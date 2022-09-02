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Украинский Bayraktar TB2 уничтожил вражеский миномет 2Б11 "Буревестник" и грузовик "Урал" с боеприпасами. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Украинские воины с помощью БПЛА Bayraktar TB2 уничтожили вражеский миномет 2Б11 "Буревестник" и грузовик "Урал" с боеприпасами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована в соцсетях. На записи заметно, что во время атаки украинского беспилотника были по меньшей мере ранены несколько оккупантов.

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Топ комментарии
+38
Харооош, заждались уже видосов с характерной рамкой. Хаймарсы расчистили дорогу, Байрики приняли эстафету, лукас
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02.09.2022 15:58
+15
Гарні пташки, виклюють кацапів
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02.09.2022 16:16
+14
Це вони свою кончину скору відчувають! Тепер треба стежити не тільки за ручками, а й за ніжками бо вони можуть їх десь понести в сторону кордону!
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02.09.2022 16:17
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Харооош, заждались уже видосов с характерной рамкой. Хаймарсы расчистили дорогу, Байрики приняли эстафету, лукас
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02.09.2022 15:58 Ответить
Гарні пташки, виклюють кацапів
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02.09.2022 16:16 Ответить
Це вони свою кончину скору відчувають! Тепер треба стежити не тільки за ручками, а й за ніжками бо вони можуть їх десь понести в сторону кордону!
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02.09.2022 16:17 Ответить
Злые языки кажуть что Сельчук Байрактар придумал совершенно новый боевой дрон и уже испытал его...
С полезной нагрузкой полторы тонны...
Та брешуть люди...дрон стоко на борт не вазьметь...тяжко буде🤣👍👌
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02.09.2022 16:03 Ответить
Там даже можно подвесить того круглого кацапского генерала. И сбросить где надо.
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02.09.2022 16:28 Ответить
подвешенных кацапских генералов уже можно не сбрасывать. Хай висят до конца войны.
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02.09.2022 19:19 Ответить
Гарне відео.
Сюди б пісеньку про кукарачу
(іспанською це тарган).
Вона була модна десь у 60-і.
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02.09.2022 16:04 Ответить
Пісня правильна.
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02.09.2022 16:28 Ответить
Так, правильна.
Але іноді трохи гумору не мішає.
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02.09.2022 17:34 Ответить
Літав -порхав Байрактар
Після нього жоден кацап не виживав!
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02.09.2022 16:15 Ответить
Кацапи бігали , як таргани на морозі
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02.09.2022 18:51 Ответить
Дуже файно!
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02.09.2022 17:25 Ответить
Треба підвищувати не тільки вантажопідйомність, але й дальність польоту. Щоб до кацапських ракетних заводів в Сибіру та на кралі долетіти міг (3000+ км)
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02.09.2022 17:27 Ответить
ППО свинолупих вже настільки посипалося, що знов Байрактари "вийшли на полювання" в тому режимі, в якому і повинні - за окремими машинами, відділеннями живої сили тощо.
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02.09.2022 20:06 Ответить
А должен баржи топить, которыми через Днепр орки переправляют в Херсон вооружения и личных состав!
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02.09.2022 20:23 Ответить
Епічно. Особливо в цьому музичному супроводі.
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03.09.2022 10:30 Ответить
турки в карабахе эффективнее охотились.
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03.09.2022 11:31 Ответить
Война с Ордой. Сергей Ауслендер

Снова наблюдаем видео работы «Байрактаров» по технике Орды. Приятное зрелище.

Был момент, спустя примерно два месяца после начала войны, когда они почти исчезли. Тогда россиянам удалось создать вдоль линии фронта эшелонированную ПВО и у беспилотников шансов подобраться к их боевым порядкам не было. А терять дорогущие «Байрактары» было расточительством.

Потом подошли «Хаймарсы», а ВВС ВСУ получили противорадиолокационные ракеты AGM. Причём уже второго поколения. Там бесполезно вырубать радар в надежде, что ракета потеряет цель. Она просто запоминает место, откуда был сигнал и летит туда.

Украинцы выбили ПВО или, во всяком случае, сильно его проредили и вот - «Байрактары» снова в деле и авиация чувствует себя сильно свободнее.

Все идёт неплохо. Надо ждать и верить в ВСУ. Они справятся.
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03.09.2022 19:48 Ответить
 
 