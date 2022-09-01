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педофил (490) Путин (29845) школа (2886)

Путин рассказал детям о "резиновой попе", объясняя значение слова "трудолюбие". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество За рубежом

Во время своего выступления перед школьниками Путин применил словосочетание "резиновая попа", объясняя слово "трудолюбие".

Как сообщает Цензор.НЕТ, выступление Путина проходило в рамках Дня знаний.

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Топ комментарии
+55
Дед совсем с ума выжил!!!Деменцию не остановишь!!
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01.09.2022 21:43
+48
Дніщє!
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01.09.2022 21:36
+42
хто про шо.... а старое чмо про резиновую попку... тьфу ***...
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01.09.2022 21:36
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а харків'яни ще майже 9 років тому все зрозуміли
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02.09.2022 04:35 Ответить
для подростающих орков тему воспитания резиновой попой ***** мастерски продемонстрировал отрывки своей биографии...
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02.09.2022 05:46 Ответить
Лицо его не было отмечено печатью мудрости. (с)
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02.09.2022 06:11 Ответить
Яке воно хворе на голову...таке лікуванню не піддається,це хроніка з загостренням.
Що саме сумне - у них майже 140 млн з таким діагнозом.Наявність ядерної зброї в мордорі - загроза для всьго людства.
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02.09.2022 06:31 Ответить
Педофил ботоксный.
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02.09.2022 06:52 Ответить
у всіх каців дупи резминові, їх мають керівники країни як хочуть і готують для цього дітей, країна педофілів і відморозків
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02.09.2022 06:56 Ответить
Воно не бажає расповісти що небуть пораненим дітям України?Як таку тварину земля носить?
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02.09.2022 07:41 Ответить
Обожаю этот их финноугорский юмор
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02.09.2022 08:15 Ответить
Дід ******** остаточно,терміново потребує ізоляції та подальшої утилізації.
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02.09.2022 08:23 Ответить
яке кончене...
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02.09.2022 08:25 Ответить
Старе, дурне ...
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02.09.2022 09:05 Ответить
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02.09.2022 09:06 Ответить
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02.09.2022 09:08 Ответить
Дали в руки мікрофон якомусь там N-нному двійнику, а говорити ще не навчили, хоча там і оригінал не далеко сягнув.
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02.09.2022 09:36 Ответить
Извращенец, педофил, маньяк, №уйло
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02.09.2022 10:16 Ответить
В шедевре Гая Ричи у одного из героев был план как срубить баблишка, - "клуб любителей мягкой попы". Похоже, дедушка имеет абонемент этого клуба.
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02.09.2022 10:32 Ответить
Фройд дуже б зрадів - чудовий приклад виявлення підсвідомого! Агресивний педофіл і гомосексуал поряд с дітьми не може стримати потаємні бажання. Підсвідомість виявляє , чого він жадає.
"Скрепы" саме такі.
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02.09.2022 14:50 Ответить
Порилась неті ... звичайне зеківське...гумове очко , ще не значить, працьовитість....дуже зрозуміло для школяриків....
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04.09.2022 17:01 Ответить
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