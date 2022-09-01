Тело убитого оккупантами мирного жителя обнаружено в Киевской области, - Нацполиция. ВИДЕО

Полиция Киевщины обнаружила у села Здвижовка тело убитого оккупантами мирного жителя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

31 августа в полицию обратились лесники из села Здвижовка. Они сообщили, что в лесу проводились работы по благоустройству территории. Возле российских позиций слышен характерный трупный запах.

В одном из окопов находился труп мужчины с веревкой на руках. Следователи и криминалисты провели предварительный осмотр тела погибшего

"Мы можем утверждать, что это тело гражданского мужчины. Он обут в сапоги-заброды. Мужчине связали руки, надели на голову автомобильный чехол и казнили. Приблизительный возраст погибшего 40-50 лет. На шее и туловище обнаружено повреждение. Убитый был обут в высокие сапоги, имел при себе часы марки "Seiko" - сообщили в полиции.

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Сейчас тело убитого было направлено на судмедэкспертизу для установления окончательных причин гибели.





Это уже не первое тело убитого гражданского, найденного на данной территории. В Здвижовке полиция Киевщины уже обнаружила и осмотрела более 16 убитых оккупантами мирных жителей.

"По состоянию на сегодняшний день в Киевской области найдены убитыми 1356 тел погибших от рук российских военных гражданских граждан и 207 человек считаются без вести пропавшими" - отметили в полиции.