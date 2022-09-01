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Оккупанты пытаются превратить миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС в бесплодную экскурсию, - Зеленский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС. Хорошо, что это произошло, сам факт, при всех провокациях российских военных и циничных обстрелах Энергодара и территории станции. Украина сделала все для того, чтобы эта миссия состоялась. Но плохо, что оккупанты пытаются превратить эту миссию МАГАТЭ – действительно необходимую – в бесплодную экскурсию по станции. Верю, что этого удастся не допустить.

Когда мы виделись с господином Гросси и членами миссии в Киеве, мы договорились о том, что миссию обязательно будут сопровождать журналисты из украинских и международных СМИ. Независимые журналисты. Чтобы мир видел правду. Видел, что действительно происходит. К сожалению, этого не сделано. Хотя обещано. К сожалению, оккупанты не пустили журналистов, но организовали массовку своих пропагандистов. К сожалению, представители МАГАТЭ не защитили представителей независимых СМИ.

Надеемся, что миссия все же сделает объективные выводы из обстоятельств на станции. И главное, что должно состояться, – это демилитаризация территории станции. Именно это - цель украинских и международных усилий. И плохо, что мы пока не услышали ответных призывов от МАГАТЭ. Хотя и говорили об этом с господином Гросси на нашей встрече в Киеве. Это был ключевой – ключевой! – пункт безопасности наших договоренностей: демилитаризация и полный контроль со стороны наших атомщиков.

Когда, наконец, с территории Запорожской АЭС выйдут российские военные, когда они заберут свое оружие и боеприпасы, когда они прекратят обстрелы Энергодара и соседних районов и свои провокации, Запорожская станция сможет вернуться к совершенно безопасной работе, которая под контролем Украины была всегда", - сказал Зеленский.

Читайте также: Глава МАГАТЭ Гросси и часть членов миссии покинули Запорожскую АЭС, - "Энергоатом"
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Топ комментарии
+17
Скільки бабла тобі заплатили за здачу ЗАЕС?
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01.09.2022 22:35
+12
Они «договорились»/ему «пообещали»….., а то что такое вообще («*****@ли» юг) было допущено - молчит….козлина лицемерная……
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01.09.2022 22:37
+8
А на хрена, вы, тупорылое зебильё, позволило этот цирк в таком формате???
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01.09.2022 22:39
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а на что надеялись???
удивительно что вообще допустили...
удастся ли русне убедить МАГАТЕ что это ВСУ злонамеренно обстреливают АЭС ???
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01.09.2022 22:29 Ответить
Допустить в таком виде можно только с целью легализации происходящего
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01.09.2022 23:34 Ответить
Скільки бабла тобі заплатили за здачу ЗАЕС?
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01.09.2022 22:35 Ответить
Немеряно. Но оно никак не нажрется - опять хочет дороги строить, падла.

Скорее бы уже стадион.
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01.09.2022 23:07 Ответить
аби ті представники магате зробили свою роботу,
а не просто покурили в сторонці і поїхали назад,
бо москальня так сказала
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01.09.2022 22:36 Ответить
Яку роботу вони повинні були зробити?
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01.09.2022 22:39 Ответить
ПОДОЛЯК.... СЛУШАЛ В ТЕЛЕГРАММ КАНАЛЕ..... ПРЯМО СКАЗАЛ ЧТО К МЕЖДУНАРОДНЫМ КОНТОРАМ ТИПА МАГАТЕ КРАСНЫЙ КРЕСТ ООН И МЕЖДУНАРОДНАЯ ИМНИСТИЯ У НЕГО НЕТ ДОВЕРИЯ ОНИ В МИРНОЕ ВРЕМЯ НИ ХЕРА НЕ ДЕЛАЛИ ОНИ НЕ ГОТОВЫ РАБОТАТЬ В УСЛОВИЯХ ВОЙНЫ ЭКСТРЕМАЛЬНОСТИ К НИМ НЕТ ДОВЕРИЯ НА ВХОДЕ СРАЗУ... ПО СУТИ СЮДА БЫ ДОБАВИТЬ ВОЗ ВСПОМНИТЕ КОВИДНЫЕ ЗАКИДОНЫ... я считаю как должнго было быть МАГАТЕ имеет свою АРМИЮ СОСТОЯЩУЮ ИЗ СОЛДАТ ВОЕННЫХ РАЗНЫХ СТРАН в случае конфликта интересов по национальности украинцы россияне удаляются из состава этих сил у этой армии должны быть те самые ради биолого химические войска танки авиация ракеты морские силы спецназ спутники и МАНДАТ ООН Гроссу должен был приехать попутно прихватив с сбой 200 танков 100 БТР 40 самолетогв и 50 вертушек и 50 тысяч живой силы.. причем наши их пропускают и приехав на ЗАЭС Гшроссу должен был дать россиянам 2 часа на идите отсюдова накуй... и занять под охрану весь периметр станции ЗАЭС... вся зона вокруг станции по диаметру 100 кв. км демилитаризируется все военные Украины и России удаляются там вводят Инспекцию Красный Крест ООН и прочие спецпредставитель Украины Уполномоченного аппарата по правам человека и Уполномоченный от президента для контактов и от Укратома и все...
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01.09.2022 23:03 Ответить
О. Вылизло. Розкажи ещё, як вы с Дерьмаком гуманитарку тырите. И об оружии, попрятанном на складах
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01.09.2022 22:36 Ответить
Они «договорились»/ему «пообещали»….., а то что такое вообще («*****@ли» юг) было допущено - молчит….козлина лицемерная……
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01.09.2022 22:37 Ответить
договорились, тіпа, як з червоним хрестом за азовсталь?
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01.09.2022 22:41 Ответить
За АЗВЦев - отдельная больная тема…..
Здесь не далеко от нас живет одна женщина с сыном (14 лет) из Марика. Ее кум (из АЗОВа) и хорошая знакомая (медик), «благодаря» *********** и его «гарантиями», сейчас у орков……
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01.09.2022 22:48 Ответить
А на хрена, вы, тупорылое зебильё, позволило этот цирк в таком формате???
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01.09.2022 22:39 Ответить
Картина маслом: один, который рассказывал народу о шашликах и при котором кацапы втечение недели оказались в Энергодаре, призывает теперь второго, который является представителем всемирной импотентной организации, повлиять на дикарей и откатить все назад.
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01.09.2022 22:43 Ответить
Йо. Так довго рожав думки?
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01.09.2022 22:46 Ответить
как там быконанов хрсон сдал бабла срубил немеренно...
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01.09.2022 22:47 Ответить
баканов, чи може хтось інший, просто виконавець, а здав південь країни безпосередньо "гарант" недоторканості та територіально цілісності країни - гундосий членограй-малорос
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01.09.2022 23:17 Ответить
Так же як і ти ЗЄля перетворив своє президентство на безплідну і навіть шкідливу для країни екскурсію
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01.09.2022 22:53 Ответить
що там із воїнами Азова яких ти зрадив і продав як Журавеля колись?

Чому не згадуєш?
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01.09.2022 22:55 Ответить
ядерный шантаж болот мацковии..Ликвидировать всех выродков болот мацковии на ЗАЭС
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02.09.2022 07:13 Ответить
Цю шарашку підібрали і запустили на ЗАЕС спеціально, щоб виправдати і лігалізувати все, що робить парашка та звинуватити у всьому Україну.
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02.09.2022 08:31 Ответить
А ви панове чого очікували? Приїде страшне МАГАТЕ і вижене орків зі станції??? Як і чим?
Я вже не кажу про те що усі ці міжнародні організації взагалі ніпрощо!!!
Та самостійно нічого не вирішують!
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02.09.2022 09:30 Ответить
він вже заіпав звинуваченням усів навкруги.
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02.09.2022 11:06 Ответить
 
 