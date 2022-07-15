"Посмотрите на нее живую", - Зеленская о маленькой Лизе, убитой оккупантами в Виннице. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Маленькая Лиза погибла 14 июля в Виннице в результате ракетного удара российских оккупантов по центру города.
Как информирует Цензор.НЕТ, Елена Зеленская в фейсбуке написала об этой девочке – они познакомились во время записи видео на рождественские праздники.
"Мы познакомились с этой замечательной девочкой во время записи видео на рождественские праздники. Светлый, искренний, радостный ребенок, росший в любви. Маленькая озорница тогда успела разрисовать за пол часа красками не только себя, свое праздничное платье, но и всех других детей, меня, операторов и режиссера… Посмотрите на нее живую, пожалуйста. Плачу вместе с ее близкими", – написала Зеленская.
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**** кровь закипает 😡
На Азові ЗЄ вже попіарився, а тепер можна їм гроші не платить. Бо вони спитали, хто здав Південь...
А з загиблими зовсім красота - їм вже нічого не потрібно.
Планували шашлички та розміновували Чонгар коли усі розвідки Світу трубили про неминучу війну!
Ця кров на руках ZeЛєнки-ZeВовки-дЄрмака і Ко...
Іде відбір в піар-команду:
- Підніміть руки, хто вважає, що не можна піаритись на смерті дітей.
- Всі, хто підняли - вас звільнено!
Я коли читаю цих нелюдів, як вони =паддєрживают= свого сатану, як хвалять, що він =всьо правільно сдєлал, наньос упреждаюсчій удар, іначє раіся уже би нє сусчествавала, ми засчісчаєм сваю страну=, мною кидає.
Про =фєйкі укровластєй=, підробні і змонтовані сюжети нема сил читати теж.
Як їх земля носить ?
@saniolli
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5 ч
У мене дуже просте запитання до Зеленського: - **** ти три роки боровся проти Порошенка, а не проти Путіна, довбойоб?
Скільки вони намололи такого, що на голову не налазить.
А потім спитай чоловіка, чому війна і смерть замість шашликів, які він обіцяв?
"Информатор боевиков НВФ. После того, как информация о пособничестве распространилась 20.04.2019, страницу удалила", - говорится на сайте "Миротворца".
Перед этим пользователи Facebook возмущались по поводу перепоста Зеленской в 2014 году публикации российского пропагандистского ресурса LifeNews.
СКРИНШОТ С САЙТА "МИРОТВОРЕЦ"
"Присылайте видео перемещения украинских войск. Гонорар 15 000 рублей", - говорилось в посте, к которому жена нынешнего кандидата в президенты не добавляла собственного комментария.
В то же время после того, как в сети начало распространяться возмущение перепостом, пост Зеленской за 2014 был удален с ее страницы, однако сохранился в архиве.
Сама Елена Зеленская в переписке с корреспондентом "Украинской правды" фактически отказалась комментировать свой давний пост, попросив "не способствовать разгону этой "новости".
R.I.P.
Смерть рассєянським шизо-фашистам !
Смерть колаборантському лайну !