Россия убирает доказательства военного преступления в Оленовке, - Лубинец. ВИДЕО
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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец считает, что Россия скроет следы военного преступления в Оленовке и только тогда допустит представителей Организации Объединенных Наций и Международного комитета Красного Креста в колонию, где 29 июля погибли пленники украинских бойцов.
Об этом Дмитрий Лубинец рассказал в интервью "Голосу Америки", передает Цензор.НЕТ.
"Особых ожиданий (работы миссии МККК и ООН – ред.) нет, потому что проходит время. Доказательства военного преступления РФ убирает.
У нас нет сомнений, что там произошло. По анализу фото- и видеоматериалов, имеющихся в публичном пространстве, и украинские военные эксперты, и международные пришли примерно к одному выводу: это была заранее запланированная фактически публичная казнь военнослужащих Украины из "Азова".
Взрыв был внутри здания, это не была ракета", – рассказал он.
Обмудсмен подчеркнул, что, несмотря на заявления РФ, представители МККК до сих пор не получили доступа к Оленовке. Такая же ситуация с допуском к пленникам миссии ООН.
"Наверное, это произойдет после того, как они (россияне - ред.) уберут все доказательства военного преступления", - предположил Лубинец.
Он констатировал, что "Россия не выполняет свои обязательства", а именно: предоставлять доступ к местам содержания, показывать условия пребывания пленных военных, предоставлять возможность переписываться с родственниками хотя бы раз в месяц, предоставлять адвокатов и тому подобное.
По словам Лубинца, МККК фиксирует, что их не допускают – "и все, реакции дальше никакой".
По его мнению, формат миссий не работает с Россией в этой войне, что доказал и состоявшийся 2 сентября визит экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.
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То про яку реакцію на скоєне з азвоцями рашистами під замовчування влади України можна говорити!
о сути задания казни убийства будет знать 5-8 человек высшего эшелона...в РФ... вы поинтересуйтесь куда делись все участники и свидетели по ЛБОИНГУ 99,99% мертвы погибли так сказать в ббоях за Уродину удобная форма ликвидации ненужных свидетелей... Путин если надо прикажет сжечь Оленивку с воздуха касетными и зажигательными бомбами и еще добавит пару систем Солнцепек..
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"Я б радила орієнтуватися саме на заяви офіційних осіб. Тому що саме під зобов'язання офіційних осіб високого рівня наші полонені вирішили прийняти цей наказ і потрапили в так звану евакуацію. Є зафіксовані чіткі відеозаяви того ж самого Володимира Зеленського від 16 травня, де він сказав, що наші полонені прийняли таке рішення (евакуюватися із Азовсталі) під гарантії.. https://espreso.tv/evakuatsiya-shcho-stala-virokom-chomu-chervoniy-khrest-ne-zumiv-zavaditi-masovomu-vbivstvu-v-olenivtsi
Автори: Жанна Безп'ятчук і Пол Адамс
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