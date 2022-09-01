Украинские киберактивисты запустили в эфир всех телеканалов оккупированного Крыма поздравления Зеленского с Днем знаний. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Украинские киберактивисты поздравили детей в оккупированном Крыму с Днем знаний выступлением президента Украины Владимира Зеленского.
Как сообщает Цензор.НЕТ, помимо выступления Зеленского, крымчане услышали и фрагмент украинского гимна.
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показать весь комментарий01.09.2022 13:13
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Реєстрація: 01 вересня 2022
Бо ЗЄ для крисчан така ж "какаяразніца", як Аксьонов вид збоку - аферист на довірі.
тому й кажу - попрібна військова диктатура..доки хробаків не викинемо за межі України
Тобі навіть лайка ніхто не кине,бо вже навіть дурні прозріли ,і тільки ви зелена ботва ще тут видробляєте за вкрадені гроші в українців.
кримські діти тепер точно до школи не підуть.
доречі, там на раїсі старшокласники і птушники всі вже снайперками й кулеметами запаслись??
повторювати шкільні розтріли будуть?
миллионером и президентом. Этому в учебных заведениях не учат.