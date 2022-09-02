Ранение – не приговор! Как пережить ампутацию – реабилитолог и военный медик Ольга Щеглюк. ВИДЕО

Сегодня в "Без цензуры" важна тема военного времени: как происходит реабилитация людей с ампутированными конечностями? Ведь это актуально не только для военных, возвращающихся из госпиталей и фронтов, но и для пострадавших от обстрелов гражданских. Как пережить потерю конечности, какие особенности лечения и с чем на практике сталкиваются медики? Марина Данилюк-Ярмолаева узнает у реабилитолога Ольги Щеглюк.

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Ольга Щеглюк – врач-невролог и специалист по реабилитации, также военный медик. Она – старший ординатор отделения реабилитации пациентов с ампутированными конечностями (Военно-медицинский клинический лечебно-реабилитационный центр, г. Ирпень).

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