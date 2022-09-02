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Ряды батальона имени Джохара Дудаева пополнили опытные воины-разведчики. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Международный миротворческий батальон имени Джохара Дудаева пополнился новыми опытными воинами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, из пополнения сформирована разведывательная рота.

Международный миротворческий батальон имени Джохара Дудаева – добровольческое военное подразделение, участвующее в войне на востоке Украины. Состоит преимущественно из чеченцев, вынужденных покинуть свою родину и проживающих в странах Западной Европы. Также в составе батальона воюют украинцы, россияне, ингуши, азербайджанцы, татары и представители других народов. Назван в честь Джохара Дудаева, первого президента Чеченской Республики Ичкерия. С марта 2022 вошел в состав Интернационального легиона территориальной обороны Украины.

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Топ комментарии
+38
Батальйону імені Джохара Дудаєва-респект...
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02.09.2022 11:34
+11
Вдалого вам полювання на москалів, хлопці!
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02.09.2022 13:42
+7
Хорошо, главное чтобы без фсбшно-кадыровской агентуры в своём составе и тяготению в дальнейшем к созданию ОПГ, как у них иногда бывает
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02.09.2022 11:33
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З початку війни 243 росіянина отримали українські паспорти

А почему россиян пускают в Европу ?

а в зеркало смотрели ?
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02.09.2022 11:33 Ответить
Українськи паспорти дають тільки росийським корупціонерам там олігархам, щоб з них зняли санкції.
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02.09.2022 11:39 Ответить
Хорошо, главное чтобы без фсбшно-кадыровской агентуры в своём составе и тяготению в дальнейшем к созданию ОПГ, как у них иногда бывает
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02.09.2022 11:33 Ответить
Батальйону імені Джохара Дудаєва-респект...
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02.09.2022 11:34 Ответить
Крысина путлера кадыров обстреливал пустые дома где никто не жил...типа искал Степана Бандеру...видосы снимали фейковые типа для ********** и прочих пропагандонов кремля...
вояки сраные... кадыров из Грозного никуда не выезжал...оно серливое дерьмо...а не вояка...
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02.09.2022 11:49 Ответить
Для Украины очень хорошо, что Кадыров и его вояки в основном геройствуют в тиктоке.
Из 30-ти тысяч своих архаровцев он максимум 2-3 тысячи задействовал и то на третьих ролях.
Почему? А нафига оно ему надо по большому счёту? Ему Чечню держать надо, а не класть своих людей в далекой Украине. Тем более неведомо, что там после войны будет в том же Кремле.
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02.09.2022 12:56 Ответить
Украина от этого мудака не так и далека, кстати ))), гораздо ближе чем рсукие урал и сцибир, где его бандиты промышляют аж гай гудэ. Но в Украине на много порядков (в математическом смысле) опасней, вот эти героические джыгиты и не спешат подыхать за путлера.
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02.09.2022 19:52 Ответить
Вдалого вам полювання на москалів, хлопці!
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02.09.2022 13:42 Ответить
Справжнім чеченцям - подяка і шана!
Разом зламаємо хребет кацапським загарбникам!
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02.09.2022 15:20 Ответить
Иншаалла
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02.09.2022 23:31 Ответить
Перемоги над кацапами !
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02.09.2022 15:24 Ответить
 
 