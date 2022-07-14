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Мины-ловушки и сожженная российская техника. Крапивная балка после отступления ВС РФ. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Дорога между Днепропетровской и Херсонской областями. Местные этот край называют Крапивная балка. Российские оккупанты на этих позициях были с начала полномасштабного вторжения. Две недели назад украинским военным удалось выбить отсюда оккупантов.

Смотрите на Цензор.НЕТ.

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Топ комментарии
+34
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14.07.2022 22:36
+18
Сивий чоловік зі зброєю і пшениці. Урожай би збирати,а не орків косити. Все буде Україна.
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14.07.2022 22:33
+3
сивий чоловік і сам би хотів не тримати зброю а косити... але таке щастя випало на його і нашу долю... як нема кому то спочатку орків викоити... а тоді вже все інше...
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14.07.2022 22:48
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Сивий чоловік зі зброєю і пшениці. Урожай би збирати,а не орків косити. Все буде Україна.
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14.07.2022 22:33 Ответить
Де? У хєрманіі? Там і так все є.
А у нас сирена виє, зараз прилетить.
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14.07.2022 22:37 Ответить
Ви пробуєте мене тролити? Повірте,це не ваше, ваша репутація відома здавна. Сепар і є сепар. І так,хтось тут писав,що оркам сьогодні буде несолодко.
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14.07.2022 22:40 Ответить
Це ви почали мене тролити, я підхопила! А шо вже перехотілося?

Хто сєпар? Я сєпар? От дибілка зальотна Валька
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14.07.2022 22:48 Ответить
Дівчата , прохання не сваритися 😕
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15.07.2022 01:24 Ответить
По-перше , вона перша почала на іншій темі . По-друге , обізвала мене сєпаром та побажала, щоб нас орків сьогодні побомбили. Як вам така хохмочка? Її за таке треба посадити у підвал на декілька ночей посидіти під час повітряної тривоги, а ще б не завадило, щоб біля її будинку кілька разів прилетіло, як біля мене, от тоді б вона мало право мені щось сказати.

А взагалі-то, це всього лише свіже спечений черговий нульовий бот під німецьким vpn. Тут цього лайна, як за рускай банєй.
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15.07.2022 01:49 Ответить
Це ти вже українців орками називаєш?
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14.07.2022 23:02 Ответить
в спам
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14.07.2022 22:53 Ответить
бум
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14.07.2022 22:58 Ответить
сивий чоловік і сам би хотів не тримати зброю а косити... але таке щастя випало на його і нашу долю... як нема кому то спочатку орків викоити... а тоді вже все інше...
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14.07.2022 22:48 Ответить
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14.07.2022 22:36 Ответить
У нас рускагаварящіх повно, амеби образяться
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14.07.2022 23:20 Ответить
Де це?
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14.07.2022 23:34 Ответить
"Слуги" без расєйської мови не зможуть. Ось наприклад, в Миколаївській області головою Головою Миколаївської державної адміністрації є Кім і що, вже четвертий рік при владі, на державній посаді і шпарить виключно російською і місто та область заточує під себе, більшість ЗМІ шпарять також російською.
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14.07.2022 23:35 Ответить
Сьогодні на Житомирщині лісники підірвались на міні у лісі, двоє загиблих. Від машини майже нічого не залишилось.

Украінці! Бережіть себе та не ходіть до лісу. Чоловіка на рибалку більше відпущу. Реально страшно стало ходити по землі скрізь, не тільки у лісі .
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14.07.2022 23:26 Ответить
"Чоловіка на рибалку більше відпущу"
за що, ви так його не любите?
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15.07.2022 00:46 Ответить
Фсмислє!? Я його дуже люблю.

А де «не» поділося?

Це я маху дала
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15.07.2022 01:10 Ответить
згадався анекдот 🤣
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15.07.2022 02:33 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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14.07.2022 23:45 Ответить
Это та тетя которая без секаса бога родила? И чем эта дура сможет помочь?
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15.07.2022 00:06 Ответить
 
 