Украинский Bayraktar TB2 уничтожил вражеский миномет 2Б11 "Буревестник" и грузовик "Урал" с боеприпасами. ВИДЕО

Украинские воины с помощью БПЛА Bayraktar TB2 уничтожили вражеский миномет 2Б11 "Буревестник" и грузовик "Урал" с боеприпасами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована в соцсетях. На записи заметно, что во время атаки украинского беспилотника были по меньшей мере ранены несколько оккупантов.

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