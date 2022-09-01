Российский пропагандист Соловьев – школьникам: "Русский человек всегда готов умереть. Мы никогда не знаем, когда родина скажет: "Надо!". ВИДЕО

Российский пропагандист Владимир Соловьев выступил перед школьниками РФ на форуме "Знания" с призывом быть готовыми умереть, когда придет соответствующий приказ от руководства государства. Все это транслировалось по российскому федеральному телевидению.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Он заявил школьникам о якобы особом предназначении России.

"Русский человек всегда готов умереть. Мы никогда не знаем, когда родина скажет: "Надо!" - сказал Соловьев школьникам.

Следует отметить, что теперь уроки в российских школах будут начинаться с политинформации.

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