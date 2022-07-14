По состоянию на 19:40 в Виннице погибли 23 человека, госпитализированы 64 человека, 5 пострадавших в критическом состоянии, - ГСЧС. ВИДЕО
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Государственная служба по чрезвычайным ситуациям обнародовала обновленные цифры убитых и раненых от российских обстрелов Винницы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС в фейсбуке.
В сообщении отмечается: "По состоянию на 19:40 - погибли 23 человека (из них 3 ребенка); обратились за помощью 115 человек; госпитализированы 64, в том числе 2 ребенка; в тяжелом состоянии находятся 34 человека; 5 человек в критическом состоянии; поиск 42 человек связь с которыми отсутствует.
От ГСЧС работает 348 человек (в т.ч. кинологические и пиротехнические расчеты) и 42 ед. техники".
Топ комментарии
+23 Maxim Ak-Murza
показать весь комментарий14.07.2022 20:11
+17 Vedana
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+14 Валентина Саюн c856325a
показать весь комментарий14.07.2022 20:02
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Пожалуйста, подождите...
Просто нелюди, покидьки і скоти.
Вони і ніхто не мають права стріляти ні по території України (незалежно від об'єктів), ні по інших державах.
Що ще потрібно світовій спільноті, щоб визнати ту територію - терористом ?
Цікаво, хто з =союзничків= підтримає рашку знову ? Десь читала, що навіть талібан відхрещувався від них, хоча москалі їх запросили на економічний (!) форум.
Співчуття рідним загиблих.
Пораненим одужання, але виглядає, що список жертв, на жаль, ще не повний.
Спочивайте з миром, співвітчизники.
Смерть москалям скрізь і завжди !
Они сейчас, по ПАРАЛЕЛЬНОМУ ИМПОРТУ, активно санкционку гоняют в Раху...А главное НЕЗАКОННО, поэтому их никто не страхует ...Так что никто не станет даже расследовать эти разбои и подпалы.....
Украинских беженцев сейчас 6.5млн в Европе... Тоесть ЕвропаНаш... Это так, на заметку каZaпу, что нарваться на озлобленного украинца в Европе у него сейчас очень велики....
ОПа