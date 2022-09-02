Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую атомную электростанцию, расположенную на оккупированной РФ территории возле Энергодара.
Соответствующее видео было обнародовано пропагандистами "РИА Новости", сотрудник которой сопровождает миссию на оккупированной территории, передает Цензор.НЕТ.
Напомним, миссия Международного агентства по атомной энергии прибыла в Украину 31 августа, чтобы отправиться на оккупированную с 4 марта Запорожскую АЭС. Визит связан с потенциальными радиационными угрозами из-за обстрелов территории станции.
В "Энергоатоме" предостерегают, что обстрелы производятся РФ, чтобы уничтожить инфраструктуру, отключить от энергосистемы Украины и обесточить юг нашей страны. Разговоры о переподключении ЗАЭС к российской энергосети велись оккупантами с самого начала. Сейчас, несмотря на постоянные издевательства и пытки, на станции продолжают работать украинские специалисты.
25 августа ЗАЭС впервые в своей истории полностью была отключена от сети из-за отключения последней (четвертой) линии связи ЗАЭС с энергосистемой Украины – ВЛ-750 кВ ЗАЭС – "Днепровская". На следующий день один из энергоблоков удалось подключить.
Даже в день прибытия миссии МАГАТЭ россияне прибегли к провокациям с массированными обстрелами Энергодара.
Пожалуйста, подождите...
ЗАМИНИРОВАТЬ ОСТАВШИЕСЯ АЭС НАЙДУТСЯ ПАТРИОТЫ СМЕРТНИКИ И СКАЗАТЬ РАЗ ТАК @УЙЛО ТЕРРОРОМ ВЫМАГАЕТ И ВЫ ССЫТЕ ПЕРЕД НИМ И ПАРУ ЗАРЯДОВ ГРЯЗНОЙ БОМБЫ В СТОЛИЦАХ РАЗНЫХ КОНТИНЕНТОВ И ВСЕ...... ПОЧЕМУ УКРАИНА ДОЛЖНА ЧТО ТО ОТДАВАТЬ ПОЧЕМУ НАС ДОЛЖНЫ БЕЗНАКАЗАННО ГРАБИТЬ НАСИЛОВАТЬ ОТБИРАТЬ И УБИВАТЬ?? почему Украина не встанет на Путь @уйла террор шантаж самое я смотрю действенное средство дял просыпания снятия озабоченности импотенции и прочего? сделала бы такое Украина и срок 12 часов чтобы РАШКА СВАЛИЛА НА @ С УКРАИНЫ А НЕТ БУДЕМ ПОДЫХАТЬ ВСЕ ДРУЖНО С ПЕСНЕЙ И ВЕСЕЛО.... увы говорят мол наш клоун еврейский чем то похож на @уйло увы и близко не валялось даже рядом... нет воно трусливая шавка только ВОРОВАТЬ МИЛЛИАРДАМИ ДА ПИ@ДЕТЬ МОЖЕТ УВЫ УВЫ НЕТ У НАС УКРАИНСКОГО @УЙЛА К СОЖАЛЕНИЮ... все 30 лет власть в руки попадала дебилам дегенератам маланской разбавленности алкашам уркам клоунам мудакам и поцам.... еще не было на посту Президента УКРАИНА СИЛЬНОГО ВОЛЕВОГО КОТОРЫЙ МОЖЕТ СКАЗАТЬ ИДИТЕ НА@УЙ В ЭФИРЕ прямом и на встрпече лично.... И США И КАНАДЕ И НАТО И РОССИИ ВСЕМУ МИРУ ЕС.... ИДИТЕ ВСЕ НА@УЙ... ЕСЛИ они требуют вымагают что то от Украины в противное для Украины....
Прикольно буде, якщо орки захоплять цю місію у заручники.
@uspenovka19632
·
3 ч
Обстріл Запорізької АЕС ,фактине виведення її з роботи,в результаті його,каже про одне:на *** вєртєлі кацапи країни G 7,їхню спільну заяву,щодо дкмілітаоізації ЗАЕС,ЄС,ОБСЄ,НАТО і,звісно ж,підхуйлове МАГАТЕ.
стопкадр зробіть
а почему украинских журналистов нет или словацких ? Почему опять кацапы впихнулись по наглому ?
///
Під час перевірки МАГАТЕ на ЗАЕС виявили військову російську техніку
https://t.me/chanel24/52315
"Це прямо заборонено нормами міжнародного права, але окупанти настільки тупі, що самі показали цей злочин" - пише (https://t.me/ssternenko/8110) активіст Стерненко
Що тут додати... з такими дебілами й воюємо
Прекратите торговать с Россией, разорвите с ней дипломатические отношения, объявите страной-спонсором терроризма, дайте Украине достаточно оружия (столько, сколько ей надо для победы, а не для "продержаться"), в т.ч. такого, чтобы ВСУ могли свободно атаковать любые цели на территории РФ.
Ровно через 3 дня Кремль объявит о завершении "СВО".
Ну, это в том случае, если Западу нужно завершение войны. Если нет, то, конечно, магатэ, хератэ, озабоченности и т.д.
КОЛОКОЛ XXI
Olena Halushka
@OlenaHalushka
·
48 мин
IAEA mission members pass by the russian military Z-trucks stationed at the Zaporizhzhia nuclear power plant. I hope they also checked what's inside. This absolutely blows my mind. Video shared by the russian propaganda H/t
@grntmedia
https://twitter.com/i/status/1565351635546943494
@Dobrokhotov
·
2 ч
Путинские войска не просто сделали из атомной электростанции склад для снарядов, но и похищают персонал, пытают их, режут им пальцы и гениталии. Это хуже чем нацисты, это какие-то совсем бесы вроде Исламского государства
@VALMICHEL7
·
2 ч
Русский мир в Энергодаре: Сотрудников ЗАЭС избивают, пытают током и слезоточивым газом, насилуют, режут гениталии - и все снимают на видео. Применяют пытку «21 розы» - срезание кожи на пальцах и гениталиях. Используют хлор, который разливают на полу камер.
а якісь хрєнопупали приїздять подивитись що там з тією станцією..тобто на людей плювати..
ще те зерно...кабздець ЗЕмляті.. треба було міняти зерно на пєнделі кацапам..
але офшори вони такі..