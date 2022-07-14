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Обстрел Винницы доказал, что Россия должна быть официально признана государством-террористом, - Зеленский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 141-го дня полномасштабной войны с Россией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Этот день в очередной раз доказал, что Россия должна быть официально признана государством-террористом. Ни одно другое государство мира не представляет такой террористической угрозы, как Россия. Ни одно государство мира не позволяет себе ежедневно уничтожать крылатыми ракетами и реактивной артиллерией мирные города и обычную человеческую жизнь.

В результате всего одного ракетного удара по нашему городу в Виннице убиты 23 человека. Трое детей до десяти лет. И это, к сожалению, еще не окончательное количество. Разбор завалов продолжается. В списке безвести пропавших – десятки человек. Среди госпитализированных есть тяжело раненые", - сказал Зеленский.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": По состоянию на 19:40 в Виннице погибли 23 человека, госпитализированы 64 человека, 5 пострадавших в критическом состоянии, - ГСЧС. ВИДЕО
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Топ комментарии
+37
Україна визнала? І чи визнала Україна путлєра ватажком тереристичної організації? Чи подала у розшук як міжнародного терориста?
Досить патякать - робіть щось предметне.
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14.07.2022 22:52
+36
Знову відосік...а як себе дермак з татаровим почувають?
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14.07.2022 22:50
+36
Як ти вже всіх нас заʼбав цими відосіками ска…
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14.07.2022 22:51
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Знову відосік...а як себе дермак з татаровим почувають?
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14.07.2022 22:50 Ответить
Звідки скільки налізло вас з свіжою регестрацією на нашу сторінку
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14.07.2022 23:00 Ответить
Я з старою реєстрацією і цілком підтримую його.
Ще запитання будуть?
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14.07.2022 23:58 Ответить
Мозок в тебе є ?
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15.07.2022 01:36 Ответить
Хочеш позичити?
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15.07.2022 08:51 Ответить
Хіба що осінню, під оранку, а так засмердиш всю гноярку.
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15.07.2022 21:25 Ответить
На твою сторінку??? Ти , взагалі, в якій країні знаходишся?
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15.07.2022 07:22 Ответить
С которой мы будем встречаться в Стамбуле.
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14.07.2022 22:50 Ответить
Як ти вже всіх нас заʼбав цими відосіками ска…
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14.07.2022 22:51 Ответить
Україна визнала? І чи визнала Україна путлєра ватажком тереристичної організації? Чи подала у розшук як міжнародного терориста?
Досить патякать - робіть щось предметне.
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14.07.2022 22:52 Ответить
Насколько знаю, то сделать это невозможно, именно по международным законам. У любого президента (даже *****) иммунитет от такого это первое, второе, если даже такой ордер буден выдан, то он кроме как в Сирию и бульбостан не поедет, поэтому и задержать его никто не сможет
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15.07.2022 01:36 Ответить
Терорист з гнилими ядерним арсеналом - новий рівень для цевилізованих спецзагонів
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14.07.2022 22:54 Ответить
Гнилим? Це по якій " методичці" у ху#ла "гнилий ядерний арсенал"....ти від Подоляка чи від Арєстовіча працюєш зі своїм "нє нагнєтайтє" ??? 😡
Доречі, дурік, слово "цивілізований " пишеться ось так...
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15.07.2022 07:30 Ответить
Росія це держава терорист, а вкатать в асфальт гроші з5амість ППО, а здати вагнеровців з дермаком, а покривати корупцію? А хто випустив потрнова і Наумова? Не пробував розібратися?
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14.07.2022 22:55 Ответить
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14.07.2022 23:31 Ответить
слова - гарні... діла - примарні !!!
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14.07.2022 22:55 Ответить
Интересно ,***** завтра нам войну официально объявит или засцит...одно хорошо -тогда мы ,с полным правом,сможем хоть в крембль пулять.
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14.07.2022 22:57 Ответить
Зараз також ніхто не заважає, просто не можливо асфальтом до кремля пульнути
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15.07.2022 00:05 Ответить
... А воз и ныне там. Мы уже признали паРашу террористом на законодательном уровне?
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14.07.2022 22:57 Ответить
Я хз,но мне эти звернення Зе вообще не заходят......Как то он натужно говорит,не натурально.....Президент должен с народом общаться но тут.......Не заходит мне....
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14.07.2022 22:57 Ответить
він просто грає роль патріотичного президента.
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14.07.2022 23:12 Ответить
актор ****
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15.07.2022 00:06 Ответить
Ти не одинокий, мені також не заходить, хоча я жодного разу не пробував його слухати.
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15.07.2022 00:10 Ответить
Приймайте постанову в Раді. З усіма подальшими діями.
Оголошуйте фуйла, всю верхівку орди терористами, яких потрібно ліквідувати любими способами.
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14.07.2022 22:58 Ответить
Неув'язочка у Зєлєнского виходить. Якщо кацасія - держава-терорист, що в принциві правда, то всі кацапи - терористи, яко її громадяни. То якого хера!!! їм українське громадянство давати?!! Якого хера за наші податки державні телеканали відають кацапською мовою?!!! Чому ми досі тримаємось за іих терористів?!!!!
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14.07.2022 23:01 Ответить
ЧУВАК НЕБРИТЫЙ, ты уже реально *********, ты хоть что-то сделал ? ты лично, как президент ? **** ты тыкаешь западу что он должен делать , ты разворовал весь бюджет, армию сократил, оборонную промышленность похерил, разведку распустил , и тд, и ты еще рот открываешь что должен сделать запад, сиди уже и не открывай рот, или ермак заставляет ?
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14.07.2022 23:02 Ответить
Єрмак з Татаровим змушують - і вони ж переконали його, що від справжнього мачо має смердіти сечею, пітом, неголеністю і давно не праною футболкою.
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14.07.2022 23:17 Ответить
Ти спочатку сам хоч якийсь документ протягни, щоб там було прописано, що кацапія, це країна терорист!
Указа президента, буде достатньо!
А потім вже починай права качати!
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14.07.2022 23:04 Ответить
Вечірній балабол прогундосив, покривлявся і зник. Від слова вопше. А ви розишфровуйте що він наговорив.
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14.07.2022 23:20 Ответить
Просто не треба дивитися, що верзе це опудало.
І не треба буде нічого розшифровувати.
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14.07.2022 23:32 Ответить
Дєрьмачина буде висіти!?
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14.07.2022 23:21 Ответить
Зеленского В ОТСТАВКУ!!! Ты враг Украины!!!!
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14.07.2022 23:21 Ответить
..дауни..,оголосіть парашу спершу країною терористом в Раді...,визнайте.
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14.07.2022 23:22 Ответить
Я думаю, що і в Європі ніхто вже не буде намагатися подивитися в очі пуйлу? Вже мають всі зрозуміти, що в сатани немає очей, там тільки зло і жажда більше вбити.
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14.07.2022 23:30 Ответить
Верховна Рада України 1 квітня прийняла закон, яким визнала Росію державою-терористом та заборонила символіку, яку використовує російська армія, що чинить воєнні злочини на території України. Йдеться насамперед про літери «Z» та «V», якими окупанти позначають свою техніку.
https://zaxid.net/news/
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14.07.2022 23:34 Ответить
1 квітня, в день сміху....
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15.07.2022 00:17 Ответить
Що ж ти з терористом домовляєшся, за якісь коридори, падлюка???
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14.07.2022 23:38 Ответить
Це ж який зір треба мати (тобто взагалі не мати ні зору, ні розуму) щоб розгледіти мир в очке х.йла, лідера країни- терориста.
Але поки не кається і до лікарів не звертається.
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14.07.2022 23:43 Ответить
росия стала государством-террористом с 2014 года и доказала это 24 февраля 2022.

Зелебобик, ты когда попросишь у народа Украины прощения и очистишь своё окружение от предателей? Или ждёшь когда тебе вынесут
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14.07.2022 23:53 Ответить
А до 2014 була ангелом? Придністро́в'я, дві Чечні, Абхазія то як назвати?
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15.07.2022 00:22 Ответить
Кровавый маньяк ********** сегодня сидя в бункере мастурбирует на очередные невинные жертвы.
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15.07.2022 00:01 Ответить
А знищеного Маріуполя ще було недостатньо?
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15.07.2022 00:04 Ответить
Зебовкало!Коли вигониш дєрмакаі дємченка з ригоанльною шоблою?
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15.07.2022 01:03 Ответить
Это россияне отблагодарили Зеленского за турецкие договорняки. Умойся, мол, опять обостранец. С террористами ты садишься за стол переговоров, а на следующий день с перекошенным таблом страдаешь в камеру.
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15.07.2022 06:21 Ответить
К сожалению, маловероятно. Как же тогда Германия будет покупать газ у россии - террориста?
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15.07.2022 08:08 Ответить
Да їм ***** на Гаагу ...ООН......і на всю херню...хіба ще не зрозуміли ??
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15.07.2022 08:55 Ответить
 
 