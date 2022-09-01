РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
7385 посетителей онлайн
Новости Видео ОбществоВойна в Украине Война
4 116 14
армия РФ (15308) война (46486) Черниговщина (1341) Наев (334)

Подразделения северной оперативной зоны в Черниговской области отработали действия на случай возможного нового вторжения оккупантов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Командующий Объединенными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев совершил рабочую поездку к месту выполнения задач одного из подразделений в Северной операционной зоне.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Командование ОС ВСУ, во время пребывания на позициях, приближенных к границе с Россией, командующий вручил военные награды за мужество и боевые заслуги военнослужащим, которые с начала вооруженного вторжения РФ в Украину защищали нашу землю от врага.

Наев также проверил боеготовность и слаженность действий в отражении возможного вторжения врага в этом направлении.

Читайте: Вчера в течение дня враг пытался разведать дислокацию наших войск по многим направлениям. Сбит ряд беспилотников, - Генштаб. ФОТО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+13
Під час оборони Півдня - Одеса встояла, тому що у Наєва в КОС своєчасно викрили напрямок головного удару, наміри противника наступати на Вознесенськ. Це факт.
показать весь комментарий
01.09.2022 14:15
+12
Відпрацюють, як ми при обороні Чернігова.Все буде добре! Ми готові до любого розвитку подій.
показать весь комментарий
01.09.2022 13:06
+11
Все робиться в плановому порядку. На місцях командири знають свою справу та організовують всебічне інженерне забезпечення. Вищим штабом перевіряється робота, коректується при необхідності. Нормальна практика. А тих хто бажає допомогти, всіх запрошуємо! Роботи вистачає! Велика шана і подяка нашим воїнам!
показать весь комментарий
01.09.2022 11:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хоч окопи не фарбували для відео)
показать весь комментарий
01.09.2022 10:38 Ответить
Мости і лісові тропи вже замінували?
Дороги перекопані у десять рядів? Три лінії оборони облаштовані витримати інтенсивний артвогонь?
Якщо ні, то сенсу в такій підготовці нуль.
показать весь комментарий
01.09.2022 10:39 Ответить
Замінували щільно. І все перекопали.Точно.Ми ж для себе копаємо і зариваємось в землю.
показать весь комментарий
01.09.2022 11:38 Ответить
Бункерный дед продолжает веселиться:
Віцепрезидент російської нафтової компанії «Лукойл» Равіль Маганов «випав з вікна та помер» 🤡, - повідомляють росЗМІ.
Як не недопалок, то слизьке підвіконня 🤷🏻‍♂️😄
показать весь комментарий
01.09.2022 10:40 Ответить
Такі перевірки повинні проводитись раптово, без попереджень
показать весь комментарий
01.09.2022 11:11 Ответить
Перевірка готовності пройшла на успішно!
Збройні Сили України зажди на захисті держави!
Слава українським воїнам!!!
смерть фашиським виродкам!!!
Перемога за нами!!!
показать весь комментарий
01.09.2022 11:19 Ответить
Злагодженість дій підрозділів у відбитті можливого вторгнення ворога та інженерне обладнання позицій.Постійне нарощування і нарощування.Немає меж для вдосконалення. Бачу хлопці добре попрацювали
показать весь комментарий
01.09.2022 11:27 Ответить
Так би перед війною підготувалися, не було б стільки жерт. Але ж велике крадівництво заважало...
показать весь комментарий
01.09.2022 11:44 Ответить
"Володимир Зеленський також вручив орден «Золота Зірка» генерал-лейтенанту Сергію Наєву, який є командувачем Об'єднаних сил ЗСУ і з першого дня збройної агресії РФ на території України очолює визначене угруповання сил оборони. Безпосередньо під його керівництвом було сплановано й організовано застосування Збройних Сил України та інших сил оборони на Південному напрямку."
Джерело: https://www.president.gov.ua/news/prezident-vruchiv-nagorodi-vijskovim-ta-chlenam-rodin-zagibl-74661
показать весь комментарий
01.09.2022 11:54 Ответить
Все робиться в плановому порядку. На місцях командири знають свою справу та організовують всебічне інженерне забезпечення. Вищим штабом перевіряється робота, коректується при необхідності. Нормальна практика. А тих хто бажає допомогти, всіх запрошуємо! Роботи вистачає! Велика шана і подяка нашим воїнам!
показать весь комментарий
01.09.2022 11:54 Ответить
краще б вони ВІДПРАЦЮВАЛИ ЦІЛІ, а не "дії"
показать весь комментарий
01.09.2022 12:56 Ответить
Відпрацюють, як ми при обороні Чернігова.Все буде добре! Ми готові до любого розвитку подій.
показать весь комментарий
01.09.2022 13:06 Ответить
Під час оборони Півдня - Одеса встояла, тому що у Наєва в КОС своєчасно викрили напрямок головного удару, наміри противника наступати на Вознесенськ. Це факт.
показать весь комментарий
01.09.2022 14:15 Ответить
Згоден з тим, що оборона північноЇ оперативної зони, побудована на професійному рівні з урахуванням отриманого бойового досвіду.
показать весь комментарий
01.09.2022 15:20 Ответить
 
 