочуть торгувати з рашкою. От і відповідь. У всіх свої, "шкурні" інтереси. Бо якщо визнати - то ніяких відносин бути не може.
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14.07.2022 16:15 Ответить
І коли наша зрада визнає парашу державою-терористом? На кого чекаємо?
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14.07.2022 16:07 Ответить
вони чекають вказівки з за перебрику
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14.07.2022 16:13 Ответить
Ох уж эта бесхребетная украинская полиция и сбу только и могут ,что криминальные производства на бумаге открывать .Мне вот интересно хоть одного ответственного за эти обстрелы артиллериста идентифицировали уже или наказали как полагается по законам военного времени
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14.07.2022 16:12 Ответить
Справу завели. Навипередки хто більше: СБУ, ДБР, Прокуратура і тд.,і т.п.
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14.07.2022 16:13 Ответить
рукоблуддя і словоблуддя, завели провадження - папір все стерпить.
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14.07.2022 16:23 Ответить
І хлопчики, синочки на службі. При дєлє...
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14.07.2022 16:29 Ответить
А ще вчора в Турції переговори з ними вели, хіба не знали, хто вони такі ? Тапер будемо чекати виконання від них договора ?
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14.07.2022 16:25 Ответить
СБУ відкрила вже близько 5 тис. проваджень за фактами обстрілів - А сколько автоматчиков "ведут" эти "дела"? А может на фронт?
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14.07.2022 16:27 Ответить
Вони в українців мирних життя відбирають хижо й підступно, а наші допоки дипломатично, в юридичному світі чемному, стриманному, обледенілому міжнародному, десь далеченько й делікатно натякають на кастро-відривання яєць в окупанта. Аби інші хробаки не плодитися. Звісно, цн є трохи менше, аніж в пустелі ковток вологи, та, мабуть, теж напочаток прозріння Європи по-дипломатичному мудро.
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14.07.2022 16:54 Ответить
 
 