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Азовец с псевдонимом Манго о плене в Оленовке: "Допросы, угрозы. Постоянно хотелось есть. На двое суток 600 граммов воды". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Денис Чепурко - азовец Манго попал в обменные списки и вернулся из российского плена.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Денис - танкист и его Т-64 до 3 мая уничтожал оккупантов пока не был подбит у шлаковой горы на "Азовстали".

Про Мариуполь, полк "Азов", уличные бои и плен в Оленовке Манго рассказал в эксклюзивном интервью каналу Бутусов плюс.

Смотрите: Защитник "Азовстали" Олег Мудрак после 100 дней в плену у российских оккупантов. ФОТО
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Где там Аменсти Интернешенел-почему нет их представителей в Еленовке,почему не мониторят условия содержания заключенных-ведь их организация именно для этого и создавалась. Или они только издалека могут врать про ВСУ не находясь на месте событий при жтом? Красный крест тоже касается. Все кто чудом вышли из этой тюрьмы-все сильно похудевшие и ослабшие. Явный признак того что их мучали голодом и недостатком воды
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01.09.2022 10:44 Ответить
РФ отказалась от работы с ККиП. Про АИ я вообще не говорю.
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01.09.2022 12:36 Ответить
всі ті Амнесті, Червоний Хрест, ООН - мертві організації, трупи яких використовують для легації бабла..

МАГАТЕ он циркове шоу зі своєї місії влаштувало..
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01.09.2022 11:11 Ответить
Ми просто зобов'язані негайно скопіювати аналогічний раціон для капських полонених. І питання до влади - Чому до цієї пори ці асвабадітєлі не розбирають розбомблені будинки і не сортують цеглу?
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01.09.2022 12:49 Ответить
москалі знущаються з українців у будь який спосіб,
і потім щось бекають що вони не фашисти
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01.09.2022 12:54 Ответить
А у нас рашистів годують від пуза, в Лавру на екскурсію і для благословіння "спєц-опєраціі" возять до підераса Онуфрія.
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02.09.2022 00:17 Ответить
 
 