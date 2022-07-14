По состоянию на 19:40 в Виннице погибли 23 человека, госпитализированы 64 человека, 5 пострадавших в критическом состоянии, - ГСЧС. ВИДЕО

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям обнародовала обновленные цифры убитых и раненых от российских обстрелов Винницы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС в фейсбуке.

В сообщении отмечается: "По состоянию на 19:40 - погибли 23 человека (из них 3 ребенка); обратились за помощью 115 человек; госпитализированы 64, в том числе 2 ребенка; в тяжелом состоянии находятся 34 человека; 5 человек в критическом состоянии; поиск 42 человек связь с которыми отсутствует.

От ГСЧС работает 348 человек (в т.ч. кинологические и пиротехнические расчеты) и 42 ед. техники".

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