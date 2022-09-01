Азовец с псевдонимом Манго о плене в Оленовке: "Допросы, угрозы. Постоянно хотелось есть. На двое суток 600 граммов воды". ВИДЕО
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Денис Чепурко - азовец Манго попал в обменные списки и вернулся из российского плена.
Как сообщает Цензор.НЕТ, Денис - танкист и его Т-64 до 3 мая уничтожал оккупантов пока не был подбит у шлаковой горы на "Азовстали".
Про Мариуполь, полк "Азов", уличные бои и плен в Оленовке Манго рассказал в эксклюзивном интервью каналу Бутусов плюс.
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МАГАТЕ он циркове шоу зі своєї місії влаштувало..
і потім щось бекають що вони не фашисти