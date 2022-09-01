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Россия бросила в бой в Украине очередную партию советских танков Т-62 образца 1962 года, усиленных решетками-"мангалами", - Бутусов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Россия бросила в бой новую партию советских танков Т-62 образца 1962 года, защита которых усилена путем установки решеток-"мангалов" на башню для защиты от современных ракет Джавелин и NLAW.
Об этом пишет в Facebook главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"На складах в РФ тысячи корпусов танков Т-64, Т-72, Т-80. Однако, очевидно, РФ не хватает мобилизационных запасов запчастей, чтобы ставить новые двигатели, электрооборудование, поэтому в Украину отправляют все, что только можно ввести в действие. Российская военная промышленность не справляется с пополнением потерь, и "в бой идут одни старики". А пока всего 6 месяцев войны, и это "мы еще даже не начинали", - отмечает журналист.
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показать весь комментарий01.09.2022 14:49
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https://www.bbc.com/russian/features-46811687
лаптєногих там смажити😜👍