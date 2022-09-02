Украинский Bayraktar TB2 уничтожил вражеский миномет 2Б11 "Буревестник" и грузовик "Урал" с боеприпасами. ВИДЕО
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Украинские воины с помощью БПЛА Bayraktar TB2 уничтожили вражеский миномет 2Б11 "Буревестник" и грузовик "Урал" с боеприпасами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована в соцсетях. На записи заметно, что во время атаки украинского беспилотника были по меньшей мере ранены несколько оккупантов.
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+38 дмитрий a4f273bf
показать весь комментарий02.09.2022 15:58
+15 Злий Укр
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+14 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
показать весь комментарий02.09.2022 16:17
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С полезной нагрузкой полторы тонны...
Та брешуть люди...дрон стоко на борт не вазьметь...тяжко буде🤣👍👌
Сюди б пісеньку про кукарачу
(іспанською це тарган).
Вона була модна десь у 60-і.
Але іноді трохи гумору не мішає.
Після нього жоден кацап не виживав!
Снова наблюдаем видео работы «Байрактаров» по технике Орды. Приятное зрелище.
Был момент, спустя примерно два месяца после начала войны, когда они почти исчезли. Тогда россиянам удалось создать вдоль линии фронта эшелонированную ПВО и у беспилотников шансов подобраться к их боевым порядкам не было. А терять дорогущие «Байрактары» было расточительством.
Потом подошли «Хаймарсы», а ВВС ВСУ получили противорадиолокационные ракеты AGM. Причём уже второго поколения. Там бесполезно вырубать радар в надежде, что ракета потеряет цель. Она просто запоминает место, откуда был сигнал и летит туда.
Украинцы выбили ПВО или, во всяком случае, сильно его проредили и вот - «Байрактары» снова в деле и авиация чувствует себя сильно свободнее.
Все идёт неплохо. Надо ждать и верить в ВСУ. Они справятся.