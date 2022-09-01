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война (46486) Крым (26014) школа (2886)

Украинские киберактивисты запустили в эфир всех телеканалов оккупированного Крыма поздравления Зеленского с Днем знаний. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Украинские киберактивисты поздравили детей в оккупированном Крыму с Днем знаний выступлением президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщает Цензор.НЕТ, помимо выступления Зеленского, крымчане услышали и фрагмент украинского гимна.

Смотрите: Украинские воины с передовой поздравили школьников с Днем знаний. ВИДЕО
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Топ комментарии
+37
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01.09.2022 13:19
+21
Та ватників ватником не злякаєш, треба було вмикати Залужного або Джонсонюка
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01.09.2022 13:11
+19
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01.09.2022 13:13
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Це вже тортури...
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01.09.2022 13:10 Ответить
тортури - це цілодобово гімн України, гімн Січових стрільців і батько наш, Бандера
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01.09.2022 13:26 Ответить
мамуля нада свалівать атсюда зєлєнскава відєо каждий дєнь паказивают,нє паможет твайьо спутнєкаває тв
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01.09.2022 13:51 Ответить
Та ватників ватником не злякаєш, треба було вмикати Залужного або Джонсонюка
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01.09.2022 13:11 Ответить
Нормально. Принаймні українську згадають.
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01.09.2022 13:12 Ответить
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01.09.2022 13:19 Ответить
сирену треба було їм увімкнути, і надовго
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01.09.2022 13:21 Ответить
це вночі краще - замість бою курантів в нулі))
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01.09.2022 13:27 Ответить
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01.09.2022 13:13 Ответить
Мрія російської жінки: поїхати в Париж на білій "Ладі".
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01.09.2022 13:34 Ответить
А себе гуляю и так немного думаю шо то за странные звуки слышно со стороны временно оккупированного Крыма, а оно вот в чем дело, там пердаки у ваты рвуться. Ну, тут нашим кибервойская уважуха.
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01.09.2022 13:15 Ответить
Надо не "гулять" а гнать врага из дома, ты об этом не подумало?
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01.09.2022 13:21 Ответить
Не надо ругать, не разобравшись. Может быть, человек расклеивал листовки з вітанням Президента.
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01.09.2022 13:35 Ответить
Не не не, а бы расклеивал. На деревьях. И не листовки.
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01.09.2022 13:39 Ответить
Александр Николаевич 54e39c59

Реєстрація: 01 вересня 2022
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01.09.2022 13:36 Ответить
Ото ж. Видать на ротацию вышел. Из Потсдама в Мюнхен.
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01.09.2022 13:40 Ответить
КА вы на каком участке фронта сейчас гоните врага? Надо полагать на самом ответственном и опасном участке. В Дрездене или Вуппертале?
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01.09.2022 13:38 Ответить
Краще б привітання Залужного.

Бо ЗЄ для крисчан така ж "какаяразніца", як Аксьонов вид збоку - аферист на довірі.
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01.09.2022 13:16 Ответить
тааааааааак..інфакти..інсульти..медзаклади в опі..ляпота...
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01.09.2022 13:29 Ответить
Пох. А Герхард прав.
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01.09.2022 13:41 Ответить
та я й не сперечаюсь з ним..мете той зебобік бісить до білих очей..

тому й кажу - попрібна військова диктатура..доки хробаків не викинемо за межі України
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01.09.2022 13:47 Ответить
Не те вони туди "запустили"!
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01.09.2022 13:16 Ответить
Це все лише бальзам для путлера,бо Зе дуже багато зробив щоб Україна впала, і те що це ще досі при владі як подарунок рашистам. От як би Порошенко привітав, то над Кримом вже здійнялося газове облако з метану.
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01.09.2022 13:21 Ответить
Це не метан.
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01.09.2022 13:23 Ответить
ну може тобі відніше.
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01.09.2022 19:18 Ответить
ти бачиш, скільки гидоти повилазило. роти своі позакривайте боти недороблені. Сволота різна посина на президента гавкати. ідіть слідом на руським корабликом
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01.09.2022 14:33 Ответить
Це ти завали свою пельку, сосна зелена, бо язіка зітреш сраку вилизуючи, подоляцька продажна тварина.В мене дитина воює , поки ти ,диванний сраколіз, та такі половники як арестович , вмієте тільки здавати українські теріторіі та базікати у соцмережах.Непотріб пляснявий.Мені твій боневтік не президент, а тобі...хай хоч кобила буде нареченою,а кловун гетьманом.

Тобі навіть лайка ніхто не кине,бо вже навіть дурні прозріли ,і тільки ви зелена ботва ще тут видробляєте за вкрадені гроші в українців.
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01.09.2022 19:17 Ответить
зерожа на синьому фоні та ще й з е-е-епривітанням!?
кримські діти тепер точно до школи не підуть.
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01.09.2022 13:25 Ответить
до школи - примусять, а спати точно не зможуть..

доречі, там на раїсі старшокласники і птушники всі вже снайперками й кулеметами запаслись??

повторювати шкільні розтріли будуть?
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01.09.2022 13:33 Ответить
От ******** кримчан! Таке і я б не витримав...
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01.09.2022 13:27 Ответить
predlagaju sledujushi raz vkljuchitj im roliki ot Sternenko
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01.09.2022 13:31 Ответить
Что за совок? Какой "день знаний"?
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01.09.2022 13:36 Ответить
Сьогодні в школу пішли діти, які не знали мирної України. Кацапи повинні здохнути!
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01.09.2022 14:03 Ответить
Экраны закоптятся.😮
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01.09.2022 14:06 Ответить
А кому нужны знания, если можно без этого работать шутом и быть
миллионером и президентом. Этому в учебных заведениях не учат.
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01.09.2022 15:00 Ответить
 
 