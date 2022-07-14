Последнее видео с девочкой, которую убила сегодня российская ракета в Виннице. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Во время российского ракетного удара по Виннице погибла девочка Лиза, а ее маме Ирине оторвало ногу. Они как раз шли на занятия по раннему развитию ребенка.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована последняя видеозапись с девочкой, сделанная сегодня утром.
Топ комментарии
+89 VV SH e45b0889
показать весь комментарий14.07.2022 18:47
+77 Alex Zverev 46d6768b
показать весь комментарий14.07.2022 18:46
+52 Сергій Ляхотський
показать весь комментарий14.07.2022 18:46
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
тут слезы б катились у демона зла...а Бог молчит....
@BOmexCmqpHnNNWK
· 5 ч
Комменты россиян под фото с убитой девочкой не просто потрясли своим цинизмом,насмехательством над смертью ребёнка и дикими интерпретациями очевидного факта,они говорят о большем : о полной утрате моральных ориентиров,деформации сознания и вырождении нации.Это просто пи...дец.
Первое - сохранить жизнь и здоровье своей дочки, ровесницы этой девочки. И второе - убить как можно больше русских, или по карейней мере нанести россии максимально возможный вред. Не имеет значения, кто у них будет у власти. Уже не имеет.