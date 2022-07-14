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Самые страшные удары HIMARS ВСУ по российской армии. 28 июня – 13 июля 2022 года. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Самые страшные удары РОВД HIMARS Вооруженных Сил Украины по российской армии с 28 июня по 13 июля 2022 года.

Смотрите на Цензор.НЕТ.

Донетчина:

4-8, 10 и 13 июля – Донецк. В общем: минус 6-7 складов с боекомплектом (в дальнейшем - будем писать склады БК), 1 база и 1 нефтебаза;
4 и 8 июля – Снежное. Минус 2 БК;
4 июля – Ясиноватая. Минус казарма;
6 июля – Макеевка. Минус 1 база;
7 и 10 июля – Иловайск. Минус 2 БК;
8 и 10 июля – Шахтерск. Минус 2 БК;
8 июля – Дебальцево. Минус 1 БК;
9 июля – Харцызск. Минус 1 БК;
10 июля – Крестовка (Кировское). Минус 1 БК;
10 июля – Чистяковое (Торез). Минус 1 БК;
3 июля – Снежное. Минус 1 склад БК на заводе Снежнянскхиммаш.

Луганщина:

11 июля – Луганск. Минус склад с БК;
10 июля – Алчевск. Минус 1 БК;
5 и 9 июля – Кадиевка (Стаханов). Минус 2 склада БК;
2 июля – Попасная. Минус 1 склад БК;
28 июня – Перевальск. Минус 1 склад БК;
27 июня – Зимогорье. Минус 1 склад БК;
27 июня – Родаково. Минус 1 база;
25 июня – Сватово. Минус 1 склад.

Херсонщина:

11 июля – Херсон. Минус склад с БК или командный пункт (уточняется);
11 июля – Таврический. Минус командный пункт и склад БК;
7, 9 и 11 июля – Чернобаевка. Минус 2 склада БК и минус 1 база;
28 июня, 8 и 11 июля – Новая Каховка. Инфраструктура с рф, минус база + 2 склада БК.
12 июля – Чаривне. Минус 1 склад БК.

Также читайте: США довольны точностью работы HIMARS по складам и командным пунктам россиян, - Резников

Запорожье:

11 июля – Токмак. Минус склад с БК;
3 и 12 июля – Мелитополь. Минус 2 базы.

Харьковщина:

6 июля – Большой Бурлук. Минус 1 БК;
26 июня – Изюм. Минус командный пункт 20-й общевойсковой армии Западного военного округа с рф (в/ч 89425, Воронеж), где находились также представители командного состава штаба Западного военного округа (в/ч 11000, Санкт-Петербург) и 1-й танковой армии (в /ч 73621, Баковка).

Николаевщина:

11 июля – Снегиревка и Любимовка. Минус склады БК (точное кол-во неизвестно).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Кадры из уничтоженного HIMARS-ами ВСУ российского склада в Степано-Крынке. ВИДЕО
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Топ комментарии
+37
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14.07.2022 22:23
+31
ХІМЕРАМ-респект...
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14.07.2022 22:13
+28
Россия и Англия сошлись в неравной борьбе. Англия заморозила на банковских счетах россиян 100 миллиардов фунтов. Россия в ответ сочинила про Англию 100 матерных частушек. (с)
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14.07.2022 22:18
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ХІМЕРАМ-респект...
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14.07.2022 22:13 Ответить
жгите вату !
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14.07.2022 22:15 Ответить
Тепер є і снаряд за Вінницю!
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14.07.2022 22:23 Ответить
Громіть їх якомога більше!!! Підсмажте всю ту нечисть!!!
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14.07.2022 22:14 Ответить
Дуже талановито: і пан Юрій, і наші ракетники, і наші американські та британські друзі На біс, на біс на кожен ранок.
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14.07.2022 22:16 Ответить
Сорока на хвості принесла, що цеї ночі у Химер буде багато роботи.
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14.07.2022 22:17 Ответить
Россия и Англия сошлись в неравной борьбе. Англия заморозила на банковских счетах россиян 100 миллиардов фунтов. Россия в ответ сочинила про Англию 100 матерных частушек. (с)
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14.07.2022 22:18 Ответить
Чудова робота наших ЗСУ ! хотілось мати інформацію скільки орки втратили особового складу та техніки на БК.
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14.07.2022 22:20 Ответить
Кацапи нам чомусь не кажуть, а самі порахувати не маєм змоги.
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14.07.2022 22:22 Ответить
Слава Богу, слава Україні.
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14.07.2022 22:23 Ответить
Почему страшные? Самые красивые !!!
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14.07.2022 22:23 Ответить
Таки Бенина мама понимает толк в красоте!
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15.07.2022 12:41 Ответить
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14.07.2022 22:23 Ответить
почему по херсорнским мостам не бъют? поездом и атотранспортом враг завозит боеприпасы , стройматериалы для укрепления обороны. такое впечатление тот та же история как с разминированием чонгара
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14.07.2022 22:23 Ответить
Друже, пропонуєш знести дамбу Каховського водосховища? Антонівський міст не рішає поки в кацапів є дамба.
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14.07.2022 22:26 Ответить
как раз Боеприпасы и бетонные конструкции и лес для укреплений в Херсон везутся именно по Антоновскому мосту. Который рашисты заминировали , они нам его все равно не оставят . его нужно побыстрее уничтожить и есть возможность. но наши "стратеги" дают врагу укрепиться. зачем? Дам ба находится очень далеко именно по антоновскому мосту рашистам удобнее возить все. открой карту и посмотри
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14.07.2022 22:41 Ответить
Шось мені здається, що 4-ма Хімарсами стільки шороху наробити було не можливо.

Стопудово США надали їх більше 4-х.
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14.07.2022 22:34 Ответить
Їх 9.
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15.07.2022 01:17 Ответить
Ахмад кавно а вот хаймарс сила 💪 .....
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14.07.2022 22:35 Ответить
В слове "говнище" столько ошибок!
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15.07.2022 12:47 Ответить
В результате огневого поражения складов и баз хранения БК разных уровней, отмечаются попытки командования войск противника наладить доставку боеприпасов, снаряжения и других предметов материально-технического снабжения непосредственно в свои подразделения путём организации автоколон. В частности, отмечаются такого рода мероприятия на Херсонском, Луганском направлениях. Колоны снабжения войск противника достигают в среднем до 70-75 единиц грузового и специального автотранспорта в каждой (в отдельных случаях фиксируются колоны в 100 и более единиц автотранспорта с предметами снабжения). Собственно, как я и предсказывал, расеянцы попытаются сейчас перейти на довольствие в режиме "с колёс"...

В ракетных ударах по г.Харькову принимают самое непосредственное участие подразделения 448-й рбр (Курск) из состава 20-й ОА ЗВО. Отмечается, как минимум один развёрнутый дивизион бригады южнее Белгорода. Кроме того, отмечается наращивание противником интенсивности использования ТРК типа 9К79 "Точка-У" для нанесения ракетных ударов по целям и объектам в тыловых районах Сил обороны Украины. Так, например... была отмечена переброска, по крайней мере, одного рактеного дивизиона, вооружённого этим комплексом, на Южное операционное направление, северо-западнее Мариуполя. Что примечательно, данное подразделение прибыло с территории республики Беларусь.

Командование войск противника вывело на "восстановление боеспособности" с территории Украины, по крайней мере, 15 БТГр с разных операционных направлений. В тоже время, отмечаются попытки командования войск противника заменять свои подразделения из числа кадровых войск подразделениями из состава так называемых 1-го и 2-го АК. В том числе, "стрелковыми батальонами мобилизационного резерва днр\лнр", а так же сводными "тактическими отрядами" наёмников из чвк "вагнер", "лига", "барс". На данный момент, только на одном Бахмутском направлении фиксируется использование непосредственно в "первой линии" не менее 4-х "стрелковых батальонов мобилизационного резерва днр\лнр", а так же не менее 3-х "сводных тактических отрядов" (уровня батальон) российских частных военных компаний...
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14.07.2022 22:35 Ответить
Вони вже пробували "с колёс" - на Чернігівщині Горіли паливозаправники як свічки!
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15.07.2022 09:27 Ответить
Земля должна гореть под ногами кацапов! Слава ЗСУ!
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14.07.2022 22:37 Ответить
Коли це москалі встигли стільки складів наплодити??((
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14.07.2022 22:38 Ответить
Кацапи облаштували склад *********** у драмтеатрі Херсона
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14.07.2022 22:53 Ответить
и это мы еще серьезно даже не начинали...
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14.07.2022 22:46 Ответить
Назавтра, в новостях, ожидается позитив... Каарочи. СМЕРТЬ ВОРОГАМ !!!
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14.07.2022 22:53 Ответить
Da spisok uze nemalenki u Himars,konecno ix budet na mnogo bolse.Kak to prositsia ecio nakryt udarnyje grupirovki kacapov kak tolko oni gde to ostanavlivajetsia,raket tak do 100 stuk nakryt. plocad.Konecno dlia etogo nuznoi pobolse Himars ili M270,stob bystro otrabotat
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14.07.2022 23:01 Ответить
Ось це Правильні посилки для орків, я б таких відправив на перемовини.
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14.07.2022 23:02 Ответить
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14.07.2022 23:31 Ответить
Забув про Красний Луч
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15.07.2022 00:08 Ответить
От тепер нарешті кацапські пропагандони можуть розповідати про те, як фашисти "2 нєдєлі дамбілі Бамбас")
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16.07.2022 20:15 Ответить
 
 