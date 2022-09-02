Украинские бойцы пережидают обстрел в окопе: "Танчик совсем близко попал. Сейчас осколки будут сыпаться". ВИДЕО
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Массированный обстрел вражеской артиллерии застал украинских воинов в пути и они были вынуждены укрыться от российских бомб в окопе.
Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов опубликовал короткую видеозапись ожидания бойцами завершения обстрела. На нем украинские воины, прислушиваясь к взрывам, обсуждают будничные боевые моменты.
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Допомагаймо бійцям через волонтерів, які везуть воїнам необхідне для облаштування окопів.
Знімків із супутників вже більш, ніж треба.
І в багнюці та холоді вони не зігрівають тих, хто нас захищає.
бойова одиниця
- Тільки присядеш відпочити, зняти мокрі шкарпетки і вилити воду з чобіт, як знову кажуть:
«Збираємось. В'@@емо нову ціль».
Помитись ми змогли вперше через тижні два-три після початку.
Терпіли, бо ну а як інакше?
Фото: в яких умовах доводилось працювати, і навіть жити.
настоящие трудяги-фронтовики, чернорабочие войны.