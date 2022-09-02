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война (46506) Бутусов Юрий (3902)

Украинские бойцы пережидают обстрел в окопе: "Танчик совсем близко попал. Сейчас осколки будут сыпаться". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Массированный обстрел вражеской артиллерии застал украинских воинов в пути и они были вынуждены укрыться от российских бомб в окопе.

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов опубликовал короткую видеозапись ожидания бойцами завершения обстрела. На нем украинские воины, прислушиваясь к взрывам, обсуждают будничные боевые моменты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мощные взрывы раздаются в оккупированном Херсоне, - СМИ
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Топ комментарии
+25
бережи Боженька, кожного і всіх..
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02.09.2022 10:57
+23
Щасти, Вам, Воїни!
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02.09.2022 10:47
+18
Боже, бережи наших воїнів!
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02.09.2022 10:57
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Щасти, Вам, Воїни!
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02.09.2022 10:47 Ответить
бережи Боженька, кожного і всіх..
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02.09.2022 10:57 Ответить
Боже, бережи наших воїнів!
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02.09.2022 10:57 Ответить
Боєць написав про те, що було пів року тому, але вже осінь і в окопах буде те ж саме.
Допомагаймо бійцям через волонтерів, які везуть воїнам необхідне для облаштування окопів.
Знімків із супутників вже більш, ніж треба.
І в багнюці та холоді вони не зігрівають тих, хто нас захищає.

бойова одиниця

- Тільки присядеш відпочити, зняти мокрі шкарпетки і вилити воду з чобіт, як знову кажуть:

«Збираємось. В'@@емо нову ціль».

Помитись ми змогли вперше через тижні два-три після початку.

Терпіли, бо ну а як інакше?

Фото: в яких умовах доводилось працювати, і навіть жити.
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02.09.2022 11:06 Ответить
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02.09.2022 11:08 Ответить
АК все в грязи. Попробуй так носить какой-нибудь AR-15.
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02.09.2022 11:16 Ответить
Этот танк используемый как крышу, выровнять бы по верхней кромке, с уровнем земли. Тогда бы маскировка была отличной, а так, он выдает позицию обороны.
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02.09.2022 11:29 Ответить
Выдержка у парней просто железная:

настоящие трудяги-фронтовики, чернорабочие войны.
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02.09.2022 12:10 Ответить
Коли я щовечора натикаюсь на вiдосiки зеленої бородатої дупи, хочеться його уявити, так, трохи, в окопі під обстрілом. А потім його прибрати звідти й крім залишеного характерного запаху від страху за своє гниле життя, ми нічого й не згадаємо, що воно там було.
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02.09.2022 13:04 Ответить
Слава ВСУ!
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02.09.2022 19:48 Ответить
Хлопчики, бережи вас Господь
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03.09.2022 18:07 Ответить
 
 