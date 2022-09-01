Лавров снова повторил угрозы Молдове. В МИД Украины напомнили, что именно это предшествовало полномасштабному вторжению РФ. ВИДЕО

Власти РФ будут воспринимать любые действия против российских войск, присутствующих в Приднестровском регионе, как нападение.

Соответствующее заявление сделал 1 сентября во время выступления в Московском госинституте международных отношений министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NewsMaker.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

"В Приднестровье находятся наши миротворцы, там находится наша группа военных, охраняющих крупнейшие в Европе склады боеприпасов в Колбасной. И все должны понимать, что любые действия, угрожающие безопасности наших военнослужащих, будут рассматриваться, согласно с международным правом, как нападение на РФ", – сказал российский министр.

Он также заявил, что руководство Молдовы "податливо придерживается указаний Запада", а в самой Молдове "насаждается русофобия".

Смотрите также: Лавров: Мы сделаем все, чтобы защитить интересы русскоговорящего населения Молдовы. ВИДЕО

В ответ, отмечает издание, внешнеполитическое ведомство Молдовы подчеркнуло, что в Молдове не зарегистрированы случаи нарушения прав нацменьшинств, говорящих на русском или других языках.

"Права населения, говорящего на русском, украинском, гагаузском, болгарском и на языках других национальных меньшинств, соблюдаются в соответствии с демократическими принципами. Что касается русскоязычных граждан, упомянутых в заявлении, в компетентные органы нашей страны не поступало уведомлений о нарушениях их прав", — отметили в министерстве.

Также сообщается, что министр иностранных дел Нику Попеску 1 сентября вызвал в ведомство временно поверенного по делам России в Молдове в связи с указанным заявлением Лаврова.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в твиттере напомнил, что Россия и раньше оправдывала свои агрессивные действия "защитой русскоязычных".

Читайте также: Молдова также ощутила последствия войны России против Украины, - Санду

"Лавров заявил, что Москва приложит все усилия для защиты русскоязычного населения Молдовы. Мы это видели. Это был именно тот ложный повод, который Россия использовала для оправдания своего вторжения в Украину", - отметил он.

Чиновник подчеркнул, что Украина выражает нашу полную поддержку суверенитету и территориальной целостности Молдовы.

Читайте также: Украина и Молдова отстроили участок железной дороги в обход Приднестровья