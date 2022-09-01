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Российский пропагандист Соловьев – школьникам: "Русский человек всегда готов умереть. Мы никогда не знаем, когда родина скажет: "Надо!". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

Российский пропагандист Владимир Соловьев выступил перед школьниками РФ на форуме "Знания" с призывом быть готовыми умереть, когда придет соответствующий приказ от руководства государства. Все это транслировалось по российскому федеральному телевидению.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Он заявил школьникам о якобы особом предназначении России.

"Русский человек всегда готов умереть. Мы никогда не знаем, когда родина скажет: "Надо!" - сказал Соловьев школьникам.

Следует отметить, что теперь уроки в российских школах будут начинаться с политинформации.

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Топ комментарии
+46
да полягут все русские во имя виллы на озере Комо и еще 20 ка разных объектов роскошной недвижимости
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01.09.2022 17:21
+45
Соловйов! Покажи дітям приклад! Помри!
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01.09.2022 17:23
+44
Бггг.. єврейський "чілавєк" розказує кацапськім "чілавєкам" як вмирати за кацапляндію
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01.09.2022 17:23
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Його батьківщина - палата № 6 . Куди дивляться психіатри з інституту ім Сербського , хз . .
100% - їхній пацієнт .
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01.09.2022 19:16 Ответить
Я так понял, сам он будет прикрывать прямо из останкино?! Кому-то же надо!!!
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01.09.2022 19:14 Ответить
Такие люди нужны Родине в тылу!
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01.09.2022 20:48 Ответить
Я не "родіна", але кажу "рускому человєку": не чекай, сдохні сьогодні
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01.09.2022 19:18 Ответить
...на стороне добра...і вираз такий *добрий,добрий*.
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01.09.2022 19:26 Ответить
Він розумів:

"Лизистрата

Постой!.. Ты что-то путаешь в запале!
Известно ведь любому пацану:
На вас не нападали. Вы - напали.
Вы первыми затеяли войну!
Вы гражданам защиту обещали,
А получился форменный скандал!..
Кого и от кого вы защищали,
Когда на вас никто не нападал?
Ах, сколько на земле людишек подлых!
Такие уж настали времена!..
Вы подлость преподносите, как подвиг,
И просите за это ордена!

Предводитель (надменно)

Позвольте вам заметить с укоризной -
И поскорей возьмите это в толк! -
Мы выполняем долг перед Отчизной,
Священный перед Родиною долг!

Лизистрата (раздумчиво)

Пред Родиной, конечно, неудобно...
Долги, конечно, надо отдавать...
Но почему она - в уплату долга -
С вас требует кого-то убивать?
И коль у вас пред ней долги такие,
Что даже жизнь - в уплату их - пустяк,
То хочется спросить вас, дорогие,
Зачем же вы одалживались так?
Коль Родина удар наносит сзади,
Да так, что аж в глазах потом круги,
То лучше, дорогие, не влезайте
Вы к этой страшной Родине в долги!"

(с) Леонід Філатов
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01.09.2022 19:32 Ответить
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01.09.2022 19:32 Ответить
бобры загрызли Буратину,он весь в березовом соку,лежит плашмя раскинув руки,и дятлы кружатца над ним.
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01.09.2022 19:59 Ответить
Ну так тож "русский " ... Тут Соловьову можна не турбуватися ...
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01.09.2022 19:34 Ответить
В России кто нибудь может объяснить понятие ,,русский человек,,???? Не сможет ни один человек. Нельзя объяснить понятие которое выдуманное , пустое , фейк. Нет такого ,, русского человека,,!!!
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01.09.2022 19:52 Ответить
А чё,чувак дело говорит.У соловушки пятеро детишек,пол отделения пехоты.
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01.09.2022 19:55 Ответить
Це просто якийсь лютий трешняк
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01.09.2022 20:03 Ответить
История повторяется как фарс. Политинформации и уроки мужества были в школах в СССР. Пропагандоны не понимают, а может просто лицемерят, за копеечку малую! В СССР не было Интернета и капитализма. Не было сегодняшнего колоссального разрыва между богатыми и бедными!
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01.09.2022 20:54 Ответить
І послухати оце брехливе уйобище батьки-кацапи пустили своїх дітей.Хтось ще вірить,що кацапа можна перевиховати,чогось навчити ?Перепоховати,з допомогою бульдозера-можна,а все інше не при житті Землі."Ми живем краще всіх"-крадем унітази,ноутбуки,пральні машини і телефони у дітей.А найбільша тривалість життя?Це вже і не солов*нний послід-це брехня на увесь світ.Якщо дітки не прибиті мішком,то вони ж ці дані перепровірять...Куди він дів Іспанію,Японію і Італію з перших місць?Кацапи -вас не чіпай,то ви і самі скоро здохнете,но ми вам поможем.
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01.09.2022 20:08 Ответить
В степи, покрытой пылью бренной,
Сидел и плакал человек.
А мимо шёл Творец Вселенной.
Остановившись, Он изрек:
"Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу,
Я знаю много слов заветных.
Я есмь твой Бог. Я всё могу.
Меня печалит вид твой грустный,
Какой нуждою ты тесним?"
И человек сказал: "Я - русский",
И Бог заплакал вместе с ним...
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01.09.2022 20:16 Ответить
Все умные???
https://www.youtube.com/watch?v=WHxkm6fnlXY&ab_channel=%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%80GaziLite
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01.09.2022 20:20 Ответить
Яке ж воно кончене! Це що підготовка до загальної мобілізації? Так, вона пагано для підорахи закінчиться, я вам це гарантую.
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01.09.2022 20:26 Ответить
це підготовка наступної генерації до війни з Україною і українцями. Тому єдиним виходом з цієї війни - це покінчити з рашистськими монстрами в їхньому логові.
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01.09.2022 22:19 Ответить
Это все еще не дно?
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01.09.2022 20:29 Ответить
Они его пробили , долетели до дна другого уровня , отлетели назад и ударились тупой головой о пробитое дно первого уровня .
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01.09.2022 20:37 Ответить
Всё дело, как известно, в определении точки отсчёта.
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02.09.2022 08:00 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=G1OIRg17w64 как то так...
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01.09.2022 20:32 Ответить
Сброд называть родиной - смешно .
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01.09.2022 20:34 Ответить
Это не страна, это субъект, который позволяет и даже поощряет подобное, его не должно быть.

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01.09.2022 20:40 Ответить
Вечерний Мудозвон, убейся ап стену ради пабьеды! Урод. Во плющит мудозвона. В Италию пожизеннно запретили въезд, дачки конфисковали. Жуть.
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01.09.2022 21:19 Ответить
В кремле засели как раз нерусские - им, чем больше русских погибнет - тем лучше - Соловьёв подтвердит.
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01.09.2022 21:39 Ответить
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01.09.2022 21:40 Ответить
😆
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01.09.2022 21:41 Ответить
Діти, тримайтесь подалі від психічно хворих маніяків, які прикидаються телеведучими.
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01.09.2022 21:50 Ответить
Свинособака реально хвора. Те, що він говорить тягне на дурдом і на гамівну сорочку.
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01.09.2022 22:09 Ответить
а хто захистить тих дітей, яких убивають рашисти? хто би цього свистобола про це запитав?
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01.09.2022 22:16 Ответить
Лейба Троцький, коли жив разом з Бухаріним в НьюЙорку за счет перців з Уолл Стріта, запевняв їх, що вони, якщо прийдуть до влади то влаштують в Росії царство, де буде рабство, а раби будуть білими. Ну що ж, царство є, раби є правда не тількі білі, кров тече рікою. Тільки внуки перців з Уоол Стріт якось холодно відносяться до царя і його зазеркалья.
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01.09.2022 22:18 Ответить
Еврей рассказывае рашистам как надо умирать… Изя, а ты сам не хочешь попробовать? Или ты не готов??? Интересно, когда плешивенький гитлер кони двинет, ты куда побежишь???
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01.09.2022 22:40 Ответить
"НАДО! СЕЙЧАС!"(родина)
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01.09.2022 23:06 Ответить
********* створіння.
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01.09.2022 23:07 Ответить
Владимир, на связи я, родина. Уже надо. Слышишь, НАДО-О-О !
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01.09.2022 23:14 Ответить
Ось що стається з істотою у якої відібрали три вілли на озері Комо.
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01.09.2022 23:24 Ответить
На мясо іншими словами
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01.09.2022 23:31 Ответить
Що б там Соловйов не розповідав,але руський переважно хоче помирати за подіну десь сидячи на зручному дивані і бажано віртуально))) Інакше в нас би в Україні були мільйони "бажаючих" на полі бою. Кращий заклик до смерті у випадку Соловйова - здохнути одночасно зі всією госдумой і президентом,подати приклад,так би мовити.
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02.09.2022 00:08 Ответить
"хроники ********"!
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02.09.2022 00:37 Ответить
Такі гарні зуби у соловйова - скільки мскалів можуть собі таке дозволити?
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02.09.2022 01:11 Ответить
в рф ***** обыкновенный фашизм . который правильно назвали рашизм --- никакой свободы слова . свободы на выборах . постоянные войны за ..асвабаждение.. русскоязычных . у гитлера это называлось за жизненное пространство для немцев и воссоединение всех кто говорил на немецком ------ короче один фюрер . одна страна . один народ ---- в 14 году сша и европа не увидели угрозы для мира на европейском континенте и ***** распоясался . возомнил себя царем петром . а результат --- буча . мариуполь . чернигов . николаев . волноваха . северодонецк и десятки других городов стертых с лица земли . харьков как после гитлера . как у этого выродка ***** в голове уживается ..бессмертный полк.. и уничтожение УКРАИНЫ ---- как это возможно через 80 лет повторять то что творил гитлер --- тех животных после нюрнберга повесили . а эти что так и будут в окружении ***** трясти орденами у мавзолея на парадах . а ********* симонян шейнин норкин соловьев и дальше будут рассказывать про укронацистов и уничтожать наши города и убивать людей . а чиновники в ЕС спорят давать визы рашистам или не давать --- их уродов надо изолировать от цивилизованного мира как сев. корею пока не поймут что они натворили . а поймут эти твари только тогда . когда на белгород . курск . ростов . севастополь будут падать ракеты . снаряды и бомбы . как на харьков и николаев .........
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02.09.2022 06:41 Ответить
хорошая мысль,отстрелите твари-пропанандону 47 хромосомку....
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02.09.2022 07:19 Ответить
Это фсё.
И это радует.
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02.09.2022 07:56 Ответить
"Гусский челавек"((((:
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02.09.2022 08:31 Ответить
Инкубатор по выращиванию дебилов. Ваша тактика имеет фундаментальный изъян: вы выращивание стадо, им удобно управлять, но общество думающих людей всегда будет на шаги дальше. Победа за Украиной, потому что общество свободных и разумных людей всегда победит стадо, каким бы большим оно не было.
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02.09.2022 09:27 Ответить
помёт злобный как бешеная собака
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02.09.2022 10:05 Ответить
Свинособака это ошибка природы.
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02.09.2022 12:02 Ответить
Раз таку маячню почали нести, то діла у кацапів зовсім пєчальні
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02.09.2022 21:22 Ответить
"Страна, которой нет"
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03.09.2022 16:25 Ответить
сам соловйоб вмирати не збирається.
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04.09.2022 10:37 Ответить
Тебе, шапиро-соловей, уже давно пора отдать свою вонючую жизнь...
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04.09.2022 11:58 Ответить
Тільки в мене він асоціюється із гадом повзучим?
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20.09.2022 18:48 Ответить
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