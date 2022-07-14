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Мины-ловушки и сожженная российская техника. Крапивная балка после отступления ВС РФ. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Дорога между Днепропетровской и Херсонской областями. Местные этот край называют Крапивная балка. Российские оккупанты на этих позициях были с начала полномасштабного вторжения. Две недели назад украинским военным удалось выбить отсюда оккупантов.
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Топ комментарии
+34 аспм мпри
показать весь комментарий14.07.2022 22:36
+18 Валентина Саюн c856325a
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+3 Вася Шевченко f77d76ba
показать весь комментарий14.07.2022 22:48
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А у нас сирена виє, зараз прилетить.
Хто сєпар? Я сєпар? От дибілка зальотна Валька
А взагалі-то, це всього лише свіже спечений черговий нульовий бот під німецьким vpn. Тут цього лайна, як за рускай банєй.
Украінці! Бережіть себе та не ходіть до лісу. Чоловіка на рибалку більше відпущу. Реально страшно стало ходити по землі скрізь, не тільки у лісі .
за що, ви так його не любите?
А де «не» поділося?
Це я маху дала