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Путин рассказал детям о "резиновой попе", объясняя значение слова "трудолюбие". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество За рубежом
Во время своего выступления перед школьниками Путин применил словосочетание "резиновая попа", объясняя слово "трудолюбие".
Как сообщает Цензор.НЕТ, выступление Путина проходило в рамках Дня знаний.
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+55 vadym sestritsyn
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показать весь комментарий01.09.2022 21:36
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Що саме сумне - у них майже 140 млн з таким діагнозом.Наявність ядерної зброї в мордорі - загроза для всьго людства.
"Скрепы" саме такі.