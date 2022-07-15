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Львовские десантники из ПТРК "Стугна-П" уничтожили вражескую бронемашину и ее экипаж. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Воины 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ уничтожили вражескую бронемашину и ее экипаж.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки десантники опубликовали на своей странице в соцсети. Враг был уничтожен с помощью ПТРК "Стугна-П" отечественного производства.

Смотрите: Бойцы Нацгвардии уничтожили вражескую ДРГ и технику оккупантов. ВИДЕО боя
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Топ комментарии
+22
Як би мізки були у виборців, які бігли перечіпаючись голосити за ахх какова чувака на лісапеті.
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15.07.2022 12:31
+13
уважуха львівським пацикам ! лол!!!💯
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15.07.2022 12:23
+12
Ну шо тут сказати? Потомственні бандери.
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15.07.2022 12:19
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Ну шо тут сказати? Потомственні бандери.
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15.07.2022 12:19 Ответить
Стугни,Корсари,Богдана, Нептуни, Гром.....як би ви допомогли б,якби мізки були в оп.
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15.07.2022 12:19 Ответить
Як би мізки були у виборців, які бігли перечіпаючись голосити за ахх какова чувака на лісапеті.
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15.07.2022 12:31 Ответить
Он "5 копійок" правльно Вам відповів! А у нас до цих пір у деяких "Порох - сволочь и виноват в этой войне!"
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15.07.2022 14:13 Ответить
кацап, тебя здесь не стояло.
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15.07.2022 12:20 Ответить
уважуха львівським пацикам ! лол!!!💯
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15.07.2022 12:23 Ответить
Вот так смотрел бы снова и снова.
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15.07.2022 12:39 Ответить
А що то за броньований "жигульонок"? Чи я щось не те побачив?
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15.07.2022 13:09 Ответить
Экспортный представительский вариант - с усиленным бронированием. Удобная непреметная машина
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16.07.2022 18:20 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
Бережи вас Господь
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15.07.2022 13:16 Ответить
скріпна анігіляція онуч, личаків та кокошників з бавовною і без
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15.07.2022 13:58 Ответить
Балують нас ЗСУ-шніки., як малих дітей.
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16.07.2022 17:57 Ответить
 
 