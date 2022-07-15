Желто-голубая Эйфелева башня и "Слава Украине": парижане отпраздновали День взятия Бастилии. ВИДЕО
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Во время празднования Дня взятия Бастилии в Париже всемирно известную Эйфелеву башню подсветили в цветах украинского флага.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой зафиксирован этот момент, опубликована в соцсетях. Такую подсветку публика, собравшаяся у Эйфелевой башни, встретила лозунгом "Слава Украине!".
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