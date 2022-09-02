Украинские бойцы пережидают обстрел в окопе: "Танчик совсем близко попал. Сейчас осколки будут сыпаться". ВИДЕО

Массированный обстрел вражеской артиллерии застал украинских воинов в пути и они были вынуждены укрыться от российских бомб в окопе.

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов опубликовал короткую видеозапись ожидания бойцами завершения обстрела. На нем украинские воины, прислушиваясь к взрывам, обсуждают будничные боевые моменты.

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