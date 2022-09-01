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Тело убитого оккупантами мирного жителя обнаружено в Киевской области, - Нацполиция. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Полиция Киевщины обнаружила у села Здвижовка тело убитого оккупантами мирного жителя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

31 августа в полицию обратились лесники из села Здвижовка. Они сообщили, что в лесу проводились работы по благоустройству территории. Возле российских позиций слышен характерный трупный запах.

В одном из окопов находился труп мужчины с веревкой на руках. Следователи и криминалисты провели предварительный осмотр тела погибшего

Тело убитого оккупантами мирного жителя обнаружено в Киевской области, - Нацполиция 01

"Мы можем утверждать, что это тело гражданского мужчины. Он обут в сапоги-заброды. Мужчине связали руки, надели на голову автомобильный чехол и казнили. Приблизительный возраст погибшего 40-50 лет. На шее и туловище обнаружено повреждение. Убитый был обут в высокие сапоги, имел при себе часы марки "Seiko" - сообщили в полиции.

Тело убитого оккупантами мирного жителя обнаружено в Киевской области, - Нацполиция 02

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Сейчас тело убитого было направлено на судмедэкспертизу для установления окончательных причин гибели.


Это уже не первое тело убитого гражданского, найденного на данной территории. В Здвижовке полиция Киевщины уже обнаружила и осмотрела более 16 убитых оккупантами мирных жителей.

"По состоянию на сегодняшний день в Киевской области найдены убитыми 1356 тел погибших от рук российских военных гражданских граждан и 207 человек считаются без вести пропавшими" - отметили в полиции.
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Топ комментарии
+17
Південь "проїбали" разом з ЗАЕС.
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01.09.2022 19:28
+15
Страшно подумати навіть скільки ця нечисть замучила людей на Півдні...Тому вони будуть триматись до останнього щоб це не виявилось...
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01.09.2022 19:20
+12
i Пiвнiчно-Кримський канал. Зелений олух для цього i сидить у президентському крiслi, щоб здавати Україну кацапам.
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01.09.2022 19:44
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Страшно подумати навіть скільки ця нечисть замучила людей на Півдні...Тому вони будуть триматись до останнього щоб це не виявилось...
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01.09.2022 19:20 Ответить
Південь "проїбали" разом з ЗАЕС.
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01.09.2022 19:28 Ответить
i Пiвнiчно-Кримський канал. Зелений олух для цього i сидить у президентському крiслi, щоб здавати Україну кацапам.
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01.09.2022 19:44 Ответить
73%тные колированные зебилы "Зробили це разом"...
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01.09.2022 19:51 Ответить
Там астрономічні цифри.

Саме тому в пам'ять про них ми маємо виставити таку ціну росії та росіянам щоб вони припинили існування, а їх останки, руїни заводів та житла, їх корисні копалини стали нашим ресурсом для росту і відновлення всіх понесених українством втрат.

Саме тому нам треба воювати на території рф. Вчитись у рф як вона грабує і вивозить все. Вчитись як вона асимілює та нав'язує рашизм. Вчитись як вона проводить чистки та страчує десятки тисяч тих хто просто їй не сподобався. Інакше ми не переможемо в цій війні.
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01.09.2022 19:58 Ответить
Не хотілось би перетворюватись в таких драконів як вони,але,інакше нам мабуть,не вижити...
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01.09.2022 20:26 Ответить
Головне діяти з розумом та тільки при доцільності, тобто без ніяких вистав що називаються військові злочини і які так ********** кадировці та росіяни. Все це що я згадав можна робити не порушуючи міжнародні норми якщо діяти з розумом та правильно подавати. Одне тільки право на репарації дозволяють нам вивести з рф все...
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01.09.2022 20:31 Ответить
судячи з того, як Захід надає нам допомогу, а саме швидкість, з якою ця допомога надходить, скаладається враження, що Захід зацікавленний модерувати цю війну десятиріччями
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01.09.2022 21:02 Ответить
А якщо комусь не сподобаєтесь саме Ви? Вас теж можна стратити? Чи Ви і є представник тієї самої "білої раси" яка і буде вирішувати хто їй не сподобався?
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02.09.2022 12:39 Ответить
А євреям можна переслідувати до сьогодні пособників гітлера та страчувати їх? Виявляється можна.

Я є представник українства на яке напали гобліни та геноцид якого вони спробували повторити. За це їх всіх чекає смерть в точності як стало із всіма арійцями. Чи зараз є десь живі арійці? Ні їх євреї стратили. Стратили всіх разом із членами гітлер'югенд та іншими хто взагалі арійцем не був, а просто помагав їм. Так що ви вважаєте що одним можна, бо вони євреї, а іншим ні бо вони українство?
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03.09.2022 16:03 Ответить
Влада не дієсправна росія каже що йде їх вбивати а вони довідки видають та звільняють росіян від санкцій долар у них за все.
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01.09.2022 21:51 Ответить
Царство Небесне...
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02.09.2022 10:13 Ответить
 
 