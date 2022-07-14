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Винница (701) обстрел (20434) ГСЧС (4490)

По состоянию на 19:40 в Виннице погибли 23 человека, госпитализированы 64 человека, 5 пострадавших в критическом состоянии, - ГСЧС. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям обнародовала обновленные цифры убитых и раненых от российских обстрелов Винницы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС в фейсбуке.

В сообщении отмечается: "По состоянию на 19:40 - погибли 23 человека (из них 3 ребенка); обратились за помощью 115 человек; госпитализированы 64, в том числе 2 ребенка; в тяжелом состоянии находятся 34 человека; 5 человек в критическом состоянии; поиск 42 человек связь с которыми отсутствует.

От ГСЧС работает 348 человек (в т.ч. кинологические и пиротехнические расчеты) и 42 ед. техники".

Смотрите также: Ракетный обстрел Винницы российскими оккупантами: Продолжаются поиски 46 человек, с которыми пропала связь. ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+23
Курва, ну расскажите мне про "хороших русских", вы, мрази, которые таскают эту наволочь по всем Украинским эфирам и раздают им Украинские паспорты.
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14.07.2022 20:11
+17
Але ці виродки продовжуватимуть свою цинічну брехню про те, що вони стріляють винятково по об'єктах військової інфраструктури, про те, що ЗСУ обладнують штаби !!! у пологових будинках чи житлових.

Просто нелюди, покидьки і скоти.

Вони і ніхто не мають права стріляти ні по території України (незалежно від об'єктів), ні по інших державах.

Що ще потрібно світовій спільноті, щоб визнати ту територію - терористом ?
Цікаво, хто з =союзничків= підтримає рашку знову ? Десь читала, що навіть талібан відхрещувався від них, хоча москалі їх запросили на економічний (!) форум.

Співчуття рідним загиблих.
Пораненим одужання, але виглядає, що список жертв, на жаль, ще не повний.

Спочивайте з миром, співвітчизники.

Смерть москалям скрізь і завжди !
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14.07.2022 20:14
+14
Усі Святі, захистіть Україну від такої долі,скорботи і горя. Боріться і перемагайте. Україна понад усе
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14.07.2022 20:02
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Усі Святі, захистіть Україну від такої долі,скорботи і горя. Боріться і перемагайте. Україна понад усе
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14.07.2022 20:02 Ответить
За Домом офіцерів знаходиться гундяївська церква.Її розбомбили.Є Боже покарання.Горіть в пеклі моцкалі!
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14.07.2022 20:05 Ответить
"Ювілейний". Попахивает какой-та советчиной. Называлось бы как-то по нормальному, может быть и не шмальнули бы туда, ********...
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14.07.2022 20:07 Ответить
То дім побуту.У Вінниці їх два.На Соборній і коло Дома офіцерів.
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14.07.2022 20:13 Ответить
Скабеева такие причины в новостях подает, что в голову бахнет то и плетет. Реально херню придумал
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14.07.2022 20:15 Ответить
Я так подозреваю, что "Юбилейный" там висят эти буквы еще 1991 года. 31 год. не на часи, прости госпаде... Если не прав, то пусть меня поправят. Я бывал в Виннице, но конкретно в том раене нет
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14.07.2022 20:28 Ответить
Обычный офисный центр, на парковке перед ним таксисты местные тусовались.
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14.07.2022 20:35 Ответить
это там была выставка подбитой техники рашистов ?
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14.07.2022 21:21 Ответить
не там
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14.07.2022 22:43 Ответить
С какого года висит надпись?
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14.07.2022 22:00 Ответить
Курва, ну расскажите мне про "хороших русских", вы, мрази, которые таскают эту наволочь по всем Украинским эфирам и раздают им Украинские паспорты.
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14.07.2022 20:11 Ответить
такие же мрази и таскают и раздают
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15.07.2022 01:52 Ответить
Але ці виродки продовжуватимуть свою цинічну брехню про те, що вони стріляють винятково по об'єктах військової інфраструктури, про те, що ЗСУ обладнують штаби !!! у пологових будинках чи житлових.

Просто нелюди, покидьки і скоти.

Вони і ніхто не мають права стріляти ні по території України (незалежно від об'єктів), ні по інших державах.

Що ще потрібно світовій спільноті, щоб визнати ту територію - терористом ?
Цікаво, хто з =союзничків= підтримає рашку знову ? Десь читала, що навіть талібан відхрещувався від них, хоча москалі їх запросили на економічний (!) форум.

Співчуття рідним загиблих.
Пораненим одужання, але виглядає, що список жертв, на жаль, ще не повний.

Спочивайте з миром, співвітчизники.

Смерть москалям скрізь і завжди !
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14.07.2022 20:14 Ответить
русский, ваша говнопропаганда не работает на людях, бо состряпана русскими пропагандонами для тупого русского стада.
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14.07.2022 20:21 Ответить
зловили 20 ч. які могли навести
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14.07.2022 20:25 Ответить
ЧТОБ ВЫ ВСЕ СДОХЛИ РУСЬКИЕ СВИНОСОБАКИ!!!!!
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14.07.2022 20:30 Ответить
Если будут продолжать бомбить..... ******* коZлорылых обеZьян не только на фронте ... По всей Европе жечь машины на русских номерах, особенно жечь ФУРЫ русских и беларуских ДАЛЬНЕБОЕВ...
Они сейчас, по ПАРАЛЕЛЬНОМУ ИМПОРТУ, активно санкционку гоняют в Раху...А главное НЕЗАКОННО, поэтому их никто не страхует ...Так что никто не станет даже расследовать эти разбои и подпалы.....

Украинских беженцев сейчас 6.5млн в Европе... Тоесть ЕвропаНаш... Это так, на заметку каZaпу, что нарваться на озлобленного украинца в Европе у него сейчас очень велики....
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14.07.2022 20:32 Ответить
Там якраз трамвай з тролейбусом до вокзалу їздять на цьому перехресті. Дуже добре, що вони не втрапили під обстріл.
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14.07.2022 20:44 Ответить
Хіба мацкалі мають право на існування?
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14.07.2022 20:56 Ответить
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14.07.2022 21:13 Ответить
Коли полетять ракети на росію - кожний зможе сказати: Україна воює.Зараз,на жаль,-Україна обороняється.
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14.07.2022 21:27 Ответить
Доки москва не відчує на собі гибель мирних людей, це буде продовжуватися бескінечно. Бойові дії треба переносити в москву, їх підземки, транспорт.
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14.07.2022 21:57 Ответить
А саме зараз піднімає голови проросійська **** колонна з лементом про харошіх руссскіх та пушкіна нєтрожьтє!!!!
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15.07.2022 05:47 Ответить
І хто ініціатор?
ОПа
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15.07.2022 08:27 Ответить
 
 