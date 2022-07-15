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"Посмотрите на нее живую", - Зеленская о маленькой Лизе, убитой оккупантами в Виннице. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Маленькая Лиза погибла 14 июля в Виннице в результате ракетного удара российских оккупантов по центру города.

Как информирует Цензор.НЕТ, Елена Зеленская в фейсбуке написала об этой девочке – они познакомились во время записи видео на рождественские праздники.

"Мы познакомились с этой замечательной девочкой во время записи видео на рождественские праздники. Светлый, искренний, радостный ребенок, росший в любви. Маленькая озорница тогда успела разрисовать за пол часа красками не только себя, свое праздничное платье, но и всех других детей, меня, операторов и режиссера… Посмотрите на нее живую, пожалуйста. Плачу вместе с ее близкими", – написала Зеленская.

Смотрите: Последнее видео с девочкой, которую убила сегодня российская ракета в Виннице. ВИДЕО
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Топ комментарии
+69
це ви зробили - Zeвлада із дЄрьмаком - через вас держава була повністю не готова до нападу *****.
Планували шашлички та розміновували Чонгар коли усі розвідки Світу трубили про неминучу війну!
Ця кров на руках ZeЛєнки-ZeВовки-дЄрмака і Ко...
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15.07.2022 03:08
+57
Лицемерная мразь
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15.07.2022 02:03
+53
КиївМіськБудда

@saniolli

·

5 ч

У мене дуже просте запитання до Зеленського: - **** ти три роки боровся проти Порошенка, а не проти Путіна, довбойоб?
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15.07.2022 06:22
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Лицемерная мразь
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15.07.2022 02:03 Ответить
русский, напомни мне, за шо эта руснявая попала в списки Миротворца, когда протрезвеешь.
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15.07.2022 02:33 Ответить
мне показалось что что это были special needs children
**** кровь закипает 😡
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15.07.2022 03:35 Ответить
русский, проспись.
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15.07.2022 02:34 Ответить
ого это те котрых уничтожили по 3мукругу Вот так отвечать надо а не лицемерить как Зеленка
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15.07.2022 02:37 Ответить
да ты что бугага смешон ты рузгесвино собака твоего братишку сорваной башней убило да в рузге пикселе бугага
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15.07.2022 03:15 Ответить
мразь, как зовут фюрера русни?
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15.07.2022 03:32 Ответить
смотрим твой профиль в телеге подписка ух ты -тантась коц стеша буквазю в профиле ну ты и тупой
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15.07.2022 03:19 Ответить
Да и так понятно, шо ты просто животное.
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15.07.2022 03:33 Ответить
От що воно любить - так це піар на жертвах.

На Азові ЗЄ вже попіарився, а тепер можна їм гроші не платить. Бо вони спитали, хто здав Південь...

А з загиблими зовсім красота - їм вже нічого не потрібно.
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15.07.2022 02:54 Ответить
це ви зробили - Zeвлада із дЄрьмаком - через вас держава була повністю не готова до нападу *****.
Планували шашлички та розміновували Чонгар коли усі розвідки Світу трубили про неминучу війну!
Ця кров на руках ZeЛєнки-ZeВовки-дЄрмака і Ко...
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15.07.2022 03:08 Ответить
Планували -сдачу Украины но украинцы им помешали
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15.07.2022 05:31 Ответить
Емоціонально, але... ця кров, результат недолугості усієї влади й нас, народа, починаючи з 91 року.
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15.07.2022 06:47 Ответить
Не надо перекладывать с больной головы на здоровую.Если народ сделал неудачный выбор, то это не значит, шо народ не может переизбрать досрочно. Януковощь подтвердит. Мы учимся
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15.07.2022 08:24 Ответить
"неудачный выбор"- мягко сказано, за него сейчас кровью расплачиваемся....
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15.07.2022 09:09 Ответить
Батьків своїх та дітей Зеленський за два тижні до війни відправив до Ізраїлю, де прикупив будиночок за 8 мільйонів доларів, тварюка просто. А мешканців прикордонних міст не попередили, що війна почнеться 24 лютого, бо бачите буде паніка та пробки на дорогах. Нехай краще 100 тисяч загинуть нема за що, зате з країни не виїдуть. Слів немає, одні матюки.
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15.07.2022 08:28 Ответить
Ну так в переважній більшості гине не його народ....
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15.07.2022 09:55 Ответить
Старий анекдот:
Іде відбір в піар-команду:
- Підніміть руки, хто вважає, що не можна піаритись на смерті дітей.
- Всі, хто підняли - вас звільнено!
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15.07.2022 03:11 Ответить
злые вы все.
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15.07.2022 03:39 Ответить
На Ютьюбе, под видео попаданий ракеты в Винницкий ТЦ просто толпы ликующих и счастливых комментаторов из россии. Такое ощущение, что 85% русских - маньяки, радующиеся массовым убийствам детей. Шутят про 8 лет и кондиционеры.
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15.07.2022 04:49 Ответить
Это ровно до тех пор, пока по их детям не полетело в ответ.... пока..
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15.07.2022 05:06 Ответить
Чому лише 85% ?
Я коли читаю цих нелюдів, як вони =паддєрживают= свого сатану, як хвалять, що він =всьо правільно сдєлал, наньос упреждаюсчій удар, іначє раіся уже би нє сусчествавала, ми засчісчаєм сваю страну=, мною кидає.

Про =фєйкі укровластєй=, підробні і змонтовані сюжети нема сил читати теж.

Як їх земля носить ?
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15.07.2022 06:53 Ответить
Кацапи, ви гнійні підораси. Ниці боягузи, у чесному бою смокчете й ковтаєте, тільки і вмієте - вбивати жінок і дітей ракетами з безпечної відстані (бо на дистанції вогневого контакту вас і маленькі дівчатка перестріляють). ******* запомоєна, вас навіть хробацтво гидуватиме жерти.
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15.07.2022 05:19 Ответить
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15.07.2022 05:27 Ответить
Беня - це ненажерливий покидьок , який грабує Україну навіть під час війни , разом зі своім коміком 😠
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15.07.2022 06:44 Ответить
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15.07.2022 05:55 Ответить
КиївМіськБудда

@saniolli

·

5 ч

У мене дуже просте запитання до Зеленського: - **** ти три роки боровся проти Порошенка, а не проти Путіна, довбойоб?
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15.07.2022 06:22 Ответить
Я пам'ятаю істерику, яку завели зебіли і їхня пропаганда перед другим туром після тих білбордів, де Порошенко і х**ло.
Скільки вони намололи такого, що на голову не налазить.
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15.07.2022 06:55 Ответить
Тварь
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15.07.2022 06:33 Ответить
І ти подивись, Лєнка…
А потім спитай чоловіка, чому війна і смерть замість шашликів, які він обіцяв?
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15.07.2022 06:53 Ответить
и уже никто не говорит за дерьмака... я конечно ни на что не намекаю, но....
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15.07.2022 07:09 Ответить
Так , тихенько замяли цю тему і накидали всякого гімна на вентилятор щоб зробити добрuй срач.
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15.07.2022 08:34 Ответить
Операція прикриття.
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15.07.2022 09:56 Ответить
Зе-Лєнка, йди н***й !
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15.07.2022 07:18 Ответить
Піар на крові?
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15.07.2022 07:28 Ответить
Вылизла перва скумбрия. А якже. Попиариться на смерти маленького ребёнка - безотказный ход. Спроси своего Бонэвтик, когда там следующие шашлыки Ермак анонсирует? Бо раз США сказало своим гражданам уезжать из Украины, значит что-то будет
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15.07.2022 08:31 Ответить
скумбрія дегенеративна! тому твоє найвеличніше ЧМО ******** "зернове пермир'я"? у орків розбили склади і немає чим вбивати українців - тому треба дати їм час підвезти боєкомплект?
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15.07.2022 08:55 Ответить
Сколько у скумбрии гражданств? И яки?
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15.07.2022 12:07 Ответить
Сайт "Миротворец" внес жену кандидата в президенты Владимира Зеленского в свою базу из-за того, что в 2014 году она перепостила на странице в Facebook публикацию российских СМИ, которые просили за вознаграждение присылать информацию о перемещении украинских войск.

"Информатор боевиков НВФ. После того, как информация о пособничестве распространилась 20.04.2019, страницу удалила", - говорится на сайте "Миротворца".

Перед этим пользователи Facebook возмущались по поводу перепоста Зеленской в ​​2014 году публикации российского пропагандистского ресурса LifeNews.



СКРИНШОТ С САЙТА "МИРОТВОРЕЦ"

"Присылайте видео перемещения украинских войск. Гонорар 15 000 рублей", - говорилось в посте, к которому жена нынешнего кандидата в президенты не добавляла собственного комментария.

В то же время после того, как в сети начало распространяться возмущение перепостом, пост Зеленской за 2014 был удален с ее страницы, однако сохранился в архиве.

Сама Елена Зеленская в переписке с корреспондентом "Украинской правды" фактически отказалась комментировать свой давний пост, попросив "не способствовать разгону этой "новости".
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15.07.2022 09:39 Ответить
Крокодилячі сльози!
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15.07.2022 09:59 Ответить
Ліцемірка....подякуй своєму чоловіку і його шефу єрмаку, які замість підготовки до війни та закупки ППО - катались в буковелі і розмінували Чонгар. Це і на совісті твоєї сімї, Олено.
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15.07.2022 10:23 Ответить


R.I.P.
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15.07.2022 16:48 Ответить


Смерть рассєянським шизо-фашистам !

Смерть колаборантському лайну !
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15.07.2022 17:17 Ответить
Ліцемірка....подякуй своєму чоловіку і його шефу єрмаку. Лайно
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15.07.2022 20:27 Ответить
 
 