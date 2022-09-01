Группа российских оккупантов ликвидирована прямым попаданием артиллерийского боеприпаса. ВИДЕО беспилотника
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Украинские воины уничтожили группу российских оккупантов прямым попаданием артиллерийского снаряда.
Как сообщает Цензор.НЕТ, успешную атаку украинских бойцов сняла камера БПЛА. На записи отчетливо видны впечатления четырех захватчиков. Пятый скрылся из виду камеры беспилотника.
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Шукав собі пригоду,
Світило з неба сонечко -
Прєкрасная паґода!
Аж раптом їбануло
І здригнулася земля,
Болванка прилетіла
В молодого москаля.
В немецком варианте што-то вроде "Мы будем вместе работать 7 дней, мы будем вместе бухать 7 дней, мы будем вместе сражаться 7 дней. Никто из нас не будет это делать один".
Ev chistr 'ta, laou! - ирландский вариант.
Мені особисто подобається бретонський гімн. П
https://www.youtube.com/watch?v=SjrGj6tYrN0
Навіть того, що був найдалі і трохи відбіг, скосило.
Можливо встиг забігти за "однополчаніна" (було видно, що перед самим вибухом вони шуганулись).
Фінські митники конфіскують у росіян євро на кордоні
Митниця Фінляндії в четвер підтвердила, що відповідно до санкцій Європейського Союзу проти Росії конфіскує євро в російських туристів, які повертаються додому.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.
Напередодні російське видання "Фонтанка" розповіло про кілька випадків конфіскації готівки під час перетину кордону Фінляндії з Росією в росіян.
Один із них розповів, що митники пропонували йому або передати вилучені гроші будь-кому, хто їде до Фінляндії, або залишити на зберігання в пункті пропуску і забрати при повторному в'їзді в країну, оскільки термін зберігання не обмежений.
Головний митний інспектор Яркко Кескінен підтверджує, що готівку в росіян на кордоні конфіскують на підставі санкцій, введених ЄС щодо Росії через війну в Україні.
Нагадаємо, ще в березні Європейський Союз заборонив ввезення в Росію банкнот євро. Заборона не поширюється на ввезення в РФ готівки, необхідної для фінансування роботи в РФ посольств, консульств чи представництв міжнародних організації, але лише тих, що мають дипломатичний імунітет.
Наприкінці липня Митниця Фінляндії здійснила у пунктах перетину кордону трохи більше 2500 перевірок щодо осіб, які прямують до Росії - близько сотні перевірок привели до додаткових заходів через санкції.
-як хтось працює
-як п...здять москаля!