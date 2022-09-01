Тело убитого оккупантами мирного жителя обнаружено в Киевской области, - Нацполиция. ВИДЕО
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Полиция Киевщины обнаружила у села Здвижовка тело убитого оккупантами мирного жителя.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.
31 августа в полицию обратились лесники из села Здвижовка. Они сообщили, что в лесу проводились работы по благоустройству территории. Возле российских позиций слышен характерный трупный запах.
В одном из окопов находился труп мужчины с веревкой на руках. Следователи и криминалисты провели предварительный осмотр тела погибшего
"Мы можем утверждать, что это тело гражданского мужчины. Он обут в сапоги-заброды. Мужчине связали руки, надели на голову автомобильный чехол и казнили. Приблизительный возраст погибшего 40-50 лет. На шее и туловище обнаружено повреждение. Убитый был обут в высокие сапоги, имел при себе часы марки "Seiko" - сообщили в полиции.
Сейчас тело убитого было направлено на судмедэкспертизу для установления окончательных причин гибели.
Это уже не первое тело убитого гражданского, найденного на данной территории. В Здвижовке полиция Киевщины уже обнаружила и осмотрела более 16 убитых оккупантами мирных жителей.
"По состоянию на сегодняшний день в Киевской области найдены убитыми 1356 тел погибших от рук российских военных гражданских граждан и 207 человек считаются без вести пропавшими" - отметили в полиции.
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Саме тому в пам'ять про них ми маємо виставити таку ціну росії та росіянам щоб вони припинили існування, а їх останки, руїни заводів та житла, їх корисні копалини стали нашим ресурсом для росту і відновлення всіх понесених українством втрат.
Саме тому нам треба воювати на території рф. Вчитись у рф як вона грабує і вивозить все. Вчитись як вона асимілює та нав'язує рашизм. Вчитись як вона проводить чистки та страчує десятки тисяч тих хто просто їй не сподобався. Інакше ми не переможемо в цій війні.
Я є представник українства на яке напали гобліни та геноцид якого вони спробували повторити. За це їх всіх чекає смерть в точності як стало із всіма арійцями. Чи зараз є десь живі арійці? Ні їх євреї стратили. Стратили всіх разом із членами гітлер'югенд та іншими хто взагалі арійцем не був, а просто помагав їм. Так що ви вважаєте що одним можна, бо вони євреї, а іншим ні бо вони українство?