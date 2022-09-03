"Подкосячил и въ#бал, кого не надо": военный РФ признался жене в военном преступлении, - перехват ГУР. АУДИО

Российский захватчик рассказывает жене о совершении военного преступления.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует перехват ГУР МО.

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В часности, захватчик попросил жену "тормознуть бабки".

"Я тут немножко подкосячил и въ#бал некоторых, кого не надо. Наверное с меня "доганяшки" будут, когда домой приеду", - говорит рашист.

Он рассказал жене, что совершил военное преступление.

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