22 человека погибли в результате удара РФ по Виннице, удалось идентифицировать 6 погибших, - Нацполиция. ВИДЕО
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Число жертв ракетного удара РФ по Виннице продолжает расти. Известно о 22 погибших.
Об этом в Facebook сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.
"Ракетные удары по Виннице: по состоянию на 17:00 обнаружили тела 22 погибших. Лишь 6 из них удалось идентифицировать. Для установления лиц погибших могут понадобиться ДНК-экспертизы, поэтому следователи просят прямых родственников (родные родители и дети) пропавших без вести на связь и сдать биологические образцы. Напоминаю номера горячей линии: 050-222-03-26 или 59-42-00
Двух разыскиваемых полицейские нашли среди раненых. К сожалению, одного разыскиваемого обнаружили среди погибших. Всего в списке пропавших без вести в результате ракетных ударов по Виннице остаются 39 человек. Кроме того, повреждения различных степеней тяжести получили около сотни человек. Ударами повреждено более 50 зданий разного назначения и более 40 автомобилей", – отметил глава Нацполиции.
Напомним, 14 июля российские оккупанты выпустили 3 ракеты по офисному зданию в Виннице.
Президент Владимир Зеленский назвал обстрел террористическим актом.
Известно, что войска РФ ударили по Виннице ракетами "Калибр" из акватории Черного моря.
Пожалуйста, подождите...
От тільки в Європі цього ще не усвідомили.
14.07.2022, 17:31•315• 0
"Есть у меня впечатление, что Путин и его банда проверяют нас "на слабо". И не только нас, но и тех, кто считается нашими союзниками. Вот я вас так! А вы мне что? Ничего? Тогда вот еще! Ловите! Что теперь? Ничего? Ну, так теперь вот так! Что? Съели! Вот, я вам еще по губам повожу! Слабаки! Нет у вас методов против Володьки Путина! Нет! И у мира нет методов против Володьки! Потому что Володька с*ать хотел на мир и его правила!", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет Ян Валетов, информирует UAINFO.org.
"Ракеты по Виннице - явно не последний удар по мирным объектам. Он прекрасно понимает, что мы по мирняку в Белгороде не ударим, что по Москве и Питеру ничего не полетит. Наверное, страшно ему за Крымский мост, но не настолько страшно, чтобы изменить линию поведения.
Он будет убивать и дальше.
И, если я все-таки верю в наши возможности отвоевать юг, то не могу представить, как мы остановим ракетный террор. Сколько еще лет Мордор будет бросаться в нас своим ржавым железом?
Год? Два? Десять?
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Жаль винничан. Сегодня в их городе преступная армия преступной страны по приказу преступной власти организовала теракт. 20 погибших. Из них трое детей. 90 раненых разной степени тяжести. 4 ракеты сбиты ПВО, иначе результаты теракта были бы еще страшнее.
Ни один военный объект не пострадал. Да и цели такой не было у террористов.
Российские паблики веселятся и пляшут: убитый ребенок и разорванная на части мать - это, конечно, огромная победа русского оружия. Впору песнь сочинять!
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Так где же эта пресловутая красная линия? Что еще должен отмочить бункерный дед, чтобы получить по заслугам? Ударить по Варшаве? По Парижу? По Берлину?
Он такой! Он и проверить может!
Интересно, наши западные партнеры понимают, как недалеко от красной линии их дома, их жены и их дети? Или таки не понимают до сих пор?", - завершает Валетов.
Води Чорного моря біля берегів Анапи в краснодарському краї рф забарвилися в червоний колір і подекуди мають темно-рожевий відтінок. У соціальних мережах кадри з узбережжя публікують очевидці, котрі відпочивали на ділянці від Варварівки до Супсеха.
Тільки СМЕРТЬ москалям!!!
Любой контакт с Путиным любого мирового политика - это легимитизация путинского террора.
Любые переговоры, встречи, звонки, письма дают ему возможность думать, что он все делает правильно.
Любой взгляд мирового политика на него не через прицел оружия он воспринимает, как слабость и никчемность смотрящего.
Любой купленный у России товар - это деньги на его войну.
Поставьте себя на его место. На секунду. Он убивает сотни людей в день. Почти 5 месяцев подряд каждый день он убивает, убивает и убивает. На глазах у всего мира. В прямом эфире.
И что он видит в ответ? Озабоченные дискуссии об очередном пакете санкций? Запрет Кабаевой жрать и спать на вилле в Швейцарии? Конфискованная яхта Дерипаски? Просьбы заикающимися голосами европейских беспозвоночных: "Пожалуйста, хватит стрелять в украинцев". Нет, ну раз "пожалуйста"...
И вот думает Путин - не зря их ни во что не ставил. Я могу делать, что захочу и мне за это ничего не будет. Они все меня боятся.
И продолжает с удовольствием убивать.
А надо, чтобы боялся он. Он же трус до мозга и костей.
Надо сделать всего лишь так, чтобы он боялся.
Это совсем не сложно, просто ни у кого нет такого желания.
И воли нет.