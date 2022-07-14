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Мариуполь (5563) партизаны (169) Андрющенко Петр (527)

Партизаны в оккупированном Мариуполе подожгли завод, чтобы не разворовали россияне, - Андрющенко. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В захваченном российскими войсками Мариуполе растет сопротивление людей, поэтому завод "Сателлит" пылает, чтобы его не разворовали захватчики.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграмм-канале сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Наконец-то имеем окончательное подтверждение. Мариупольский завод Сателлит. Пожар возник не просто так. Как говорит наше сопротивление - лучше пусть пылает, чем россияне украдут. Так что хорошая новость. Сопротивление Мариуполя растет… На месте мраZоты я бы начал оборачиваться чаще", - написал Андрющенко.

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Топ комментарии
+12
Українським партизанам-респект...
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14.07.2022 22:08
+7
Смерть кацапам на нашій землі. Най вона під ногами в них горить. Сволота...
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14.07.2022 22:09
+5
В Мариуполе не может быть партизан потому что это Мариуполь, а как известно там за опзж голосуют? Вам эта мантра не надоела? Там люди своими жизнями рискуют, обычные люди, чтобы кацапне спокойно не жилось, а у вас тут мантры эти.
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14.07.2022 22:48
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Українським партизанам-респект...
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14.07.2022 22:08 Ответить
Нехай горить руський дух.
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14.07.2022 22:09 Ответить
Смерть кацапам на нашій землі. Най вона під ногами в них горить. Сволота...
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14.07.2022 22:09 Ответить
А может то просто самокрутка кацапская? меня эти радники уже *********, если честно. завхоз радник зеленского, арестович радник Елдака. То была сигарета. И точка!!!
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14.07.2022 22:10 Ответить
Наши люди могут многое... скоро и хаймарс перепрошьём на радиорынке чтобы куярил по Мацкве....
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14.07.2022 22:18 Ответить
Бережіть себе.
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14.07.2022 22:22 Ответить
Цей завод належить китайцям, щей державна власність, всеж таки курили росіяни, зара спека, вспихує миттєво.
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14.07.2022 22:24 Ответить
То не партизаны. То идиоты-кацапы технику противопожарной бэзпэкы не соблюдают. Потому шо идиоты лишнехромосомные. Украина понад усэ!
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14.07.2022 22:43 Ответить
В Мариуполе не может быть партизан потому что это Мариуполь, а как известно там за опзж голосуют? Вам эта мантра не надоела? Там люди своими жизнями рискуют, обычные люди, чтобы кацапне спокойно не жилось, а у вас тут мантры эти.
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14.07.2022 22:48 Ответить
підпалили власники чи працюючі на заводі. аби не дісталося рашистам . Інфа не відповідає заголовку. Бо горить не завод, а продукція, що зберігалася на заводі.
а завод(залізо) просто так не спалиш. Завтра даунецькі привезуть грамотних слюсарів та електриків, ті все демонтують і вивезуть десь на рашу. Я там нижче скинув зсилку про завод. Обладнання на мільйони доларів.
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15.07.2022 10:21 Ответить
І що там горить лузга,чи олія?
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14.07.2022 23:20 Ответить
Буде русскім як в книзі про Тома Соєра. "Стоїш і здається що ззаду хтось стоїть і дивиться. І повернутися щоб подивитися боїшся. Бо може спереду теж хтось стоїть і тільки цього і чекає".
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15.07.2022 00:47 Ответить
 
 