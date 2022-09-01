Украинские воины с передовой поздравили школьников с Днем знаний. ВИДЕО

Украинские воины, которые держат фронт в Донецкой области, поздравили школьников с Днем знаний

Бойцы подготовили специальное видео, публикуемое Цензор.НЕТ.

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