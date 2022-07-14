Обстрел Винницы доказал, что Россия должна быть официально признана государством-террористом, - Зеленский. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 141-го дня полномасштабной войны с Россией.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Этот день в очередной раз доказал, что Россия должна быть официально признана государством-террористом. Ни одно другое государство мира не представляет такой террористической угрозы, как Россия. Ни одно государство мира не позволяет себе ежедневно уничтожать крылатыми ракетами и реактивной артиллерией мирные города и обычную человеческую жизнь.
В результате всего одного ракетного удара по нашему городу в Виннице убиты 23 человека. Трое детей до десяти лет. И это, к сожалению, еще не окончательное количество. Разбор завалов продолжается. В списке безвести пропавших – десятки человек. Среди госпитализированных есть тяжело раненые", - сказал Зеленский.
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Ще запитання будуть?
Досить патякать - робіть щось предметне.
Доречі, дурік, слово "цивілізований " пишеться ось так...
Оголошуйте фуйла, всю верхівку орди терористами, яких потрібно ліквідувати любими способами.
Указа президента, буде достатньо!
А потім вже починай права качати!
І не треба буде нічого розшифровувати.
https://zaxid.net/news/
Але поки не кається і до лікарів не звертається.
Зелебобик, ты когда попросишь у народа Украины прощения и очистишь своё окружение от предателей? Или ждёшь когда тебе вынесут