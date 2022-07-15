Предателю-нардепу Ковалеву избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Его объявили в розыск, – ГБР. ВИДЕО
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По ходатайству ГБР народному депутату Украины Алексею Ковалеву избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесению залога. Депутат объявлен в розыск.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Напомним, Генеральный прокурор на основании собранных Государственным бюро расследований доказательств сообщил ему о подозрении 6 июля 2022 года. Сотрудники ГБР в апреле 2022 года открыли уголовное производство в отношении народного депутата Украины, который после полномасштабного вторжения российской федерации находится на временно оккупированной территории Херсонской области и помогает оккупационным войскам.
В ходе расследования установлено, что в начале июля этого года Алексей Ковалев вступил в должность заместителя председателя в незаконно созданном оккупационной администрацией государства-агрессора - "правительстве Херсонской области". Также народный депутат 8 июня 2022 года на своей странице в социальной сети разместил публикацию о якобы интеграцию в страну-агрессора части Украины с целью влияния на общественность и манипуляцию сознания", - говорится в сообщении.
Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 111 (государственная измена в условиях военного положения), ч. 1 ст. 111-2 УК Украины (пособничество государству-агрессору).Ему грозит наказание до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
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Судді тим більше не дадуть реальних строків таким колаборантам, бо як раптом прийдуть орки то в них буде варіант перейти до них на службу
"Єрмак назначив Татарова в Офіс президента, щоб він там озвучував думки Портнова..."
https://www.google.com/amp/s/glavcom.ua/amp/columns/yuriybutusov/jermak-naznachiv-tatarova-v-ofis-prezidenta-shchob-vin-tam-ozvuchuvav-dumki-portnova-721332.html
Леонид Данилыч правильный список составил...
впервые за 30лет..
https://resonance.ua/sozdanie-gbr-mozhet-okazatsya-netselesoobraznym-gorbatyuk/
Продовжує отруювати ефір??