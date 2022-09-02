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Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую атомную электростанцию, расположенную на оккупированной РФ территории возле Энергодара.

Соответствующее видео было обнародовано пропагандистами "РИА Новости", сотрудник которой сопровождает миссию на оккупированной территории, передает Цензор.НЕТ.

Напомним, миссия Международного агентства по атомной энергии прибыла в Украину 31 августа, чтобы отправиться на оккупированную с 4 марта Запорожскую АЭС. Визит связан с потенциальными радиационными угрозами из-за обстрелов территории станции.

В "Энергоатоме" предостерегают, что обстрелы производятся РФ, чтобы уничтожить инфраструктуру, отключить от энергосистемы Украины и обесточить юг нашей страны. Разговоры о переподключении ЗАЭС к российской энергосети велись оккупантами с самого начала. Сейчас, несмотря на постоянные издевательства и пытки, на станции продолжают работать украинские специалисты.

Также читайте: Оккупанты готовятся к эвакуации сотрудников "Росатома" с территории Запорожской АЭС, - ГУР

25 августа ЗАЭС впервые в своей истории полностью была отключена от сети из-за отключения последней (четвертой) линии связи ЗАЭС с энергосистемой Украины – ВЛ-750 кВ ЗАЭС – "Днепровская". На следующий день один из энергоблоков удалось подключить.

Даже в день прибытия миссии МАГАТЭ россияне прибегли к провокациям с массированными обстрелами Энергодара.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+17
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01.09.2022 15:10
+14
Глибока занепокоєність
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01.09.2022 14:44
+13
працівників мабудь вивезли чи сховали..покажуть чемних росіян у косоворотках і єх баб у кокошниках..схавають
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01.09.2022 14:54
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І шо там?
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01.09.2022 14:39 Ответить
Глибока занепокоєність
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01.09.2022 14:44 Ответить
А СКАЖУ Я ВАМ ЧТО НАДО СДЕЛАТЬ НАМ САМИМ
ЗАМИНИРОВАТЬ ОСТАВШИЕСЯ АЭС НАЙДУТСЯ ПАТРИОТЫ СМЕРТНИКИ И СКАЗАТЬ РАЗ ТАК @УЙЛО ТЕРРОРОМ ВЫМАГАЕТ И ВЫ ССЫТЕ ПЕРЕД НИМ И ПАРУ ЗАРЯДОВ ГРЯЗНОЙ БОМБЫ В СТОЛИЦАХ РАЗНЫХ КОНТИНЕНТОВ И ВСЕ...... ПОЧЕМУ УКРАИНА ДОЛЖНА ЧТО ТО ОТДАВАТЬ ПОЧЕМУ НАС ДОЛЖНЫ БЕЗНАКАЗАННО ГРАБИТЬ НАСИЛОВАТЬ ОТБИРАТЬ И УБИВАТЬ?? почему Украина не встанет на Путь @уйла террор шантаж самое я смотрю действенное средство дял просыпания снятия озабоченности импотенции и прочего? сделала бы такое Украина и срок 12 часов чтобы РАШКА СВАЛИЛА НА @ С УКРАИНЫ А НЕТ БУДЕМ ПОДЫХАТЬ ВСЕ ДРУЖНО С ПЕСНЕЙ И ВЕСЕЛО.... увы говорят мол наш клоун еврейский чем то похож на @уйло увы и близко не валялось даже рядом... нет воно трусливая шавка только ВОРОВАТЬ МИЛЛИАРДАМИ ДА ПИ@ДЕТЬ МОЖЕТ УВЫ УВЫ НЕТ У НАС УКРАИНСКОГО @УЙЛА К СОЖАЛЕНИЮ... все 30 лет власть в руки попадала дебилам дегенератам маланской разбавленности алкашам уркам клоунам мудакам и поцам.... еще не было на посту Президента УКРАИНА СИЛЬНОГО ВОЛЕВОГО КОТОРЫЙ МОЖЕТ СКАЗАТЬ ИДИТЕ НА@УЙ В ЭФИРЕ прямом и на встрпече лично.... И США И КАНАДЕ И НАТО И РОССИИ ВСЕМУ МИРУ ЕС.... ИДИТЕ ВСЕ НА@УЙ... ЕСЛИ они требуют вымагают что то от Украины в противное для Украины....
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01.09.2022 15:36 Ответить
Всецело поддержую, кроме минирования столиц. Нам там еще организовывать свои анклавы и жить. А Украина? Пусть не достанется она никому в таком случае. Но это нужно делать в самом конце войны в случае реального поражения
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01.09.2022 16:12 Ответить
в НордОсте так и было..хуйло положило всех, а запад даже сраного стингера не дал Ичкерии, утюженного русского Грозного кстати, авиацией русни...
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01.09.2022 16:30 Ответить
Я бы заминировал все оставшиеся АЭС на парашии!
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01.09.2022 16:34 Ответить
Дуже емоційно і дуже пафосно...Додам ще пафосу-а "Явам покажу Кузькіну мать" і капцем по трибуні-було?Не треба себе принижувати і приуменшати.А "я вам покажу,як керувати державою"-Гройсман казав?А на *** руському кораблю сказали?На весь світ.І вольво,тебе щось занесло,тормозна система ні до чорта-хто в нас був алкаш?Це ти про Петю?Хочу тебе засмутити-це кацапський фейк...
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01.09.2022 18:26 Ответить
ти захворів? наче адекватинй був раніше
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01.09.2022 21:15 Ответить
sha budut rabotniki s akfafreshami begatj i zigavatj....gatovilis zhe
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01.09.2022 14:49 Ответить
працівників мабудь вивезли чи сховали..покажуть чемних росіян у косоворотках і єх баб у кокошниках..схавають
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01.09.2022 14:54 Ответить
Да и кадыровцы в белых халатах в машинном зале.
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01.09.2022 15:02 Ответить
"Еее Мага...ТЕ слюшай! Ща я тібє покажу как стєржєнь в рєакторє работаіт еее!" (виводить вівцю, знімає штани)
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01.09.2022 15:08 Ответить
don
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01.09.2022 15:23 Ответить
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01.09.2022 17:00 Ответить
Ну, у складі місії ж фахівці - пара запитань і все стане ясно.
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01.09.2022 18:20 Ответить
Терораша масовку хоч встигла підготувати та перевдягнути?

Прикольно буде, якщо орки захоплять цю місію у заручники.
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01.09.2022 14:52 Ответить
ото б був би хіт сезону
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01.09.2022 14:57 Ответить
і шо? така ж марна організація як і Червоний Хресті і ООН
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01.09.2022 15:06 Ответить
Марний - Alex Bylim acfe5d4d. Якби ЧК і ООН були марними, вони б так довго не існували, їм би ніхто грошей не дав.
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01.09.2022 18:23 Ответить
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01.09.2022 15:10 Ответить
Отец Солдата.

@uspenovka19632

·

3 ч

Обстріл Запорізької АЕС ,фактине виведення її з роботи,в результаті його,каже про одне:на *** вєртєлі кацапи країни G 7,їхню спільну заяву,щодо дкмілітаоізації ЗАЕС,ЄС,ОБСЄ,НАТО і,звісно ж,підхуйлове МАГАТЕ.
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01.09.2022 15:13 Ответить
Номера специально замутили?Не могу разобрать,кто-нибудь увидел?
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01.09.2022 15:14 Ответить
номери видно..наприклад UN 38035

стопкадр зробіть
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01.09.2022 19:23 Ответить
Якщо кацапня допустила місію МАГАТЕ, значить вже все зрежисовано, пропагандони рашки вже зі штанів вистрибують, щоб розповісти про АСВАБАЖДЄНІЄ...
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01.09.2022 15:50 Ответить
непонятна миссия МАГАТЕ, сказать что все плохо или все хорощо??, блгославить рашу на эксплуатацию???
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01.09.2022 16:32 Ответить
Кацапня там зараз поводиться як повноправна хазяйка, а МАГАТЕ проковтує.
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01.09.2022 16:37 Ответить
Відповідне відео оприлюднили пропагандисти "РИА Новости", співробітник якої супроводжує місію на окупованій території, передає Цензор.НЕТ. Джерело: https://censor.net/ua/n3364474

а почему украинских журналистов нет или словацких ? Почему опять кацапы впихнулись по наглому ?
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01.09.2022 17:19 Ответить

///
Під час перевірки МАГАТЕ на ЗАЕС виявили військову російську техніку

https://t.me/chanel24/52315

"Це прямо заборонено нормами міжнародного права, але окупанти настільки тупі, що самі показали цей злочин" - пише (https://t.me/ssternenko/8110) активіст Стерненко

Що тут додати... з такими дебілами й воюємо
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01.09.2022 18:07 Ответить
Кто-нибудь понимает сакральный смысл визита МАГАТЭ на станцию?

Прекратите торговать с Россией, разорвите с ней дипломатические отношения, объявите страной-спонсором терроризма, дайте Украине достаточно оружия (столько, сколько ей надо для победы, а не для "продержаться"), в т.ч. такого, чтобы ВСУ могли свободно атаковать любые цели на территории РФ.

Ровно через 3 дня Кремль объявит о завершении "СВО".

Ну, это в том случае, если Западу нужно завершение войны. Если нет, то, конечно, магатэ, хератэ, озабоченности и т.д.

КОЛОКОЛ XXI
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01.09.2022 18:24 Ответить
Фоксік,якесь дибільне -3 дні.То Київ заберуть за 3 дні,то операцію закінчать за три дні.Обережно з такими прогнозами. Японія капітулювала-після ядерного бомбардування.Дуже б не хотілося цього і в нас...
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01.09.2022 18:32 Ответить


Olena Halushka

@OlenaHalushka

·

48 мин

IAEA mission members pass by the russian military Z-trucks stationed at the Zaporizhzhia nuclear power plant. I hope they also checked what's inside. This absolutely blows my mind. Video shared by the russian propaganda H/t

@grntmedia
https://twitter.com/i/status/1565351635546943494
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01.09.2022 18:45 Ответить
roman Dobrokhotov

@Dobrokhotov

·

2 ч

Путинские войска не просто сделали из атомной электростанции склад для снарядов, но и похищают персонал, пытают их, режут им пальцы и гениталии. Это хуже чем нацисты, это какие-то совсем бесы вроде Исламского государства
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01.09.2022 18:50 Ответить
Вал Мишель

@VALMICHEL7

·

2 ч

Русский мир в Энергодаре: Сотрудников ЗАЭС избивают, пытают током и слезоточивым газом, насилуют, режут гениталии - и все снимают на видео. Применяют пытку «21 розы» - срезание кожи на пальцах и гениталиях. Используют хлор, который разливают на полу камер.
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01.09.2022 18:52 Ответить
Тойоти броньовані ??
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01.09.2022 18:55 Ответить
ну до мене не доходить..якась країна вперлась на нашу територію..вбиває, обстрілює, розкрадає, палить, забирає людей до концтаборів, вивозить дітей - чи то на всиновлення чи на органи..захоплює АЕС..

а якісь хрєнопупали приїздять подивитись що там з тією станцією..тобто на людей плювати..

ще те зерно...кабздець ЗЕмляті.. треба було міняти зерно на пєнделі кацапам..

але офшори вони такі..
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01.09.2022 19:30 Ответить
 
 