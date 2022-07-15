Львовские десантники из ПТРК "Стугна-П" уничтожили вражескую бронемашину и ее экипаж. ВИДЕО
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Воины 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ уничтожили вражескую бронемашину и ее экипаж.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки десантники опубликовали на своей странице в соцсети. Враг был уничтожен с помощью ПТРК "Стугна-П" отечественного производства.
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