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Россия бросила в бой в Украине очередную партию советских танков Т-62 образца 1962 года, усиленных решетками-"мангалами", - Бутусов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Россия бросила в бой новую партию советских танков Т-62 образца 1962 года, защита которых усилена путем установки решеток-"мангалов" на башню для защиты от современных ракет Джавелин и NLAW.

Об этом пишет в Facebook главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"На складах в РФ тысячи корпусов танков Т-64, Т-72, Т-80. Однако, очевидно, РФ не хватает мобилизационных запасов запчастей, чтобы ставить новые двигатели, электрооборудование, поэтому в Украину отправляют все, что только можно ввести в действие. Российская военная промышленность не справляется с пополнением потерь, и "в бой идут одни старики". А пока всего 6 месяцев войны, и это "мы еще даже не начинали", - отмечает журналист.

Также читайте: РФ готовит свой ОПК к длительной войне в Украине, - ISW

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+65
Они берегут это оружие возмездия на потом!!!
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01.09.2022 14:49
+55
Слава богу, шо мы воюем с *******..ми
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01.09.2022 14:52
+54
А где же легендарный Т-34?
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01.09.2022 14:47
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Страница 2 из 2
Этот мангал акуено помогает прожарить экипаж. Видел видос как они на учениях еле вылазят из-под той *****. Там можно раза три сгореть успеть
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01.09.2022 16:50 Ответить
Как раз на этом мангале орки и поджарятся
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01.09.2022 17:07 Ответить
А закінчувати цю т.з. "спецоперацію" вони будуть на Т-34, які їм свого часу повернув Лаос.

https://www.bbc.com/russian/features-46811687
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01.09.2022 17:10 Ответить
Ядерний танк
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01.09.2022 17:17 Ответить
Ну и что? Орки их закопали и используют как пушки. Поставили штук 500 и лупят не жалко. Со времен совка они имеют тысячи их.
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01.09.2022 17:50 Ответить
так це артилерійська установка і досить небезпечна
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01.09.2022 23:04 Ответить
чотири гусениці.. по одній на кожного метелика всередині.
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01.09.2022 23:58 Ответить
Как там путлэр говорил, - апирацыя идет по плану? Следующие новинки - т34? А потом уже Рено 26 года?
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01.09.2022 17:36 Ответить
Нам Запад дает 300,500,700 тыс снарядов? Орки стреляют в день 45-60 тыс. 45* 30дней=1350000 в месяц и это по минимуму. Да они хоть и старьем но поливают как водой наши позиции и инфрастуктуру городов. О каком контрнаступлении и победе может идти речь если банально нашим ВСУ не хватает оружия- тем более в степях.Нужно много авиации и дальнобойной артилерии.
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01.09.2022 17:48 Ответить
Ну так, звичайно-кацапи щонайменше років з 20 готувались до цієї війни, а Україна навіть єдиний патронний завод мала ще з часів совка, який був розташований під росіянським кордоном на луганщині й на протязі цих 20 років не те що не збільшувалася витрати на оборону, а навпаки майже весь зкорочувала витрати на армію. Результат сьогодні бачать українці
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02.09.2022 00:44 Ответить
Ось тому для нашої артилерії пріоритетні цілі - це склади з ************, ГСМ та важливі логістичні об'єкти (мости, переправи тощо). І вони по них працюють. Тактика "тисячі порізів" працює...
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02.09.2022 08:33 Ответить
На жаль, ці танки теж стріляють, вбивають, руйнують. До того ж, в степах з Джавеліном до них не сильно підберешся.
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01.09.2022 18:14 Ответить
Решітки над баштами не для захисту від джавелінів, а для того, що зручно прив'язувати до них пральні машини, мікрохвильові печі тощо
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01.09.2022 18:49 Ответить
Каждому орку шапочку в виде мангала на голове нужно приделать
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01.09.2022 18:51 Ответить
"Чем богаты, тем и рады". Ничего удивительного, спецоператор постоянно говорит, что мол аналогов в мире нет, не многие в мире могут похвастатся, что на вооружении стоит антиквариат.
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01.09.2022 19:44 Ответить
2 армия мира
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01.09.2022 19:44 Ответить
какие то грустные лица...
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01.09.2022 20:34 Ответить
мангал це добре, мангал це чудово!
лаптєногих там смажити😜👍
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01.09.2022 21:24 Ответить
Ну не знаю. У кацапів все, як завжди, через сраку. М'ясо жарять на на мангалі, а під мангалом.🤨
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02.09.2022 08:34 Ответить
Z мясо, куда вы едете, дебилы, ничему вас жизнь не учит
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01.09.2022 21:42 Ответить
это танки на липистрическом ходу. то сверху солнечная батарея .секретную мондель засветили! )
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01.09.2022 22:30 Ответить
После Т 34 на очереди тачанки и штыковые винтовки
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01.09.2022 23:28 Ответить
мангал посилений шашликом.
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01.09.2022 23:54 Ответить
..надеюсь ВСУ этот метломм поимеет во всех смыслах...Смерть выродкам с болот мацковии
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02.09.2022 07:25 Ответить
Так радянська армія в афганістані теж використовувала старі танки,росія на кавказі.в якості бвт. ,,Традиції" нерушимі.а танк то ,,єсть повозка для пушки".і снаряди треба- ж утилізувати.на крайній випадок є на ,,мосфільмі" справжній бронепоїзд.ждем- с.!
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02.09.2022 12:13 Ответить
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