Подразделения северной оперативной зоны в Черниговской области отработали действия на случай возможного нового вторжения оккупантов. ВИДЕО

Командующий Объединенными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев совершил рабочую поездку к месту выполнения задач одного из подразделений в Северной операционной зоне.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Командование ОС ВСУ, во время пребывания на позициях, приближенных к границе с Россией, командующий вручил военные награды за мужество и боевые заслуги военнослужащим, которые с начала вооруженного вторжения РФ в Украину защищали нашу землю от врага.

Наев также проверил боеготовность и слаженность действий в отражении возможного вторжения врага в этом направлении.

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