Азовец с псевдонимом Манго о плене в Оленовке: "Допросы, угрозы. Постоянно хотелось есть. На двое суток 600 граммов воды". ВИДЕО

Денис Чепурко - азовец Манго попал в обменные списки и вернулся из российского плена.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Денис - танкист и его Т-64 до 3 мая уничтожал оккупантов пока не был подбит у шлаковой горы на "Азовстали".

Про Мариуполь, полк "Азов", уличные бои и плен в Оленовке Манго рассказал в эксклюзивном интервью каналу Бутусов плюс.

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