Путин рассказал детям о "резиновой попе", объясняя значение слова "трудолюбие". ВИДЕО

Во время своего выступления перед школьниками Путин применил словосочетание "резиновая попа", объясняя слово "трудолюбие".

Как сообщает Цензор.НЕТ, выступление Путина проходило в рамках Дня знаний.

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