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Россия убирает доказательства военного преступления в Оленовке, - Лубинец. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец считает, что Россия скроет следы военного преступления в Оленовке и только тогда допустит представителей Организации Объединенных Наций и Международного комитета Красного Креста в колонию, где 29 июля погибли пленники украинских бойцов.

Об этом Дмитрий Лубинец рассказал в интервью "Голосу Америки", передает Цензор.НЕТ.

"Особых ожиданий (работы миссии МККК и ООН – ред.) нет, потому что проходит время. Доказательства военного преступления РФ убирает.

У нас нет сомнений, что там произошло. По анализу фото- и видеоматериалов, имеющихся в публичном пространстве, и украинские военные эксперты, и международные пришли примерно к одному выводу: это была заранее запланированная фактически публичная казнь военнослужащих Украины из "Азова".

Взрыв был внутри здания, это не была ракета", – рассказал он.

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Обмудсмен подчеркнул, что, несмотря на заявления РФ, представители МККК до сих пор не получили доступа к Оленовке. Такая же ситуация с допуском к пленникам миссии ООН.

"Наверное, это произойдет после того, как они (россияне - ред.) уберут все доказательства военного преступления", - предположил Лубинец.

Он констатировал, что "Россия не выполняет свои обязательства", а именно: предоставлять доступ к местам содержания, показывать условия пребывания пленных военных, предоставлять возможность переписываться с родственниками хотя бы раз в месяц, предоставлять адвокатов и тому подобное.

По словам Лубинца, МККК фиксирует, что их не допускают – "и все, реакции дальше никакой".

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По его мнению, формат миссий не работает с Россией в этой войне, что доказал и состоявшийся 2 сентября визит экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.
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Топ комментарии
+3
В УКРАЇНІ ПІД ЧАС ВІЙНИ НАЙКРАЩІ НАЙТАЛАНОВИТІШІ ДИПЛОМАТИ УСІХ ЧАСІВ ІСНУВАННЯ УКРАЇНИ УСУНУТІ ВІД ОБОВЯЗКІВ ВІД АКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, що ця **** влада успішно витворяє й з ЗАСЛУЖЕНИМИ ГЕНЕРАЛАМИ . Кулеба це показове дипломатичне виключення для США та Європи.
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02.09.2022 22:10
+3
Навколо кого , як не навколо амбасад України по всьму світові формується громадська світова думка! А в нас ким вони поповнюються ?ТАРАНАМИ ТА ВЕНЕДІКТОВИМИ - котрим влада дала дипломатичний стату посла як схованку від скоєноговдома!
То про яку реакцію на скоєне з азвоцями рашистами під замовчування влади України можна говорити!
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02.09.2022 22:15
+1
Меня волнует судьба оставшихся в живых военнопленных.. ну с вертухаями ЛНР ДНР понятно это покойники если не уже..... то скоро рядовой и средний состав РФ также отходы и отбросы высшее командование даже руководство ЛНР ДНР и всех кто как то в курсе также сделают памятниками....
о сути задания казни убийства будет знать 5-8 человек высшего эшелона...в РФ... вы поинтересуйтесь куда делись все участники и свидетели по ЛБОИНГУ 99,99% мертвы погибли так сказать в ббоях за Уродину удобная форма ликвидации ненужных свидетелей... Путин если надо прикажет сжечь Оленивку с воздуха касетными и зажигательными бомбами и еще добавит пару систем Солнцепек..
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02.09.2022 22:14
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Правила форума Совет форумчан
В УКРАЇНІ ПІД ЧАС ВІЙНИ НАЙКРАЩІ НАЙТАЛАНОВИТІШІ ДИПЛОМАТИ УСІХ ЧАСІВ ІСНУВАННЯ УКРАЇНИ УСУНУТІ ВІД ОБОВЯЗКІВ ВІД АКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, що ця **** влада успішно витворяє й з ЗАСЛУЖЕНИМИ ГЕНЕРАЛАМИ . Кулеба це показове дипломатичне виключення для США та Європи.
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02.09.2022 22:10 Ответить
Навколо кого , як не навколо амбасад України по всьму світові формується громадська світова думка! А в нас ким вони поповнюються ?ТАРАНАМИ ТА ВЕНЕДІКТОВИМИ - котрим влада дала дипломатичний стату посла як схованку від скоєноговдома!
То про яку реакцію на скоєне з азвоцями рашистами під замовчування влади України можна говорити!
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02.09.2022 22:15 Ответить
Меня волнует судьба оставшихся в живых военнопленных.. ну с вертухаями ЛНР ДНР понятно это покойники если не уже..... то скоро рядовой и средний состав РФ также отходы и отбросы высшее командование даже руководство ЛНР ДНР и всех кто как то в курсе также сделают памятниками....
о сути задания казни убийства будет знать 5-8 человек высшего эшелона...в РФ... вы поинтересуйтесь куда делись все участники и свидетели по ЛБОИНГУ 99,99% мертвы погибли так сказать в ббоях за Уродину удобная форма ликвидации ненужных свидетелей... Путин если надо прикажет сжечь Оленивку с воздуха касетными и зажигательными бомбами и еще добавит пару систем Солнцепек..
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02.09.2022 22:14 Ответить
"Оборонці Азовсталі здалися під зобов'язання
Гарантії українським військовослужбовцям від ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста - це саме те, на чому наголошували представники української влади із дня "евакуації" захисників Азовсталі, наголошує журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва.
"Я б радила орієнтуватися саме на заяви офіційних осіб. Тому що саме під зобов'язання офіційних осіб високого рівня наші полонені вирішили прийняти цей наказ і потрапили в так звану евакуацію. Є зафіксовані чіткі відеозаяви того ж самого Володимира Зеленського від 16 травня, де він сказав, що наші полонені прийняли таке рішення (евакуюватися із Азовсталі) під гарантії.. https://espreso.tv/evakuatsiya-shcho-stala-virokom-chomu-chervoniy-khrest-ne-zumiv-zavaditi-masovomu-vbivstvu-v-olenivtsi
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02.09.2022 22:18 Ответить
Під час 2СВ МКЧХ мала доступ до концтаборів нв гітлерівській Німеччині в яких знаходилися військовополонені голандці, британці, американці, французи та інші військові з країн Європи. МКЧХ не мав доступу тільки до радянських військовополонених бо вождь- батюшка всіх народів СССР Сралін. не признавав наявності таких полонених і називав зрадниками. Європейські полонені отримували продуктові посилки від МКЧХ .Гітлерівські нацисти це допускали. А от Нацисти з РФії переплюнули у своїх звірствах навіть Гітлера
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03.09.2022 01:29 Ответить
Уроди!
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02.09.2022 22:23 Ответить
Твари, гореть вам всем синим пламенем, за свои грехи, вместе с вашими выродками!!!
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02.09.2022 22:46 Ответить
Так зеленый моносброд МЕСЯЦ блокировал принятие обращения по Еленовке! Интересно, ПОЧЕМУ?
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02.09.2022 23:52 Ответить
ВВС: "що сталося в колонії №120 в Оленівці і чому касапська версія є брехнею"

Автори: Жанна Безп'ятчук і Пол Адамс

Внаслідок вибуху, що стався в ніч на 29 липня у колонії в Оленівці Донецької області, загинули понад 50 українських військовополонених. Україна і Росія звинувачують одна одну в нападі. Криміналісти й експерти з озброєнь, з якими поговорила ВВС, пояснили, чому версія подій російської сторони не відповідає дійсності.
Детальніше - за ссиллю зверху.
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03.09.2022 01:24 Ответить
А що важкувато здійснити прецендент за сценарієм РЕМБО 2?. Думаю у нас знайдуться відчайдухи, котрі б це вчинили. Захопити охорону з вертухаїв та начальника та доправити на неокуповану територію. Кацапи тоді би здуріли від страху
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03.09.2022 01:42 Ответить
Кати найбільше бояться свого викриття. Бо знають яка кара буде за їхню діяльність
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03.09.2022 01:43 Ответить
 
 