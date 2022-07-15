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Предателю-нардепу Ковалеву избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Его объявили в розыск, – ГБР. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

ковальов

По ходатайству ГБР народному депутату Украины Алексею Ковалеву избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесению залога. Депутат объявлен в розыск.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Напомним, Генеральный прокурор на основании собранных Государственным бюро расследований доказательств сообщил ему о подозрении 6 июля 2022 года. Сотрудники ГБР в апреле 2022 года открыли уголовное производство в отношении народного депутата Украины, который после полномасштабного вторжения российской федерации находится на временно оккупированной территории Херсонской области и помогает оккупационным войскам.

В ходе расследования установлено, что в начале июля этого года Алексей Ковалев вступил в должность заместителя председателя в незаконно созданном оккупационной администрацией государства-агрессора - "правительстве Херсонской области". Также народный депутат 8 июня 2022 года на своей странице в социальной сети разместил публикацию о якобы интеграцию в страну-агрессора части Украины с целью влияния на общественность и манипуляцию сознания", - говорится в сообщении.

Также читайте: Предателя-нардепа Ковалева исключили из налогового комитета ВР

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 111 (государственная измена в условиях военного положения), ч. 1 ст. 111-2 УК Украины (пособничество государству-агрессору).Ему грозит наказание до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+25
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15.07.2022 10:04
+19
Коли ОГПУ оголосить Партянку в розшук?
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15.07.2022 09:52
+19
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15.07.2022 10:07
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Коли ОГПУ оголосить Партянку в розшук?
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15.07.2022 09:52 Ответить
Портянку не можна. Від судами керує, хто ж Петю буде кошмарити?
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15.07.2022 09:54 Ответить
Замочить по-Тихому‼️
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15.07.2022 10:02 Ответить
засновників ДБР "зермак" "не дозволив трогати"
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15.07.2022 10:06 Ответить
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15.07.2022 10:10 Ответить
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15.07.2022 14:49 Ответить
Там ще більше половини фракції таких. Цей хоч поїхав, а другі сидять і працюють на рашку.
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15.07.2022 09:52 Ответить
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15.07.2022 10:04 Ответить
как же так что зрадники в самой правильной партии сн
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15.07.2022 09:56 Ответить
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15.07.2022 10:06 Ответить
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15.07.2022 10:07 Ответить
Звісно Портновський суд за Портновським УК не засудить нормально ні депутатів ні бандитів.
Судді тим більше не дадуть реальних строків таким колаборантам, бо як раптом прийдуть орки то в них буде варіант перейти до них на службу
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15.07.2022 09:59 Ответить
Може краще обирати запобіжний захід тим слугам народу, які поки що тут?
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15.07.2022 10:01 Ответить
Портнову і Шуфричу ще назначте такий запобіжний захід. олаборанти хєрові, а не ДБР.
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15.07.2022 10:07 Ответить
Там бiльшiсть його щирих колег з Zе-фракцii хоче опинитися на "тимчасово окупованiй територii"...Але поки ше бздять
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15.07.2022 10:09 Ответить
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15.07.2022 10:09 Ответить
И в какой же партии, числился этот депутат, вероятно шапито-95? И ехал в Херсонскую область по приказу главного в партии?
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15.07.2022 10:10 Ответить
Коли зраднику єрмаку і татарову дбр почне підозри вручати???А то цей є зрадник вже знову вирішив в договарняки з рашкою в стамбулі пограти...
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15.07.2022 10:15 Ответить
А "реформатора" судової системи портнова коли будете розшукувати?

"Єрмак назначив Татарова в Офіс президента, щоб він там озвучував думки Портнова..."

https://www.google.com/amp/s/glavcom.ua/amp/columns/yuriybutusov/jermak-naznachiv-tatarova-v-ofis-prezidenta-shchob-vin-tam-ozvuchuvav-dumki-portnova-721332.html
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15.07.2022 10:16 Ответить
татаров, портнов, які чудові українські прізвища
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15.07.2022 14:51 Ответить
Сербия по браццки арестовала Ze чувака...Кавалевых в Украине целая фракция..типа большевистское Большинство...
Леонид Данилыч правильный список составил... впервые за 30лет..
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15.07.2022 10:19 Ответить
Может ГБР начать с тех, кто поближе? Ермак, Татаров, Демченко, Верещук, Арахамия, Безумна, .... имя им, - Легион. А этот, все-равно, уже не жилец.
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15.07.2022 10:24 Ответить
ГБР це помєсь бульдога з носорогом, його створення було великой помилкою

https://resonance.ua/sozdanie-gbr-mozhet-okazatsya-netselesoobraznym-gorbatyuk/
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15.07.2022 14:56 Ответить
Беда в том, что пока зеля не решит вопрос с ермаком, никаких серьезных поставок оружия из США не будет. К сожалению. А могут и вообще прекратится. А боневтик делает вид что его это не касается, а вопрос серьезный.
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15.07.2022 10:34 Ответить
Класні у нас суди: і вовки ситі і овечки цілі. Якщо ми його піймаємо, то обов'язково посадимо. Навіть без застави...
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15.07.2022 10:58 Ответить
а що з його 4 каналом ТБ ???
Продовжує отруювати ефір??
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15.07.2022 11:03 Ответить
прикопать за ближайшим кустом чтоб не смрдив....
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15.07.2022 13:47 Ответить
Спочатку дають можливість зробити ноги, а потім оголошують у розшук. Ну-ну. Це просто якась гра в жмурки. А навіщо тоді СБУ!?...
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15.07.2022 21:23 Ответить
Так слуга ж народу. Що, сподівались на щось інше? Який піп...
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16.07.2022 14:03 Ответить
 
 