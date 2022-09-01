РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
7385 посетителей онлайн
Новости Видео ОбществоВойна в Украине Война
2 577 2
война (46486) школа (2886) обучение (465)

Украинские воины с передовой поздравили школьников с Днем знаний. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Украинские воины, которые держат фронт в Донецкой области, поздравили школьников с Днем знаний

Бойцы подготовили специальное видео, публикуемое Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСУ делают все, чтобы дать нашим детям возможность жить и учиться в Украине, - Залужный
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Героям Слава! Донбас, тримайтесь і тримати. Україна понад усе
показать весь комментарий
01.09.2022 12:42 Ответить
показать весь комментарий
01.09.2022 13:06 Ответить
 
 