Львовские десантники из ПТРК "Стугна-П" уничтожили вражескую бронемашину и ее экипаж. ВИДЕО

Воины 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ уничтожили вражескую бронемашину и ее экипаж.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки десантники опубликовали на своей странице в соцсети. Враг был уничтожен с помощью ПТРК "Стугна-П" отечественного производства.

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