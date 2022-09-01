РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
7385 посетителей онлайн
Новости Видео ОбществоВойна в Украине Война
43 834 65
армия РФ (15308) война (46486) уничтожение (3784)

Группа российских оккупантов ликвидирована прямым попаданием артиллерийского боеприпаса. ВИДЕО беспилотника

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Украинские воины уничтожили группу российских оккупантов прямым попаданием артиллерийского снаряда.

Как сообщает Цензор.НЕТ, успешную атаку украинских бойцов сняла камера БПЛА. На записи отчетливо видны впечатления четырех захватчиков. Пятый скрылся из виду камеры беспилотника.

Читайте: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 48 350 человек, 234 самолета, 205 вертолетов, 1997 танков и 4345 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+47
он на автопилоте в диллерский центр автолада
показать весь комментарий
01.09.2022 11:37
+44
показать весь комментарий
01.09.2022 11:35
+39
Він не втік це передсмертна агоная просто не перебило сухожилля, десь за 30-40 метрів лежить вже хороший кацап
показать весь комментарий
01.09.2022 11:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Климат видать не подошел, так убегает.
показать весь комментарий
01.09.2022 11:33 Ответить
А ведь все было так душевно... И лежали - по домашнему... )))
показать весь комментарий
01.09.2022 12:02 Ответить
показать весь комментарий
01.09.2022 11:35 Ответить
показать весь комментарий
01.09.2022 11:50 Ответить
Ваш-то, намного более гарный хлопец
показать весь комментарий
01.09.2022 12:53 Ответить
Як влучно Боженька подзюрив.
показать весь комментарий
01.09.2022 16:36 Ответить
Він не втік це передсмертна агоная просто не перебило сухожилля, десь за 30-40 метрів лежить вже хороший кацап
показать весь комментарий
01.09.2022 11:35 Ответить
он на автопилоте в диллерский центр автолада
показать весь комментарий
01.09.2022 11:37 Ответить
показать весь комментарий
01.09.2022 11:52 Ответить
Умрет уставшим
показать весь комментарий
01.09.2022 11:37 Ответить
Не кацап, а лада 🤣
показать весь комментарий
01.09.2022 12:45 Ответить
Ішов москаль по приліску,
Шукав собі пригоду,
Світило з неба сонечко -
Прєкрасная паґода!
Аж раптом їбануло
І здригнулася земля,
Болванка прилетіла
В молодого москаля.
показать весь комментарий
01.09.2022 11:36 Ответить
тупого москаля
показать весь комментарий
01.09.2022 12:55 Ответить
Музыка шикарная)
показать весь комментарий
01.09.2022 11:38 Ответить
..шкода, що закорОтка
показать весь комментарий
01.09.2022 11:44 Ответить
Старинная бретонская песня. У ирландцев такая есть и у немцев такая есть.

В немецком варианте што-то вроде "Мы будем вместе работать 7 дней, мы будем вместе бухать 7 дней, мы будем вместе сражаться 7 дней. Никто из нас не будет это делать один".
показать весь комментарий
01.09.2022 11:46 Ответить
Was wollen wir trinken - немецкий вариант.
Ev chistr 'ta, laou! - ирландский вариант.
показать весь комментарий
01.09.2022 11:48 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=WiR-5swzlvE
показать весь комментарий
01.09.2022 12:14 Ответить
Супер! Дякую!
показать весь комментарий
01.09.2022 13:03 Ответить
Слухаю пісню німецькою і таке відчуття, що розумію слова. Все-таки англійська і німецька мови мають одну структуру. В
показать весь комментарий
01.09.2022 13:24 Ответить
Хоча і одна група але мають дуже різну граматику. Я б сказав англійська має більше часів але не заморочується спряженням родів і відмінків
показать весь комментарий
01.09.2022 13:54 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=ulUCwzRbww4

Мені особисто подобається бретонський гімн. П
показать весь комментарий
01.09.2022 13:26 Ответить
або ця-бургундська

https://www.youtube.com/watch?v=SjrGj6tYrN0
показать весь комментарий
01.09.2022 13:28 Ответить
живучі падло, як таргани
показать весь комментарий
01.09.2022 11:39 Ответить
ага, уже ж накрило кучно та точно, а якесь zомбо без голови побігло
показать весь комментарий
01.09.2022 21:24 Ответить
Один убежал все-таки...
показать весь комментарий
01.09.2022 11:39 Ответить
Куды побег , скотыняка?
показать весь комментарий
01.09.2022 11:40 Ответить
Яким дивом вижив п'ятий.
Навіть того, що був найдалі і трохи відбіг, скосило.
Можливо встиг забігти за "однополчаніна" (було видно, що перед самим вибухом вони шуганулись).
показать весь комментарий
01.09.2022 11:42 Ответить
Выглядит так, как будто Iron men врезался в орков и потом убежал!
показать весь комментарий
01.09.2022 11:43 Ответить
Как тараканы.
показать весь комментарий
01.09.2022 11:44 Ответить
всё как в парашной сказке о развилке дорог - " налево пойдёшь - себя потеряешь, коня спасёшь; прямо пойдёшь - и себя и коня потеряешь". пошли налево и правда один конь спасся и убежал )))
показать весь комментарий
01.09.2022 11:44 Ответить
Вернись,ванек,это была шутка..
показать весь комментарий
01.09.2022 11:46 Ответить
Годують потроху українською земелькою асвабадітєлєй...
показать весь комментарий
01.09.2022 11:46 Ответить
Перед прилетом поняли, что щас ******, зашевелились
показать весь комментарий
01.09.2022 11:47 Ответить
как он выжил?
показать весь комментарий
01.09.2022 11:48 Ответить
Воїни ІІ СВ розказували про таке - поміж ніг граната вибухала і нічого.
показать весь комментарий
01.09.2022 11:50 Ответить
За дружбана сховався...
показать весь комментарий
01.09.2022 12:15 Ответить
Нажаль ... По відео мабуть 2 - 200, один побіг, один 300 у зоні вибуху і ще один 300 сидів біля будинку.
показать весь комментарий
01.09.2022 11:49 Ответить
В кадрі шість орків. Після бавовни троє хороших, двоє майже хороших ну і той що сидів просто покакав...
показать весь комментарий
01.09.2022 11:56 Ответить
а той що побіг ?
показать весь комментарий
01.09.2022 12:10 Ответить
Побіг чисто на адреналіні - після такого прильоту в ньому штук п'ять осколків...
показать весь комментарий
01.09.2022 12:16 Ответить
Де ж 6. Там було 5 некрасивих руських - 4 кучно по дорозі йшли. 5-й замикав окремо.
показать весь комментарий
01.09.2022 12:15 Ответить
Сидить біля будівлі в центрі. Замикаючий біжить до нього
показать весь комментарий
01.09.2022 12:20 Ответить
А, дійсно, схоже на якийсь рух там. Я думав, це гілка на вітру колихається.
показать весь комментарий
01.09.2022 12:23 Ответить
Снаряд просвістел "ОТБОЙ!"...
показать весь комментарий
01.09.2022 11:50 Ответить
Респект заммузику у відеоролику.
показать весь комментарий
01.09.2022 11:52 Ответить
Неофициальный гимн "Люфтваффе".
показать весь комментарий
01.09.2022 12:05 Ответить
Убежавшему все равно смерть от кровопотери будет, на таком расстоянии его изрешетило по любому.
показать весь комментарий
01.09.2022 11:57 Ответить
Более вероятно что прибежит дома как 300-ый. А там его будет колотить потому что не превратился в жигули.
показать весь комментарий
01.09.2022 12:08 Ответить
#аяинезнал
Фінські митники конфіскують у росіян євро на кордоні

Митниця Фінляндії в четвер підтвердила, що відповідно до санкцій Європейського Союзу проти Росії конфіскує євро в російських туристів, які повертаються додому.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Напередодні російське видання "Фонтанка" розповіло про кілька випадків конфіскації готівки під час перетину кордону Фінляндії з Росією в росіян.

Один із них розповів, що митники пропонували йому або передати вилучені гроші будь-кому, хто їде до Фінляндії, або залишити на зберігання в пункті пропуску і забрати при повторному в'їзді в країну, оскільки термін зберігання не обмежений.

Головний митний інспектор Яркко Кескінен підтверджує, що готівку в росіян на кордоні конфіскують на підставі санкцій, введених ЄС щодо Росії через війну в Україні.

Нагадаємо, ще в березні Європейський Союз заборонив ввезення в Росію банкнот євро. Заборона не поширюється на ввезення в РФ готівки, необхідної для фінансування роботи в РФ посольств, консульств чи представництв міжнародних організації, але лише тих, що мають дипломатичний імунітет.

Наприкінці липня Митниця Фінляндії здійснила у пунктах перетину кордону трохи більше 2500 перевірок щодо осіб, які прямують до Росії - близько сотні перевірок привели до додаткових заходів через санкції.
показать весь комментарий
01.09.2022 11:59 Ответить
З'їли шось не те.
показать весь комментарий
01.09.2022 12:05 Ответить
а можно бан поставить на любое музыкально сопровождение?
показать весь комментарий
01.09.2022 12:14 Ответить
Один побежал звонить домой и заказывать четыре белых Лады и одну инвалидную коляску.
показать весь комментарий
01.09.2022 12:43 Ответить
Куда вы мужчина?, сдачу забыли🤣
показать весь комментарий
01.09.2022 12:48 Ответить
А як же сваіхнєбрасаєм? Тікало, аж іскри з під п'яток! 😁
показать весь комментарий
01.09.2022 12:58 Ответить
на три речі можна дивитися вічно: -як горить вогонь,
-як хтось працює
-як п...здять москаля!
показать весь комментарий
01.09.2022 13:18 Ответить
***** шастать по Украинской земле без приглашения
показать весь комментарий
01.09.2022 13:28 Ответить
Термінатори все таки живуть серед нас.Як тому підарасові вдалося вижити,що побіг геть,питання на мільйон?
показать весь комментарий
01.09.2022 13:55 Ответить
Під душевну пісню
показать весь комментарий
01.09.2022 14:18 Ответить
О! "хароших руских", стало трішки більше!
показать весь комментарий
01.09.2022 14:32 Ответить
суперигра и суперприз Автомобиль
показать весь комментарий
01.09.2022 17:23 Ответить
от кляте! його ж там мало на шматки розкидати, а воно бігає, бодай і не зупинялося!
показать весь комментарий
01.09.2022 21:26 Ответить
А снаряд таки свистить, коли падає. Крайній таки почув. А один вийшов з "туману" і пішов, як нічого не трапилось. Таки йому пі....ць
показать весь комментарий
01.09.2022 22:23 Ответить
 
 