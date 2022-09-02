РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5171 посетитель онлайн
Новости Видео Война в Украине Война
2 905 47
война (46523) Газ (10094) Зеленский (16493) нефть (1804)

Следует ограничить цену не только на российскую нефть, но и на российский газ, - Зеленский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 191-го дня войны с Россией.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

Мы боремся за поддержку и понимание Украины во всех странах Европы, во всех аудиториях европейских обществ. Каждый раз напоминаем, что защита Украины – это защита всей Европы, всего демократического мира.

Именно с этой точки зрения следует рассматривать согласованное сегодня странами "Большой семерки" решение по ограничению цены на российскую нефть. Когда этот механизм будет реализован, он станет значимым элементом защиты цивилизованных государств и энергорынков от российской гибридной злости. И действительно, нужно ограничить также цену на российский газ. Я благодарен госпоже президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляен, которая сегодня сказала об этом.

Давно пора именно таких энергетических санкций против России. Санкции, которые не только ограничат поток нефтедолларов и газоевро в Москву, но и восстановят справедливость для всех европейцев, которых Россия пытается шантажировать искусственно раздутым ценовым кризисом на энергетическом рынке", - отметил Зеленский.

Читайте: Украина воюет и при этом отправила продовольствие в 20 стран, - Зеленский
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+26
А ограничить мародерство Дерьмака ты не хочешь, Наполеончик-4-Повестки?
показать весь комментарий
02.09.2022 21:58
+24
Може обмежити ціну на віллу? Чи "єто другоє"?
показать весь комментарий
02.09.2022 21:53
+19
Ты уже с кражей гуманитарки разобрался? Всех подозреваемых от должностей отстранил? Чи в очередной раз облизал сраку Дерьмаку и поцеловал туда же Коломойшу? Жалкое зрелище, а не президент
показать весь комментарий
02.09.2022 22:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Може обмежити ціну на віллу? Чи "єто другоє"?
показать весь комментарий
02.09.2022 21:53 Ответить
Треба віддати віллу для українських біженців
показать весь комментарий
02.09.2022 22:00 Ответить
Виллу можно и украинским беженцам отдать для проживания
показать весь комментарий
02.09.2022 22:01 Ответить
Как достала это наркоманская рожа!
показать весь комментарий
02.09.2022 22:43 Ответить
зеля, *****, интеллектом давит!
показать весь комментарий
02.09.2022 21:54 Ответить
У нього є радники - взяли б й порадили , на оті гроші від розкрадання Привату, которі він отримав як заробіток у Бєні , взяти й провести акцію пожертвування бідним кварталам Європи, котрі будуть мерзнути через дорогий обігрів осель. Ну скільки йому ще треба? він розуміє, що такий вчинок підняв би його тонучий рейтинг у гівні дій його офісу .
показать весь комментарий
02.09.2022 22:57 Ответить
А ограничить мародерство Дерьмака ты не хочешь, Наполеончик-4-Повестки?
показать весь комментарий
02.09.2022 21:58 Ответить
"Неначасі критикувати Зєлю!" (С)
показать весь комментарий
02.09.2022 22:03 Ответить
Ты уже с кражей гуманитарки разобрался? Всех подозреваемых от должностей отстранил? Чи в очередной раз облизал сраку Дерьмаку и поцеловал туда же Коломойшу? Жалкое зрелище, а не президент
показать весь комментарий
02.09.2022 22:01 Ответить
Та разобрался,ничего интересного для себя там не нашёл,коррупции тоже нет.
Всё отлично.
показать весь комментарий
02.09.2022 23:45 Ответить
Пані ІРИНА Іваненко,ви ж така справедлива і вимоглива,надіюсь не тільки до "жалкого зрелища"?Ви багато бачили в адміністраціях людей з відрізаними руками?Не фронтовиків.Може не було злодіїв в ті,недавні роки?Чи протези всі повставляли?А Шевченку і карти в руки..Підозра,тримання під вартою,слідство,суд.Йдеш по цьому ланцюжку і скрізь,скрізь хтось вислизає.І Трухін-і Ярославський,і Бойко-і Медведчук...
показать весь комментарий
03.09.2022 15:43 Ответить
Етот прилестный мальчуган выростит из штанишек? Месяц новости . А оно изрыгнуло
показать весь комментарий
02.09.2022 22:01 Ответить
Зе, чем у тебя там Ермак займается? Хоче пересорити з дружніми країнами ?

‼️‼️‼️Вчора був день пам'яті у Польщі,83 роки тому- фашисти напали на Польшу і почалась друга світова війна,яка тривала- 6років( гіноциду,руйнувань,окупації та концлагерів))
показать весь комментарий
02.09.2022 22:04 Ответить
і знову для вас ваш вечірній буба-спас.
закликун-некосян-нерозміновувач Чонгару-неприказ Азовцям на катування.
і знову для вас вас вечірній буба-спас -отака муйня, малята...
показать весь комментарий
02.09.2022 22:12 Ответить
защемить бубі пальця прищепкою - воно волати буде від болю як щеня криворогате....
2000 азовців на кацапню приказом віддати на тортури віддати? - це верховний ******.
показать весь комментарий
03.09.2022 00:45 Ответить
похоже ЗСУ, Штаты и Бриты пасть коллаборантам, в лице п и опы нежно и плавно зашивают
показать весь комментарий
02.09.2022 22:13 Ответить
він в ролі Черчіля й читає все краще й краще тексти- не до мєлочєй йому!!!
показать весь комментарий
02.09.2022 22:35 Ответить
Обмеж свій злочинний режим ,обмеж крадіжки гуманітарки ,обмеж корупцію всюди де тільки можна. Бо нахабству злочинців і корупціонерів немає межи. Гинуть люди а інші просто кладуть в кишеню. Україні вже треба партизанський рух побити проти корупціонерів бо від судів чекати нема чого а нахабні крадії самі не зупиняться .
не можу більше.
Те що коїться зараз в Україні це суцільне жахіття дуже чорні часи настали . Ворог кацапській з одного боку а з іншого внутрішні злочинці корупціонери яким тільки одна кара смерть повинна бути за те що вони зараз роблять.
показать весь комментарий
02.09.2022 22:16 Ответить
Верно 1000%,иначе от этой мерзоты не избавимся.
показать весь комментарий
02.09.2022 22:22 Ответить
💯✊Украине нужна на время войны ХУНТА , ЗеУБЛЮДКИ , когда лучшие ,отдают самое дорогое ЖИЗНИ ,а граждане рискуют от обстрелов террористов -БОРЗЕЮТ и протягивают законы в пользу ОККУПАНТОВ , ГРАБЯТ в промышленных масштабах ГУММАНИТАРКУ ДЛЯ ВОЕННЫХ И БЕЖЕНЦЕВ ‼️Позорище на весь Мир Они ещё на Викторию Спартц ВЫЗВЕРЯЛИСЬ ГНИДОТЫ💩🤡👿👹
показать весь комментарий
03.09.2022 01:06 Ответить
Вилізло. Скільки тобі відстьогували з краденої гуманітарки?
показать весь комментарий
02.09.2022 22:24 Ответить
треба обмежити власну ненаджерливість - як перший крок , другий -ПУБЛІЧНО НАЗВАТИ Й ПОКАРАТИ НЕНАЖЕРЛИВИХ! другий крок . А потім вчити Захід та США, що робити далі у війні з рашистами.
показать весь комментарий
02.09.2022 22:26 Ответить
ЗАПОРІЖСЬКА АДМІНІСТРАЦІЯ У ПРИФРОНТОВОМУ МІСТІ -ХАБІ для гуманіраки - розікрали на мільйони долларів !!! Усі облдержадміністрації в єдиному зборищі очолює ЄРМАК ! Призначає Єрмак! Контролює Єрмак!
показать весь комментарий
02.09.2022 22:29 Ответить
Неужели нельзя ДЕРЬМАКА арестовать ФБР, ведь это их ПОМОЩЬ ‼️А ОН МЕГАВОРЮГА И АГЕНТ ТЕРРОРИСТОВ-РАШИСТОВ ⁉️
показать весь комментарий
03.09.2022 01:09 Ответить
пинздеть это не мешки ворочать, пи*здабол фантаст.
показать весь комментарий
02.09.2022 22:38 Ответить
Опять эти ******** полумеры

Нужно не ограничивать - НУЖНО ЗАПРЕТИТЬ
показать весь комментарий
02.09.2022 22:42 Ответить
на фоні корупції й розкрадання гуманітарки ЗЕЄРмаківщиною на гроші карїн друзів, ,Європа повинна мерзнути?
показать весь комментарий
02.09.2022 22:46 Ответить
Тут за прямоту банят, потому приходится ставить вопросы ребром
показать весь комментарий
03.09.2022 00:41 Ответить
Зелений мародер.
показать весь комментарий
02.09.2022 22:43 Ответить
Я взагалі не фан Зеленського, але читаючи коментарі тут я не можу зрозуміти одне: що він не так сказав в цій новині? До чого безглузді вставки про вілли, єрмаків і крадівництва? Ви ж просто схожі не срану ботню
показать весь комментарий
02.09.2022 22:54 Ответить
Тому Ви ,той самой🤖🤢!КАК МОЖНО ЗАМАЛЧИВАТЬМЕГАМАРОДЕРСТВО ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ ⁉️ДЕТИ И ПЕНСИОНЕРЫ , ПОСЛЕДНИЕ КОПЕЙКИ ОТДАЮТ ,А ЕГО ПОДРУЧНЫЙ ( или наоборот) Милллиардер Ермак СТРОИТ СХЕМУ ГРАБЕЖА ВОЕННЫХ И БЕЖЕНЦЕВ⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️
показать весь комментарий
03.09.2022 01:15 Ответить
Я не кажу що ці речі потрібно замовчувати. Я просто зауважив, що ці звинувачення не мають жодного стосунку до цієї конкретної новини
показать весь комментарий
03.09.2022 01:30 Ответить
Яке ти, в Польщі, маєш відношення до України? Втік? от і сиди рівно на дупі та сопи носом.
показать весь комментарий
03.09.2022 08:41 Ответить
По делам определяют человека,а говорить,то такое, неочем!
показать весь комментарий
03.09.2022 10:44 Ответить
Когда вас тошнит от гундосово...переключитесь на другой канал..где нет Марьян Безмозглых...🤣или идиота Гетманцева...
показать весь комментарий
02.09.2022 23:05 Ответить
Газ прямым ходом идёт в Германию и Польшу из Норвегии без проблем...Германия уже накопила 82% от нужных 80% на зимний период...рабZeя в Дупе...
Это не Щольц виноват...Анналена Бербок подсуетилась...👍💯
показать весь комментарий
02.09.2022 23:09 Ответить
При чем тут Бебок? Эти хранилища,самые большие в ЕС,на многокилометровой глубине при Меркель построены.
показать весь комментарий
02.09.2022 23:42 Ответить
В пісеньці Бременських музикантів (мультфільм) звучало ну ка все вместе уши развесте.лучше по хорошему, хлопайте в ладоши все. Так що на темній стороні ...ОПи все теж саме: ділять награбоване,відчувають, скоро кінець. Навіть останнє(гуманітарну дпомогу) голубі крадійчики із дома Старсобеза виносять.
показать весь комментарий
02.09.2022 23:12 Ответить
Шо трэба,то и робы.
Не знал,что его советником всего Запада избрали.
Трэба було Жигули(Рено) на Запорожье
не производить и меньше скамеечек,сквериков и парков строить.
показать весь комментарий
02.09.2022 23:40 Ответить
А також обмежити ціни на кіношки фірми Зельоного, які продаються та транслюються на каналах Кацапії.
показать весь комментарий
03.09.2022 00:05 Ответить
Сидит же такая гадость в бункере, ничерта не делает, только критикует Запад и советы ему раздает!.
Мародер брехливый!
показать весь комментарий
03.09.2022 00:09 Ответить
Оманськікнурі...геть з України.....хана нам покибєніне шобло привладі.
показать весь комментарий
03.09.2022 05:58 Ответить
Вова, перестать красти зі своїми посіпаками. Війна йде, люди гинуть, а ти барижиш на крові. Кроваві кошти вдарять по всій родині...
показать весь комментарий
03.09.2022 11:09 Ответить
тепер цей красунчик вказує цілому світові, хто і що і як має робити! а де цей мудрагель був до того, як війна почалася?
показать весь комментарий
03.09.2022 19:18 Ответить
 
 