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Желто-голубая Эйфелева башня и "Слава Украине": парижане отпраздновали День взятия Бастилии. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество За рубежом Война в Украине

Во время празднования Дня взятия Бастилии в Париже всемирно известную Эйфелеву башню подсветили в цветах украинского флага.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой зафиксирован этот момент, опубликована в соцсетях. Такую подсветку публика, собравшаяся у Эйфелевой башни, встретила лозунгом "Слава Украине!".

Смотрите: Украинцы в Париже провели митинг против агрессивной политики России. ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+5
Героям Слава!.
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15.07.2022 10:54
+5
За паребріком різко збільшився вміст сірководню в повітрі.
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15.07.2022 10:57
+4
Французькі САУ "Цезар" в Україні є.
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15.07.2022 11:20
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дуже символічно Україна як Ейфелева вежа а салюти це як обстріли кацапів
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15.07.2022 10:52 Ответить
Героям Слава!.
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15.07.2022 10:54 Ответить
Такое ощущение, что возле Эфелевой башни ****** склад БК. Очень символично. Оружие жабоеды, сраные, давайте и не выйобывайтесь. На вас могут напсть только Пираты Карибского Моря
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15.07.2022 10:56 Ответить
Французькі САУ "Цезар" в Україні є.
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15.07.2022 11:20 Ответить
За паребріком різко збільшився вміст сірководню в повітрі.
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15.07.2022 10:57 Ответить
Ты же понимаешь шо подсвечиванием всякой херни войну не выиграть... Нам нужны пушки, пушки, пушки и только пушки. В жопу фонарики. Мы асфальтом одним войну не выиграем
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15.07.2022 11:06 Ответить
"День взятия Бастилии даром прошел... " Французи, а не могли б якоюсь зброєю підтримати ?...
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15.07.2022 11:01 Ответить
Молодой Володя чЛенин прожил во Франции недолго...кажись полгода..ему больше всего нравились Швейцария ...11 лет прожил...и очень браццкая Германия...9 лет...
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15.07.2022 11:12 Ответить
Кто-то ещё помнит супер исторические посиделки в Рамштайне? Ууу... Раза три собирались. И что? 8 химарсов и трохи ствольной арты? Это ответ 50% мирового ВВП? Так и просят масштабной войны в Европе.
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15.07.2022 11:15 Ответить
Для Мавзолейных баранов хватит и 5 Гимарсов... особенно красиво падаль в Новой Каховке
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15.07.2022 11:18 Ответить
2,5 года зелёная шобла полностью про@бала подготовку к войне - ни ракет, ни танков, но дальнобойных орудий - никуя не делали. А теперь скулёж по поводу скупого запада. Своё надо было готовить, тогда бы этих HIMARS-ов хватило.
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15.07.2022 12:34 Ответить
Интересно а Липеныха смотрела, или отводила пылкий вгляд.
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15.07.2022 11:15 Ответить
Поставки французских вооружений в Украину не рекламируются...Макрон боится что плешивый Чмырь обидицца...
Но гаубицы Макроны уже давно в Украине прижились...
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15.07.2022 11:16 Ответить
НАТО сказали шо в них нема так резко багато зброі -- вони до віини не готувались
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15.07.2022 11:28 Ответить
Хай висилають французький коньяк
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15.07.2022 11:47 Ответить
Ну вот, посмотрите, они радуются что ВСУ не дают освободить Киев, а ведь Мариуполь освобожден, непонятно, Париж тоже ведь хочет освобождения от .... эээээ(и тут Симонян выпала на дно сортира)
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15.07.2022 11:47 Ответить
Краще б цезарів ще дали.
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15.07.2022 12:08 Ответить
Коли в Африці почнеться голод, повідомте, будь ласка, в якій країні найбільші проблеми. Ми підсвітимо будівлю Главпоштамту кольорами прапору цієї країни. На знак підтримки та занепокоєння.
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15.07.2022 15:01 Ответить
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15.07.2022 16:10 Ответить
пьют, бухают, веселятся и гуляют... ну-ну.
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15.07.2022 16:09 Ответить
 
 