Последнее видео с девочкой, которую убила сегодня российская ракета в Виннице. ВИДЕО

Во время российского ракетного удара по Виннице погибла девочка Лиза, а ее маме Ирине оторвало ногу. Они как раз шли на занятия по раннему развитию ребенка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована последняя видеозапись с девочкой, сделанная сегодня утром.

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