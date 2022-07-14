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Последнее видео с девочкой, которую убила сегодня российская ракета в Виннице. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Во время российского ракетного удара по Виннице погибла девочка Лиза, а ее маме Ирине оторвало ногу. Они как раз шли на занятия по раннему развитию ребенка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована последняя видеозапись с девочкой, сделанная сегодня утром.

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Топ комментарии
+89
Це відео потрібно показувати у Європі. Особливо в Угорщині, Німеччині і рештах Франції. Із припискою, що сьогодні гинуть українські діти, а завтра будуть гинути ваші. Бо мордор не зупиниться сам ніколи.
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14.07.2022 18:47
+77
Чтоб вы все, кассабские суки, посдыхали!
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14.07.2022 18:46
+52
хочется плакати.така як моя Даруся,десь 2 рочки
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14.07.2022 18:46
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у меня тот же вопрос! к попам, верующим!
тут слезы б катились у демона зла...а Бог молчит....
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14.07.2022 23:45 Ответить
Сюрпляс Аморалов

@BOmexCmqpHnNNWK

· 5 ч

Комменты россиян под фото с убитой девочкой не просто потрясли своим цинизмом,насмехательством над смертью ребёнка и дикими интерпретациями очевидного факта,они говорят о большем : о полной утрате моральных ориентиров,деформации сознания и вырождении нации.Это просто пи...дец.
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14.07.2022 22:00 Ответить
Россияне єто не национальность - єто террористическая организация размером с империю, уничтожение руских єто тоже самое что уничтожение террористического исламского государства isis.
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15.07.2022 14:37 Ответить
Интересно, а те, кто при деньгах и умело свинтил за бугор, хоть на секунду отдупляет, что, как минимум - моё поколение, а это ещё лет 25 активной здоровой жизни - будем по всему миру, на любых курортах резать их и их выродков? Без спроса: а что ты делал в 14-м и 22-м?
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14.07.2022 22:34 Ответить
У многих те же мысли. Русские не представляют, во что они вляпались. Мы не чеченцы, нас минимум 10 миллионов мужчин. Я смысл оставшейся части жизни вижу в двух целях:
Первое - сохранить жизнь и здоровье своей дочки, ровесницы этой девочки. И второе - убить как можно больше русских, или по карейней мере нанести россии максимально возможный вред. Не имеет значения, кто у них будет у власти. Уже не имеет.
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15.07.2022 05:12 Ответить
Полетел в Турцию. Увидел пьяного кацапа. Дай ему подножку что б он ******** голову об плитку бассейна. И больше встал. А потом, под покровом ночи пойти и вырезать его детей и жену пирочинным ножем, и шоб он был тупым и ржавым!!!
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15.07.2022 11:25 Ответить
Путиноиды только этого и добиваются, чтобы украинцы либо погибли, либо превратились в московитов-орков. Святое дело- убить врага. Убивать детей значит ничем не отличаться от орков.
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15.07.2022 11:58 Ответить
Убивать детей нельзя. Но вьі же легко давите колорадских жуков вместе с их личинками. И єто всего лишь для того, что бьі ваши дети могли покушать картошку. Для того, что бьі ваши дети могли жить мирной жизнью можно делать гораздо больше.
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15.07.2022 14:42 Ответить
Після війни всю цю наволоч яка чухнула за кордон,треба взяти на облік і судити по-повній.Це форменне дезертирство і саботаж,тому суд має бути жорстким і справедливим.Однак це можливо лише при зміні "зеленої" влади
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15.07.2022 09:37 Ответить
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