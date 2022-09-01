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Российский пропагандист Соловьев – школьникам: "Русский человек всегда готов умереть. Мы никогда не знаем, когда родина скажет: "Надо!". ВИДЕО
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Российский пропагандист Владимир Соловьев выступил перед школьниками РФ на форуме "Знания" с призывом быть готовыми умереть, когда придет соответствующий приказ от руководства государства. Все это транслировалось по российскому федеральному телевидению.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Он заявил школьникам о якобы особом предназначении России.
"Русский человек всегда готов умереть. Мы никогда не знаем, когда родина скажет: "Надо!" - сказал Соловьев школьникам.
Следует отметить, что теперь уроки в российских школах будут начинаться с политинформации.
Топ комментарии
+46 Nov
показать весь комментарий01.09.2022 17:21
+45 Алла Капацына
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+44 Зэлэный_Змий
показать весь комментарий01.09.2022 17:23
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Пожалуйста, подождите...
100% - їхній пацієнт .
"Лизистрата
Постой!.. Ты что-то путаешь в запале!
Известно ведь любому пацану:
На вас не нападали. Вы - напали.
Вы первыми затеяли войну!
Вы гражданам защиту обещали,
А получился форменный скандал!..
Кого и от кого вы защищали,
Когда на вас никто не нападал?
Ах, сколько на земле людишек подлых!
Такие уж настали времена!..
Вы подлость преподносите, как подвиг,
И просите за это ордена!
Предводитель (надменно)
Позвольте вам заметить с укоризной -
И поскорей возьмите это в толк! -
Мы выполняем долг перед Отчизной,
Священный перед Родиною долг!
Лизистрата (раздумчиво)
Пред Родиной, конечно, неудобно...
Долги, конечно, надо отдавать...
Но почему она - в уплату долга -
С вас требует кого-то убивать?
И коль у вас пред ней долги такие,
Что даже жизнь - в уплату их - пустяк,
То хочется спросить вас, дорогие,
Зачем же вы одалживались так?
Коль Родина удар наносит сзади,
Да так, что аж в глазах потом круги,
То лучше, дорогие, не влезайте
Вы к этой страшной Родине в долги!"
(с) Леонід Філатов
Сидел и плакал человек.
А мимо шёл Творец Вселенной.
Остановившись, Он изрек:
"Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу,
Я знаю много слов заветных.
Я есмь твой Бог. Я всё могу.
Меня печалит вид твой грустный,
Какой нуждою ты тесним?"
И человек сказал: "Я - русский",
И Бог заплакал вместе с ним...
https://www.youtube.com/watch?v=WHxkm6fnlXY&ab_channel=%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%80GaziLite
И это радует.