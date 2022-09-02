Ряды батальона имени Джохара Дудаева пополнили опытные воины-разведчики. ВИДЕО
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Международный миротворческий батальон имени Джохара Дудаева пополнился новыми опытными воинами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, из пополнения сформирована разведывательная рота.
Международный миротворческий батальон имени Джохара Дудаева – добровольческое военное подразделение, участвующее в войне на востоке Украины. Состоит преимущественно из чеченцев, вынужденных покинуть свою родину и проживающих в странах Западной Европы. Также в составе батальона воюют украинцы, россияне, ингуши, азербайджанцы, татары и представители других народов. Назван в честь Джохара Дудаева, первого президента Чеченской Республики Ичкерия. С марта 2022 вошел в состав Интернационального легиона территориальной обороны Украины.
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+38 Александр Чуднивец f1b95bc0
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+11 Фрол Медвепут d1caba8f
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+7 дмитрий a4f273bf
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А почему россиян пускают в Европу ?
а в зеркало смотрели ?
вояки сраные... кадыров из Грозного никуда не выезжал...оно серливое дерьмо...а не вояка...
Из 30-ти тысяч своих архаровцев он максимум 2-3 тысячи задействовал и то на третьих ролях.
Почему? А нафига оно ему надо по большому счёту? Ему Чечню держать надо, а не класть своих людей в далекой Украине. Тем более неведомо, что там после войны будет в том же Кремле.
Разом зламаємо хребет кацапським загарбникам!