Подразделения северной оперативной зоны в Черниговской области отработали действия на случай возможного нового вторжения оккупантов. ВИДЕО
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Командующий Объединенными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев совершил рабочую поездку к месту выполнения задач одного из подразделений в Северной операционной зоне.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Командование ОС ВСУ, во время пребывания на позициях, приближенных к границе с Россией, командующий вручил военные награды за мужество и боевые заслуги военнослужащим, которые с начала вооруженного вторжения РФ в Украину защищали нашу землю от врага.
Наев также проверил боеготовность и слаженность действий в отражении возможного вторжения врага в этом направлении.
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Дороги перекопані у десять рядів? Три лінії оборони облаштовані витримати інтенсивний артвогонь?
Якщо ні, то сенсу в такій підготовці нуль.
Віцепрезидент російської нафтової компанії «Лукойл» Равіль Маганов «випав з вікна та помер» 🤡, - повідомляють росЗМІ.
Як не недопалок, то слизьке підвіконня 🤷🏻♂️😄
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Джерело: https://www.president.gov.ua/news/prezident-vruchiv-nagorodi-vijskovim-ta-chlenam-rodin-zagibl-74661