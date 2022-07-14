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Винница (701) терроризм (18658) Ауштревичюс Пятрас (23)

Евродепутат Ауштревичюс ракетный удар России по Виннице назвал актом терроризма. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Сегодня в результате ракетного удара по Виннице пострадали десятки человек. Украинцы призывают, что Россию нужно официально признать государством-спонсором терроризма, а еще лучше государством-террористом. Однако добиться такого результата будет непросто даже несмотря на то, что зверства оккупантов видят все. Нужно продолжать объяснять происходящим людям в Европе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 24 канала заявил депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштревичюс.

Он признал, что сегодняшний удар по Виннице, как и другие преступления россиян, акт государственного терроризма. По-другому, такие действия России, в результате которых страдают мирные украинцы, среди которых есть и дети, назвать нельзя.

Вместе с тем, многие в Европе думают, что в любом случае необходимо держать открытым окно для переговоров или каких-либо контактов с Россией. Если ее признают государством-террористом, вести переговоры будет трудно.

Именно поэтому Ауштревичюс говорит, что тяжело представляет себе большую поддержку со стороны некоторых государств по присвоению России такого статуса.

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"Это будет достаточно сложно. Но об этом все равно нужно говорить, чтобы люди поняли, почему мы так обсуждаем этот вопрос", - считает евродепутат.

По его убеждению, признание России государством-террористом существенно помогло бы в политической дискуссии, такой официальный статус очень нужен. Хотя, вероятно, у него его не будет, но необходимо продолжать непрерывно объяснять людям и политикам то, что сейчас происходит и почему это идет из России. Особенно важно доносить это европейцам, неважно на каком уровне – национальном, региональном или муниципальном.
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Топ комментарии
+9
Вот в Литве живут нормальные мужики с железными яйцами. Не то что всякие *******, которые только и умеют, что валять шольца...
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14.07.2022 21:25
+7
Нужно научиться называть вещи своими именами. Россия - государство-террорист. А государства - спонсоры терроризма, это страны, поддерживающие экономические связи с государством - террористом (Венгрия, КНДР, и др...)
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14.07.2022 21:28
+7
Не признают паРашу террористом. Если бы дело было только в Англии, Польше, Литве и США - признали бы. А всякии Германии, Франции и Чехии - они рогом упрутся, лишь бы сосать у ***** и дальше.
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14.07.2022 21:29
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Правила форума Совет форумчан
Ну так їм плювать на всіх стурбованих , їм не плювати тільки на хай арси 350 кілометрові, тому давайте по ділу всі стурбовані і занепокоєні
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14.07.2022 21:24 Ответить
Дєрьмак мовчить, його це не хвилює, його проблема Спарц, яка визнала його кротом.
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14.07.2022 21:32 Ответить
Вот в Литве живут нормальные мужики с железными яйцами. Не то что всякие *******, которые только и умеют, что валять шольца...
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14.07.2022 21:25 Ответить
Литва или Латвия ничем не рискует, ибо рисковать нечем. Сидят на дотации ЕС и бояться им нечего.
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14.07.2022 22:16 Ответить
це німцям немає чого боятися, бо у них найуспішніша економіка в цілій Європі, і вони не мають навіжених сусідів.
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15.07.2022 01:38 Ответить
А адміністрація Байдена не бажає визнати Россію країною - террористом, або країною - спонсором тероризма.
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14.07.2022 21:26 Ответить
Нужно научиться называть вещи своими именами. Россия - государство-террорист. А государства - спонсоры терроризма, это страны, поддерживающие экономические связи с государством - террористом (Венгрия, КНДР, и др...)
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14.07.2022 21:28 Ответить
Не признают паРашу террористом. Если бы дело было только в Англии, Польше, Литве и США - признали бы. А всякии Германии, Франции и Чехии - они рогом упрутся, лишь бы сосать у ***** и дальше.
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14.07.2022 21:29 Ответить
Банкротится крупнейшая в России ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩАЯ компания
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14.07.2022 21:35 Ответить
Китайские аналитики говорят, что Россия приходит в упадок - Юрий Пойта
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14.07.2022 21:39 Ответить
дякуємо за розуміння...і сміливість назвати вбивцю вбивцею...
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14.07.2022 21:36 Ответить
дуже вдячні таким чесним і сміливим людям
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14.07.2022 21:41 Ответить
Євродепутат Ауштревічус ракетний удар Росії по Вінниці назвав актом тероризму...
Сидит рядовой Иванов в окопе, вдруг глядь - упала рядом граната без чеки.
Это - 3.14здец - смекнул Иванов. Не подвела его солдатская смекалка. (с)
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14.07.2022 21:43 Ответить
сколько таких актов, это война
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14.07.2022 21:44 Ответить
Это война фашистов, террором мирного населения заставить сдаться армии, гитлеровцы также действовали.
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14.07.2022 21:57 Ответить
І що далі?
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14.07.2022 22:01 Ответить
А пальцем пригрозил, а озабоченность сильную высказал? На это все закончится.
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15.07.2022 05:44 Ответить
 
 