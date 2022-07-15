Желто-голубая Эйфелева башня и "Слава Украине": парижане отпраздновали День взятия Бастилии. ВИДЕО

Во время празднования Дня взятия Бастилии в Париже всемирно известную Эйфелеву башню подсветили в цветах украинского флага.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой зафиксирован этот момент, опубликована в соцсетях. Такую подсветку публика, собравшаяся у Эйфелевой башни, встретила лозунгом "Слава Украине!".

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Смотрите: Украинцы в Париже провели митинг против агрессивной политики России. ФОТОрепортаж