Депутат Госдумы РФ Миронов призвал убить Зеленского. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Депутат Госдумы РФ Сергей Миронов, приехавший в оккупированный Луганск, призвал убить президента Украины Владимира Зеленского.
Как сообщает Цензор.НЕТ, Миронов назвал Зеленского "главаром нацистского государства" и "главным террористом", подлежащим немедленной ликвидации.
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показать весь комментарий01.09.2022 11:57
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показать весь комментарий01.09.2022 11:54
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спорю на бутылку, что москалям слабо ликвидировать нашего президента
потому, что вместо него будет совсем другой - и с другими советниками
так что поговори с Патрушевым, и оставь всё, как есть
Задача коалиции - не только помочь Украине победить в войне, но и похоронить путинскую Россию