Оккупанты пытались убедить МАГАТЭ, что снаряды ВСУ разворачиваются в воздухе, чтобы ударить по ЗАЭС. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Экономика Война в Украине
Российские оккупанты попытались убедить экспертов МАГАТЭ в том, что украинские ракеты разворачиваются в воздухе, чтобы бить по Запорожской атомной электростанции. Таким образом, они пытались объяснить, почему снаряды прилетают не из подконтрольной ВСУ территории.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал журналист Андрей Цаплиенко. В подтверждение своих слов он предоставил запись с территории ЗАЭС.
"Рашистское существо в Энергодаре убеждает представителей МАГАТЭ, что снаряды украинских сил разворачиваются в воздухе, чтобы ударить по атомной станции", – комментирует журналист.
Как сообщалось, миссия МАГАТЭ во главе с главой ассоциации Рафаэлем Гросси 1 сентября прибыла на ЗАЭС. Основная часть делегации пробыла на электростанции 3 часа 20 минут. Техническая группа осталась работать в городе не менее чем до 3 сентября.
Напомним, 25 августа впервые в истории Запорожская АЭС была отключена от сети.
В последнее время российские военные последовательно обстреливают территорию станции. В "Энергоатоме" предостерегают, что обстрелы производятся, чтобы уничтожить инфраструктуру, отключить от энергосистемы Украины и обесточить юг нашей страны. Разговоры о переподключении ЗАЭС к энергосети РФ велись оккупантами с самого начала.
8 августа оккупанты заявили о минировании Запорожской АЭС и готовности ее взорвать. Украина направила в ООН и МАГАТЭ письма с требованием направить миссию безопасности на ЗАЭС.
11 августа в Нью-Йорке состоялось заседание Совбеза ООН по ситуации на Запорожской АЭС. Заседание созвали по запросу России из-за обстрелов ЗАЭС вроде бы со стороны украинских военных.
Представитель Украины призвал к демилитаризации станции для визита миссии МАГАТЭ, но постоянный представитель РФ не поддержал это предложение. Мол, Россия "защищает АЭС", в том числе, от возможных терактов.
Впоследствии в МИД РФ заявили, что поездка делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Киев, а затем через линию столкновения опасна.
25 августа ЗАЭС впервые в своей истории была полностью отключена от сети из-за отключения последней (четвертой) линии связи ЗАЭС с энергосистемой Украины – ВЛ-750 кВ ЗАЭС – "Днепровская". На следующий день один из энергоблоков удалось подключить.
Через два дня Международное агентство по атомной энергии сформировало состав миссии на станцию. Миссия уже прибыла в Украину и 1 сентября посетила ЗАЭС. Однако, в этот день россияне прибегли к провокациям с массированными обстрелами Энергодара.
Пожалуйста, подождите...
та витягніть того града закопайте в іншому місці під потрібним кутом в сторону Нікополя !
"Фішка" в тому що кацапи його *********ли🤣.тому він в труні і перевертається.
Хіба хтось із європейців сміявся, коли кацапи розповідали версії збиття Боїнга?
Отож, і тепер не будуть, а витратять місяці на перевірки..
Но мы работаем.
Вбивця абсолютно чесно не розуміє, чому інші люди не вбивають, злодій не розуміє, чому інші не крадуть, маніяк-педофіл не розуміє, чому інших не цікавлять діти, ну, а дурні всіх інших теж вважають за дурнів і звертаються до них як до рівних
Підручники по історії вони переписали, по економіці переписали, - саме час зайнятись і фізикою...
Пошукайте за запитом "Русская логика".
У них замість неї спокон-віку купа красноармєйского гівна із шматком газети "Іскра"...
Нагадався напис на стінці в університетській вбиральні: До дупи закони природи!
nenado specov za idiotov delatj.
ми з ще гірші ніж кацапи
це ми дозволили Гордону торговути "золотими пірамідками", які до речі ЗАТВЕРДИВ наш мінздрав як корисні
це ми на 99% (у Харкові) проголосували на виборах мера за чотири конкуруючи жидовські банди
ніде в паРаші й близько подібних довбойбів немає
маленький богобраний народець та його слуги
Кацапы бачуть,що всі їм вірять і несуть таку нісенітницю.
От така х..рня малята.
знайшли там бандеру у реакторі?
https://www.youtube.com/watch?v=-26PlhiU1Nc
- "Так, авжеж..."