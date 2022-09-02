Следует ограничить цену не только на российскую нефть, но и на российский газ, - Зеленский. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 191-го дня войны с Россией.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
Мы боремся за поддержку и понимание Украины во всех странах Европы, во всех аудиториях европейских обществ. Каждый раз напоминаем, что защита Украины – это защита всей Европы, всего демократического мира.
Именно с этой точки зрения следует рассматривать согласованное сегодня странами "Большой семерки" решение по ограничению цены на российскую нефть. Когда этот механизм будет реализован, он станет значимым элементом защиты цивилизованных государств и энергорынков от российской гибридной злости. И действительно, нужно ограничить также цену на российский газ. Я благодарен госпоже президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляен, которая сегодня сказала об этом.
Давно пора именно таких энергетических санкций против России. Санкции, которые не только ограничат поток нефтедолларов и газоевро в Москву, но и восстановят справедливость для всех европейцев, которых Россия пытается шантажировать искусственно раздутым ценовым кризисом на энергетическом рынке", - отметил Зеленский.
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Всё отлично.
‼️‼️‼️Вчора був день пам'яті у Польщі,83 роки тому- фашисти напали на Польшу і почалась друга світова війна,яка тривала- 6років( гіноциду,руйнувань,окупації та концлагерів))
закликун-некосян-нерозміновувач Чонгару-неприказ Азовцям на катування.
і знову для вас вас вечірній буба-спас -отака муйня, малята...
2000 азовців на кацапню приказом віддати на тортури віддати? - це верховний ******.
не можу більше.
Те що коїться зараз в Україні це суцільне жахіття дуже чорні часи настали . Ворог кацапській з одного боку а з іншого внутрішні злочинці корупціонери яким тільки одна кара смерть повинна бути за те що вони зараз роблять.
Нужно не ограничивать - НУЖНО ЗАПРЕТИТЬ
Это не Щольц виноват...Анналена Бербок подсуетилась...👍💯
Не знал,что его советником всего Запада избрали.
Трэба було Жигули(Рено) на Запорожье
не производить и меньше скамеечек,сквериков и парков строить.
Мародер брехливый!