8 716 13
Партизаны в оккупированном Мариуполе подожгли завод, чтобы не разворовали россияне, - Андрющенко. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В захваченном российскими войсками Мариуполе растет сопротивление людей, поэтому завод "Сателлит" пылает, чтобы его не разворовали захватчики.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграмм-канале сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Наконец-то имеем окончательное подтверждение. Мариупольский завод Сателлит. Пожар возник не просто так. Как говорит наше сопротивление - лучше пусть пылает, чем россияне украдут. Так что хорошая новость. Сопротивление Мариуполя растет… На месте мраZоты я бы начал оборачиваться чаще", - написал Андрющенко.
Топ комментарии
+12 Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий14.07.2022 22:08
+7 Семен Шкаралупа
показать весь комментарий14.07.2022 22:09
+5 Тульман Шупельпельц
показать весь комментарий14.07.2022 22:48
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
а завод(залізо) просто так не спалиш. Завтра даунецькі привезуть грамотних слюсарів та електриків, ті все демонтують і вивезуть десь на рашу. Я там нижче скинув зсилку про завод. Обладнання на мільйони доларів.