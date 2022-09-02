Артиллеристы уничтожают вражеское подразделение, развернувшееся для атаки на украинские позиции. ВИДЕО
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Украинские артиллеристы уничтожили приготовившееся к атаке российское подразделение.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной артатаки украинские бойцы опубликовали в соцсетях.
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+70 Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий02.09.2022 12:21
+49 Radist
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+45 Вася Шевченко f77d76ba
показать весь комментарий02.09.2022 12:22
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красивое ...
Вам нечем там снимать! Авиации вашей там тоже нет.
Все, на что вас хватает, это брать наши видео и подсовывать под своим.
Вы даже те 2 баржи не смогли снять вчера, что придумали с украинским десантом.
Вы же контролируете территорию! 21 век. Какие проблемы?
А проблемы в том, что это все ваше вранье и пропаганда. Нет этого. Нечего снимать вот и нет фото и видео материалов.
Не спешите, три-четыре! ................................................... Если вы уже устали -
Сели-встали, сели-встали ................................................... Главный академик HIMARS
Доказал - залп ATACMS
Вам заменит **************.
Слава ЗСУ! Смерть кацапам!
Турецкие СМИ не без оснований, с удовольствием публикуют видео работы Байрактаров на фронте в Украине. И надо заметить, что эти легкие машинки действительно работают на слову и что интересно, иногда работают соло, а иногда - в комбинации с другими средствами поражения. Иногда они просто наводят огонь более тяжелых систем, а иногда - прокладывают для них путь. По разным данным, именно Байрактар вывел из строя радар системы ПВО на крейсере Москва, а вслед за этим и прилетала пара Нептунов, которые перевели ракетный крейсер в режим ракетной подлодки. В общем, турецкая сторона ведет собственные подсчеты того, что было уничтожено силами Байрактаров и выглядит эта статистика примерно так:
https://twitter.com/clashreport/status/1565491818699030529
В общем, такая статистика нужна производителю для того, чтобы понимать, что можно улучшить в своем изделии, а также в его системах вооружений, ну и кроме того, это не стыдно предъявить потенциальным покупателям, чтобы показать эффективность их разработки. Не сомневаюсь, что вся эта статистика подается с рыночной стоимостью каждой единицы уничтоженной техники, для наглядности. Ну и понятно, что турки не станут показывать количество уничтоженных орков именно их машинками, хотя наверняка располагают и этими данными.
Мы не раз писали о Байрактарах под разным углом зрения, но в данный момент этот интерес вызван серией видео, которые турецкие СМИ опубликовали буквально в эти дни. Собственно говоря, сама картинка поражения мордорской техники мало чем отличается от того, что мы с удовольствием наблюдали в Сирии, Ливии, а также в Азербайджане, кроме одного. На видео хорошо заметна очень специфичная лазерная подсветка цели. Именно она говорит о том, что ВСУ получили на вооружение новые системы вооружений, которые были только слегка анонсированы.
https://twitter.com/i/status/1565379146561224706
Речь идет об управляемых ракетах APKWS II и управляющем комплексе «Вампир». Насколько можно понять из описаний, это - крайне адаптивная система, способная работать как против наземных, так и воздушных целей и что самое главное, она может монтироваться на любой платформе - джипе, самолете или вертолете. Разработчик собрал вместе уже имеющиеся в производстве модули, немного допилил их и выдал целостную, интегрированную систему, которая зашла к нам по графе «противодроновое оружие».
Разработчик сделал изделие компактным и способным интегрироваться с любыми платформами, используемыми современными войсками, но понятно, что вся система выстроена вокруг боеприпаса - ракеты APKWS II. Это - замечательная ракета хотя бы потому, что здесь разработчики: BAE Systems, Northrop Grumman и General Dynamics, смогли показать чудеса экономичности и инженерной мысли. Дело в том, что за основу разработки была взята неуправляемая ракета Hydra 70, дешевая и простая в изготовлении, которая использовалась в авиации для стрельбы пакетами. Это примерный аналог НУРов, которые мы видим при стрельбе с наших вертолетов или штурмовиков. Их выпустили огромным тиражом, но спустя время требования изменились и укладывание пакетов неуправляемых ракет стало моветоном. Именно поэтому Пентагон и объявил конкурс на доработку этих ракет в управляемый вариант.
Разработчикам удалось разработать очень компактный блок системы управления с очень необычным дизайном. Видимо изначально было решено, что все элементы ракеты Hydra 70 должны остаться и на новом изделии, а блок управления должен как-то вписаться в эту ракету так, чтобы не пришлось ничего выкидывать. В итоге, у ракеты остался блок с двигателем и топливом к нему, в том виде, в котором он и был. Неизменной осталась и головная или боевая часть. Это - очень важно, поскольку практически все управляемые ракеты имеют систему наведения в передней части ракеты, а уже за ней располагается боевая часть.
Здесь же поступили иначе. Hydra 70 осталась такой, какой и была, а новый блок оказался вставленным в месте естественного соединения боеголовки и двигательной части ракеты. Именно эта вставка имеет управляющие плоскости и датчики системы наведения, которые как раз и стоят в «крыльях» этой ракеты. Проще говоря, для модернизации неуправляемой Гидры надо было просто отсоединить боеголовку от двигательной части и между ними установить управляющий блок. С этого момента ракета становится управляемой. А с учетом того, сколько на складах имеется этих самых Гидр, то в общем, этот запас можно считать бесконечным. Оно и понятно, ведь изначально планировалось, что они будут расходоваться не единицами, а пакетами.
И вот компания L3HARRIS взяла эти ракеты за основу, использовала имеющиеся элементы системы лазерного наведения и создала компактный, целостный комплекс, который поражает своей универсальностью. Изначально речь шла о том, что система будет устанавливаться на пикапах и будет служить средством для борьбы с дронами, поскольку небольшая ракета имеет относительно малую дальность и потолок. Но как теперь понятно, теперь эта система работает и с Байрактаров. Нам трудно судить о том, как именно она интегрирована в прицельный комплекс дрона и требовались ли для этого какие-то доработки, но факт остается фактом, Турецкая машинка уже работает по наземным целям именно этими, новыми ракетами.
https://www.youtube.com/watch?v=IZoO6aXt69o&t=88s
Надо заметить, что это не первое такое поразительное решение, ранее мы писали о том, что американские разработчики создали систему, позволяющую легко модернизировать имеющиеся свободно падающие бомбы, в высокоточные боеприпасы, способные корректировать свою траекторию полета уже после отделения от бомбардировщика. Просто уже на существующую бомбу устанавливают две насадки, одну - на носовую часть, а вторую - на хвостовую и вот она уже превращается в боеприпас нового поколения. Но главное, это не требует огромных средств на разработку нового изделия и времени на его выпуск в том количестве, которое необходимо для вооруженных сил.
Эта ракета была допилена ровно по тому же самому принципу. Чисто теоретически всем понятно, что экономия бюджетных средств это, хорошо, но вот прямо сейчас встал вопрос о потребности быстрых и крайне объемных поставок на театр военных действий и если с другими системами вооружений возникают проблемы, по мере опустошения складских запасов, то в данном случае, можно очень быстро нарастить поставки таких ракет просто в гигантских объемах. Если к нам уже зашли эти ракетные комплексы, которые чуть «легче» чем знаменитые «Хллфайр», но несравнимо дешевле их, то это просто замечательные новости. Ну а если они уже работают с воздуха и тем более с дронов, то у лаптей начинается новая эпоха диареи. Сейчас они пугаются прямо в берцы при слове «хаймарс», но похоже на то, что теперь у них будет еще один повод для этого благородного дела. А ведь это - не последнее название, которое им прийдется запомнить…
anti-colorados
жигуля, жигуля, жигуля..." (почти С)
давай закурим,таварищ мой.
некому бежать,некому курить,и город не взят,жив или нет?