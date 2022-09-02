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"Офицеры и контрактники собираются оружие складывать": Захватчик рассказал, что некоторые оккупанты собираются отказаться воевать, - перехват ГУР МО. АУДИО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Военный РФ рассказал о намерениях некоторых оккупантов уехать с войны.

Об этом свидетельствует перехват ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.

По словам российского захватчика, пехота, а именно офицеры и контрактники, собираются 15 числа "складывать оружие и отказываться воевать дальше".

"Да ниче не будет, если вся пехота, то мне кажется, забьют х#р все на это", - добавил оккупант.

Читайте также: Жена рассказывает оккупанту: "У нас до Крыма уже добрались, бомбят, п#здец как", - перехват ГУР. АУДИО
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Топ комментарии
+15
не треба недооцінювати всю шкоду, яку робить той марафон - його дивляться мільйони, яких програмують думати як люська арестович, навчають всілякій фігні, спотворюють реальність.
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02.09.2022 10:27
+9
воно назвало українську мову язиком слізняков
Люська давно хоче на росію
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02.09.2022 10:21
+8
JASON BOURNE
@jason_provocat
·
31 серп.
Латынина сегодня, чуть не расплакалась в эфире узнав, что третий армейский корпус из РФ фактически был разбит на части и уже значительно утилизирован. И просто просияла от счастья узнав, что он еще не весь разбит и будет воевать в Украине!
ВОПРОС: Это уе.ище вообще за кого?
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02.09.2022 10:14
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JASON BOURNE
@jason_provocat
·
31 серп.
Латынина сегодня, чуть не расплакалась в эфире узнав, что третий армейский корпус из РФ фактически был разбит на части и уже значительно утилизирован. И просто просияла от счастья узнав, что он еще не весь разбит и будет воевать в Украине!
ВОПРОС: Это уе.ище вообще за кого?
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02.09.2022 10:14 Ответить
за війну як і всі кацапи.
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02.09.2022 10:17 Ответить
Тоді чому її крутить наш зелений марафон, як представника дрібної когорти кароших разіян ?
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02.09.2022 10:22 Ответить
чесно кажучи ,жодного разу не бачив зеленого марафону. бачив декілька кусків в ютубі і помітив,що все якесь ручифіковане і штучне
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02.09.2022 10:23 Ответить
не треба недооцінювати всю шкоду, яку робить той марафон - його дивляться мільйони, яких програмують думати як люська арестович, навчають всілякій фігні, спотворюють реальність.
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02.09.2022 10:27 Ответить
це я знаю. Бо говорив з людьми ,які його дивляться. Майже як кацапи ,тільки наші
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02.09.2022 10:41 Ответить
*разбит на 3 части* сказал Сидан,Латинина уточняла-разбит,он исравился и сказал -разделен.
Я до чого,чому потрібно так перебріхувати,коли це може кожен перевірити,ну і друге вже й Латиніна Вам в борщ насрала,яка до речі топить за Україну по повній з 14го року.
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02.09.2022 11:46 Ответить
Вона топить за росію. Проти фуйла. Але, все ж, за росію.
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02.09.2022 13:14 Ответить
Надивились запаребрікТБ, а реальність виявилась зовсім іншою.
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02.09.2022 10:16 Ответить
Таких одиниці, а на фронті цих виродків ще є до фіга.
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02.09.2022 10:17 Ответить
Рузкий, сдавайс в плэн. Бутылка водки и хороша закусь гарантирована.
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02.09.2022 10:19 Ответить
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02.09.2022 10:19 Ответить
воно назвало українську мову язиком слізняков
Люська давно хоче на росію
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02.09.2022 10:21 Ответить
Та воно й@бнуте.
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02.09.2022 10:24 Ответить
а може воно ще і зрадник ?
рускомірська бавовна
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02.09.2022 10:26 Ответить
Воно недавно звідтіля тільки приїхало після консультацій з Дугіним
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02.09.2022 11:03 Ответить
Чому кацап бреше як дихає?: "недавно звідтіля "
Фото за 2005 рік!!
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02.09.2022 12:53 Ответить
Недавно Зебіл це значить при Ющє.
Зебіл ти др**иш на Арестовича ?
Питань немає.
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02.09.2022 14:44 Ответить
Люська хоче повторити Бузину.
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02.09.2022 11:41 Ответить
Навіщо розпалювати ворожнечу?
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02.09.2022 10:36 Ответить
з кацапами ?
вона давно розпалена.
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02.09.2022 10:39 Ответить
Якраз ви розпалюєте ворожнечу серед українців! Бо хто не за свиночолого, той для вас ворог.Досить працювати на пуйла!
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02.09.2022 12:55 Ответить
Ви дурачок чи придурюєтесь ?
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02.09.2022 13:03 Ответить
Хіба? А хто називає українців "зебілами",навіть якщо вони не за зелених, але проти свиночолого? невже не ви, порохоботи?Хто під час війни розпалює розбрат в країні? Вас, петріотів, вже ненавидять всі справжні патріоти,Та одразу після війни будемо ще й вас виловлювати, та карати.
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02.09.2022 20:42 Ответить
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02.09.2022 14:12 Ответить
Ну і в чому він не правий?? Ви порохоботи настільки алтернативно обдаровані, що навіть зрозуміти нездатні. Так Булгаков, хоча й жив у Києві, відомий українофоб,але наприклад в Німеччині є музей Гітлера,та німцям за це ніхто не дорікає, ніхто не називає їх шольцебілами і таке інше.

https://www.youtube.com/watch?v=S0dqmlmSs00&ab_channel=VladimirMoskalenko
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02.09.2022 20:57 Ответить
А що Гітлер був германофобом? Ідіотське порівняння. І до чого тут Шольц?
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03.09.2022 01:47 Ответить
ГУР працює на ФСБ? Оприлюднення таких записів допомогає ФСБ. Навіщо це оприлюднювати до того як це сталось?
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02.09.2022 10:24 Ответить
З фронту завжди репортаж з затримкою люди розумні робили або так що локацію неможливо вирахувати.
А тут за 15 днів до запланованого інформацію видали..... тупість чи крот десь?
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02.09.2022 14:46 Ответить
Ну сколько можно сказки рассказывать ? Какая от этого практическая польза ?
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02.09.2022 10:30 Ответить
Поддержка морального духа. Чтобы не боялись идти в армию, враг уже сломлен. По-моему логично.
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02.09.2022 10:44 Ответить
Кого ви слухаєте, це ж кацапи. Сьогодні він не хоче воювати, а завтра йому
начальник скаже іде воюй, і він піде воювати, бо кацап це раб бесправний

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02.09.2022 11:02 Ответить
Король Резиновая Попа

- Зачем нам, собственно,

Европа?

Что Мир в ней Русский позабыл? -

Король

Резиновая Попа

С улыбкой черни говорил.

- Где трудолюбие? Без лени

Сотрем украинцев, как дым.

Фигню,

Что сдуру выдал Ленин,

Обратно переучредим.

Лихие в уши лезут вести.

В бой кличет Родина опять.

Поверьте,

Нету больше чести,

Чем «грузом 200» скрепно стать.

Поверьте, други, в пушках сила!

Упрямый росс непобедим!

Иль ордена,

Или могила,

Но наш остаться должен Крым.

- Мы газом вымучим Европу!...

Один парнишка пробурчал:

- Загнать бы Крым и Севастополь

В твою Резиновую Попу,

Чтоб раз…(но тут же замолчал).
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02.09.2022 11:12 Ответить
красавчікі,
не могли до цього раніше додуматись?
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02.09.2022 18:31 Ответить
 
 