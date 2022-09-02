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МАГАТЭ (256) Запорожская АЭС (540)

Оккупанты пытались убедить МАГАТЭ, что снаряды ВСУ разворачиваются в воздухе, чтобы ударить по ЗАЭС. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Экономика Война в Украине

Российские оккупанты попытались убедить экспертов МАГАТЭ в том, что украинские ракеты разворачиваются в воздухе, чтобы бить по Запорожской атомной электростанции. Таким образом, они пытались объяснить, почему снаряды прилетают не из подконтрольной ВСУ территории.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал журналист Андрей Цаплиенко. В подтверждение своих слов он предоставил запись с территории ЗАЭС.

"Рашистское существо в Энергодаре убеждает представителей МАГАТЭ, что снаряды украинских сил разворачиваются в воздухе, чтобы ударить по атомной станции", – комментирует журналист.

Читайте: Совбез ООН проведет заседание по Украине. Пригласили Кулебу и Лаврова

Как сообщалось, миссия МАГАТЭ во главе с главой ассоциации Рафаэлем Гросси 1 сентября прибыла на ЗАЭС. Основная часть делегации пробыла на электростанции 3 часа 20 минут. Техническая группа осталась работать в городе не менее чем до 3 сентября.

Напомним, 25 августа впервые в истории Запорожская АЭС была отключена от сети.

В последнее время российские военные последовательно обстреливают территорию станции. В "Энергоатоме" предостерегают, что обстрелы производятся, чтобы уничтожить инфраструктуру, отключить от энергосистемы Украины и обесточить юг нашей страны. Разговоры о переподключении ЗАЭС к энергосети РФ велись оккупантами с самого начала.

8 августа оккупанты заявили о минировании Запорожской АЭС и готовности ее взорвать. Украина направила в ООН и МАГАТЭ письма с требованием направить миссию безопасности на ЗАЭС.

11 августа в Нью-Йорке состоялось заседание Совбеза ООН по ситуации на Запорожской АЭС. Заседание созвали по запросу России из-за обстрелов ЗАЭС вроде бы со стороны украинских военных.

Представитель Украины призвал к демилитаризации станции для визита миссии МАГАТЭ, но постоянный представитель РФ не поддержал это предложение. Мол, Россия "защищает АЭС", в том числе, от возможных терактов.

Впоследствии в МИД РФ заявили, что поездка делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Киев, а затем через линию столкновения опасна.

25 августа ЗАЭС впервые в своей истории была полностью отключена от сети из-за отключения последней (четвертой) линии связи ЗАЭС с энергосистемой Украины – ВЛ-750 кВ ЗАЭС – "Днепровская". На следующий день один из энергоблоков удалось подключить.

Через два дня Международное агентство по атомной энергии сформировало состав миссии на станцию. Миссия уже прибыла в Украину и 1 сентября посетила ЗАЭС. Однако, в этот день россияне прибегли к провокациям с массированными обстрелами Энергодара.
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Топ комментарии
+57
Ого у нас технології. Ракета сама може розвернутись щоб підставити кацапів.
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02.09.2022 16:04
+38
Ну чого ви дивуєтесь?
Підручники по історії вони переписали, по економіці переписали, - саме час зайнятись і фізикою...
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02.09.2022 16:13
+34
Ложь абсолютная. Снаряды еще и переобуваются на ходу, а некоторые еще успевают перекраситься в желто-синий. Внимательнее надо быть, граждане, и ни в коем случае не врать.
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02.09.2022 16:04
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Ого у нас технології. Ракета сама може розвернутись щоб підставити кацапів.
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02.09.2022 16:04 Ответить
ну тупы-ы-ы-ы-е !

та витягніть того града закопайте в іншому місці під потрібним кутом в сторону Нікополя !
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02.09.2022 16:53 Ответить
На эту тму можно стебаться над кацапами долго. Главное в другом: чтобы эти наивные дурачки из МАГАТЭ твердо усвоили- как только кацап открывает рот, он безбожно врет.
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02.09.2022 17:27 Ответить
..та й воронку розверніть..))) це ж так просто... Невже не знаєте, що звідки прилетів заряд вираховується у дві секунди?
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02.09.2022 18:51 Ответить
расиш-ракэта-бумеранг - как под Белгородом.
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02.09.2022 17:46 Ответить
чему удивляться,если ЛОЖЬ в кацапии возведена в ранг внутренней и внешней политики,если выживший из ума старец-диктатор ,учит детей на примере--резиновой жопы !
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02.09.2022 18:30 Ответить
Кацапы совсем о@фуели 🤣🤣🤣
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02.09.2022 19:33 Ответить
Ото дають ! Троцький в труні перевертається!
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02.09.2022 16:04 Ответить
Не беспокой всуе старика Троцкого. Он не был ни лысым, ни дураком.
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02.09.2022 16:08 Ответить
Ага, він порівняно з "цим" -красень.
"Фішка" в тому що кацапи його *********ли🤣.тому він в труні і перевертається.
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02.09.2022 16:26 Ответить
А шо случилось? Старику троцкому ледоруб в черепе мешает? Так єтот ледоруб ему комуна подарила, за которую он боролся.
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02.09.2022 16:30 Ответить
Троцького фамілія , Бронштейн Льова , а троцький - це його погоняло
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02.09.2022 19:48 Ответить
якщо точніше, то Лейба Бронштейн
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03.09.2022 20:17 Ответить
а Ленін в мавзолеї
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02.09.2022 19:38 Ответить
шоб розвернуло в гробу в мавзолеї на 270°; чи існують такі технології?
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03.09.2022 11:58 Ответить
Ложь абсолютная. Снаряды еще и переобуваются на ходу, а некоторые еще успевают перекраситься в желто-синий. Внимательнее надо быть, граждане, и ни в коем случае не врать.
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02.09.2022 16:04 Ответить
там ще й номерки мають бути вибиті
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02.09.2022 16:54 Ответить
І візитки ))))
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02.09.2022 17:03 Ответить
американські ракети нерідко задній хід включають, щоб заплутати ворога, це кожен сепаратист підтвердить
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02.09.2022 17:22 Ответить
И еще сигналами поворота пытаются в заблуждение ввести - мигает левым, а хирачит на право.
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02.09.2022 19:22 Ответить
Розворот - х*еплёт)))
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02.09.2022 16:04 Ответить
Ну а що тут такого - зустрічний вітер був. Буває)))
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02.09.2022 16:11 Ответить
А що, було чути, що хтось там сміявся?..
Хіба хтось із європейців сміявся, коли кацапи розповідали версії збиття Боїнга?
Отож, і тепер не будуть, а витратять місяці на перевірки..
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03.09.2022 19:44 Ответить
магате такіж суки як і росіяни
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02.09.2022 16:05 Ответить
І батько наш Бандера грають поки летять
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02.09.2022 16:05 Ответить
орк с резиновой попой излагает как *****...
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02.09.2022 16:06 Ответить
predstavljaju kak trudna sderzhatj smeh tim specam iz MAGATE
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02.09.2022 16:06 Ответить
нет, ATACMS мы еще не получили. Те разворачиваются.
Но мы работаем.
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02.09.2022 16:07 Ответить
Кацапы уже в полном неадеквате
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02.09.2022 16:08 Ответить
Всегда такими были.
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02.09.2022 17:00 Ответить
Та казали вже: то були бойові гуси, додатково підсилені візитівкою Яроша.
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02.09.2022 16:11 Ответить
Ето просто пздц. Так нагло ******* и не краснеть можно только с большим повреждением моzга.
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02.09.2022 16:11 Ответить
"Повреджением мозга" ? Это там откуда ?
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02.09.2022 16:17 Ответить
Як можна "повредить" те, чого нема й не було ніколи?
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02.09.2022 18:11 Ответить
Психологія хворої та збоченої свідомості.
Вбивця абсолютно чесно не розуміє, чому інші люди не вбивають, злодій не розуміє, чому інші не крадуть, маніяк-педофіл не розуміє, чому інших не цікавлять діти, ну, а дурні всіх інших теж вважають за дурнів і звертаються до них як до рівних
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02.09.2022 16:13 Ответить
Ну чого ви дивуєтесь?
Підручники по історії вони переписали, по економіці переписали, - саме час зайнятись і фізикою...
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02.09.2022 16:13 Ответить
Забули про логіку. Її вони вже теж переписали.
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02.09.2022 16:30 Ответить
Не переписали, а відмінили "как чуждий праваславнаму організьму пережиток прошлой гегемоніі запада"...
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02.09.2022 16:39 Ответить
Не скасували, а розробили свій "аналоговнєт".
Пошукайте за запитом "Русская логика".
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02.09.2022 16:53 Ответить
Ну, да, - логика же "продажная девка империализма".
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02.09.2022 17:35 Ответить
забыли про совесть. Вот что страшно
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02.09.2022 17:31 Ответить
Шоб її "забути", треба було "знати" що таке взагалі є...
У них замість неї спокон-віку купа красноармєйского гівна із шматком газети "Іскра"...
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02.09.2022 17:41 Ответить

Нагадався напис на стінці в університетській вбиральні: До дупи закони природи!
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02.09.2022 17:47 Ответить
Десь поруч ще має бути візитівка Яроша.)))
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02.09.2022 16:13 Ответить
kto znae - sho ce za lisy pinzhak tam vteraet ? kacap navernoe...
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02.09.2022 16:15 Ответить
Якщо лисий , то 100% кацап 😂
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02.09.2022 19:51 Ответить
Кацапія - недодержава людожер-брехло-сцикло має бути зруйнована
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02.09.2022 16:18 Ответить
Якщо представники МАГАТЕ не після "трускавецького університету", то вони і самі розберуться в "траєкторії польоту" ракети...
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02.09.2022 16:20 Ответить
Дело тут не в том ,шо воно мэлэ,---кацап, что с него взять? А в том дело, что дятлы с Магатэ бошками в так кивают, мол гут, согласны. Именно как в землю войдет снаряд---так сразу на 180* и разворачивается. Надо выдвинуть версию что на 360* крутятся. Пусть гадают как это и зачем.
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02.09.2022 16:22 Ответить
aha - ti bi tozhe kival , kogda s toboi rjadom banda neadekvatov s avtomatami i zaminirovanim AES 🤬

nenado specov za idiotov delatj.
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02.09.2022 16:30 Ответить
Так ехать тогда не надо было. Раз такие специалисты. Что все знают издалека. Ну разве что бабла с грязьпрома сдернут чуть---не в первой. ОБСЕ он натрусило себе за 8 лет на донбалласте. Теперь другим не спится.
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02.09.2022 16:39 Ответить
ti eto zelebobiku skazhi - ne mne.
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02.09.2022 16:41 Ответить
Здесь же форум, уже лет 10 скромно напоминаю конюхам скороспелым. Всего лишь высказать свое субьективное мнение. А не навязывать только свое, или кому что должен был сказать. Получается склока с чепухи. Мелочь возведенная в ранг эпохи. И нахера? Если и зовут экспертов. то и экспертизу эксперты будут потом проводить реальную. её и подождем. Нужна или нужна такая---вот вопрос?!
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02.09.2022 17:02 Ответить
tak.
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02.09.2022 17:04 Ответить
Ещё удивляется почему кацапы держали банки с водой перед телевизором когда показали Кашпировского. Они действительно верит во всякую чушь.
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02.09.2022 16:25 Ответить
треба завжди на себе дивитися в першу чергу, а в другу чергу на інших
ми з ще гірші ніж кацапи
це ми дозволили Гордону торговути "золотими пірамідками", які до речі ЗАТВЕРДИВ наш мінздрав як корисні
це ми на 99% (у Харкові) проголосували на виборах мера за чотири конкуруючи жидовські банди
ніде в паРаші й близько подібних довбойбів немає
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02.09.2022 16:37 Ответить
А ще пригадати вибір 2019...
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02.09.2022 18:15 Ответить
Це ми носились з "нейрохірургом доктором ПІ", сам президент Ющенко йому якусь там грамоту виписав, а вища колегія Мін охорони здоров"я цьому самозванцю з освітою кухаря присвоів звання професора медицини. Потім виявилось, що цей коновал на очах справжніх хіррургів робив "операціі" на головах нещасних своіх жеертв і ні однин, ні один!!! з лікарів не запротествав, бачачи як профан вбииває своіх жертв. Оце в голову не влазить ! Єдина здогадка -влада і ворожі украінцям сили прроводили над цілим суспільством якісь злочинні екперименти. Змогли ж на роССіі з людейй виховати тупе озвіріле стадо , могли і над нами щось подібне експеериментувати.
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03.09.2022 14:16 Ответить
я вам навіть допомогу зрозуміти - то саме робив над українцями єксперіменти
маленький богобраний народець та його слуги
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03.09.2022 14:40 Ответить
Русня бреше масштабно і зухвало - і їй вірять.
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02.09.2022 16:27 Ответить
Нє, ті шо розвертаються це якраз кацапські, зразу падають на місце пуску
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02.09.2022 16:29 Ответить
Всё правильно! Это же не какие то непонятные Химарсы, а секретные и самые россссийские ракеты! 😁
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02.09.2022 16:30 Ответить
А що, в "другій армії світу" усе цілком можливе. Анлоговнанет!

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02.09.2022 16:44 Ответить
Это кацапы породили уже после знакомства с немецким Krummlauf

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02.09.2022 17:05 Ответить
нормальным спецам МАГАТЭ главное не заржать... сделать вид что убедительно пиз*** а в отчетах уже отображать реальные данные... (хотелось бы шоб так было)
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02.09.2022 16:44 Ответить
esli oni vse ot tuda uedut - togda otchet bude kak nado....esli kto to ostanetsa(kak oni hoteli) - to....her evo znae shto i skolko oni skazhut....
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02.09.2022 16:51 Ответить
А МАГАТЕ кивають головою....
Кацапы бачуть,що всі їм вірять і несуть таку нісенітницю.
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02.09.2022 16:45 Ответить
Так це вони ******* ще й не починали!
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02.09.2022 16:50 Ответить
та да, так и есть. Кацапы хотят сказать что их снаряды с первого попадания не взрываются, а отскакивают от земной тверди и только в нужном положении со стороны Украины самоликвидируются. Посмертно получают звание мастер-снаряд... Не завидую Соловьеву, ему опять тренироваться свой возмущенный бред тренироваться нести... И да, нельзя забывать о кривизне земной поверхности...
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02.09.2022 16:58 Ответить
Очкатый поц, согнувшись, поделился с журналистаит своим опытом как овцелюбы с гор его отымели: "Разворот (раз в зад, раз в рот) и .. вход..."
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02.09.2022 16:59 Ответить
Ракета "Москальська підстава".
От така х..рня малята.
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02.09.2022 17:05 Ответить
Лжёт как №уйло ботоксное
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02.09.2022 17:10 Ответить
Врать, врать, всегда врать, до упора, да последнего солдата, до последней роженицы. Врать будут даже военкомам из числа маньчжурских китайцев, которые будут проводить перепись последних живых орков.
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02.09.2022 17:11 Ответить
Теж мені новина. Такі снаряди ще Порох в 2014 завіз і дамбіл їми бамбас.
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02.09.2022 17:22 Ответить
Все не так. Нет никакого разворота, ВСУ стреляют в другую сторону, снаряды облетают вокруг земного шара и втыкаются в землю под таким углом. Это делается, чтобы обвинить российские войска.
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02.09.2022 17:37 Ответить
Так само колись деякі дебіли і про обстріл Маріуполя казали 24.01.2015.
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02.09.2022 17:38 Ответить
А ведь есть такие снаряды! В Африке применяют, если не поймаешь, в лоб даст! Бумерангами называются!!! "Руские бл#ядь!" - лаврошадь...
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02.09.2022 17:39 Ответить
Кацапська мразь не розуміє що перед ним не тупорилі кацапи,яким можна макарони чіпляти на вуха,і вони у все це вірять.Тут нормальні люди
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02.09.2022 17:43 Ответить
Одного не можу зрозуміти: чому рюзгиє, впевнені що всі навкруги такі ж довбойоби, як і вони???
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02.09.2022 18:07 Ответить
нажаль,поки в них це проходить
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02.09.2022 18:37 Ответить
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02.09.2022 18:14 Ответить
Нащо взагалі робити висновки з балістики,коли кацапське брехло може спокійно нести маячно про обертаючи ракети та снаряди?!Вже відверто плюють на здоровий глузд.Дурнуваті ще й стоять з серьозними пиками та записують це на відео
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02.09.2022 18:35 Ответить
а чому рашистське падло не розповідає що воно взагалі забуло на станції?

знайшли там бандеру у реакторі?
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02.09.2022 18:52 Ответить
Треба було,щоб декілька озбройних кацапотерористів достали причендали на почали видверто сцяти на цю комісію.А лисий пи.ор у синьому костюмі,запропонував припиниту розлідування,бо починається дощ!
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02.09.2022 18:55 Ответить
Сильний вітер був. Звичайна справа.
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02.09.2022 19:25 Ответить
Чому ви дивуєтесь неуки? В расєюшке поїзди з "авіаціонним уклоном" долають перешкоди повітрям, а тут якісь снаряди з частковим ефектом бумеранга.
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02.09.2022 20:20 Ответить
О как!каки снаряды то у руских.Знамо заговоренные.Да это ж просто аналоговнеты а не снаряды.Того гляди в момент запуска на 180 градусов как развернутся и все и нету считай росармии...Сподіваюся у керівника МАГАТЕ є освіта фізика,на відміну від екскурсовода і йому відомо все про траєкторію польоту снеряда
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02.09.2022 21:50 Ответить
ти тєлєхвон пєрєвєрні і усьо олрайт
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02.09.2022 22:51 Ответить
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02.09.2022 23:53 Ответить
чому ж у мацкалєй он розвертаються ракети на 360°
https://www.youtube.com/watch?v=-26PlhiU1Nc
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03.09.2022 12:04 Ответить
I що, повiрили?
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03.09.2022 12:53 Ответить
Пояснювали воне цим, що Земля плоска, та ракета може сама повертати як завгодно
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03.09.2022 17:47 Ответить
а де візитки Яроша?
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03.09.2022 18:53 Ответить
- "А потім, маленьке звірятко загортає шоколад у фольгу!"
- "Так, авжеж..."
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04.09.2022 06:36 Ответить
 
 