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"Подкосячил и въ#бал, кого не надо": военный РФ признался жене в военном преступлении, - перехват ГУР. АУДИО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Российский захватчик рассказывает жене о совершении военного преступления.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует перехват ГУР МО.
В часности, захватчик попросил жену "тормознуть бабки".
"Я тут немножко подкосячил и въ#бал некоторых, кого не надо. Наверное с меня "доганяшки" будут, когда домой приеду", - говорит рашист.
Он рассказал жене, что совершил военное преступление.
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показать весь комментарий03.09.2022 11:15
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військовий - корінь "військо", такий, що стосується війська
і військовий - має стосунок до війська.
Злочин - воєнний, бо вчиняється під час війни і полягає в порушенні "законів та звичаїв війни"
Военное преступление - Воєнний злочин;
Военный преступник - Військовий злочинець.
▲ Воєнний комунізм - економічна політика Радянської влади в період громадянської війни 1918-1920 рр. Продподаток є одна з форм переходу від своєрідного «воєнного комунізму».. до правильного соціалістичного продуктообміну (Ленін, 32, 1951, 311).
Словник української мови: в 11 томах. - Том 1, 1970. - Стор. 724.