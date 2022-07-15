"20 км пешком, раненых вынесли на себе", - как воины 24-й ОМБр выходили из окружения в районе Горского-Золотого. ВИДЕО
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Сержант ВСУ Юрий Петрощук рассказал о выходе бойцов 24-й отдельной механизированной бригады из оцепления в районе Горское-Золотое.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью на канале "Бутусов плюс".
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