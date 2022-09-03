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"Подкосячил и въ#бал, кого не надо": военный РФ признался жене в военном преступлении, - перехват ГУР. АУДИО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Российский захватчик рассказывает жене о совершении военного преступления.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует перехват ГУР МО.

В часности, захватчик попросил жену "тормознуть бабки".

"Я тут немножко подкосячил и въ#бал некоторых, кого не надо. Наверное с меня "доганяшки" будут, когда домой приеду", - говорит рашист.

Он рассказал жене, что совершил военное преступление.

Читайте также: Оккупант о ситуации на фронте: "Тяжелую технику всю расх#ярили, а на своих консервных банках мы, бл#дь, х#й проедем", - перехват ГУР. АУДИО
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Топ комментарии
+11
Догонялки должны быть и с твоей женой и выплядками чем больше тем лучше. Чтобы вы падлы там всех поубивали в своем сраном касапосатане.
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03.09.2022 11:15
+5
"Гру" має відношення до кацапів. А в Україні - ГУР.

Злочин - воєнний, бо вчиняється під час війни і полягає в порушенні "законів та звичаїв війни"
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03.09.2022 12:23
+3
ВОЄ́ННИЙ, а, е. Стос. до війни, пов'язаний з нею. Організатори агресивної війни змушені були припинити воєнні операції проти Єгипту (Радянська Україна, 18.XI 1956, 4); Ніколи ми не забудемо.. комсомольця Юрія Смирнова, що до останнього подиху хоронив воєнну таємницю (Петро Панч, В дорозі, 1959, 254).
▲ Воєнний комунізм - економічна політика Радянської влади в період громадянської війни 1918-1920 рр. Продподаток є одна з форм переходу від своєрідного «воєнного комунізму».. до правильного соціалістичного продуктообміну (Ленін, 32, 1951, 311).

Словник української мови: в 11 томах. - Том 1, 1970. - Стор. 724.
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03.09.2022 12:38
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Догонялки должны быть и с твоей женой и выплядками чем больше тем лучше. Чтобы вы падлы там всех поубивали в своем сраном касапосатане.
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03.09.2022 11:15 Ответить
Поясніть, чому воєнна, а не війська . Очі рве, немає слова ''воєнна'' в цьому контексті
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03.09.2022 11:22 Ответить
воєнний - корінь "війна", такий, що стосується війни
військовий - корінь "військо", такий, що стосується війська
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03.09.2022 11:45 Ответить
воєнний - стосується війни;

і військовий - має стосунок до війська.
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03.09.2022 11:46 Ответить
Гру має відношення до війни, чи до військових?
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03.09.2022 11:47 Ответить
"Гру" має відношення до кацапів. А в Україні - ГУР.

Злочин - воєнний, бо вчиняється під час війни і полягає в порушенні "законів та звичаїв війни"
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03.09.2022 12:23 Ответить
Так перекладає гугл:

Военное преступление - Воєнний злочин;
Военный преступник - Військовий злочинець.
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03.09.2022 11:51 Ответить
А без гугла фсьо?
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03.09.2022 12:00 Ответить
Це не до мене. Це до редакторів.
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03.09.2022 12:07 Ответить
Навіть не буду коментувати величезні досягнення ГУР в цій справі.
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03.09.2022 11:23 Ответить
Схоже з п'яну рабокацап свого орка вбив, бо за цивільних України на рашистії не карають.
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03.09.2022 11:29 Ответить
Воно казало про військовий злочин. А враховуючи злив розмови- в управлінні розвідки є всі дані злочинця.
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03.09.2022 11:59 Ответить
когда слушаешь перехваты гур-гур-гур стара ***** с печи, то начинает складываться устойчивое впечатление о том, что либо у кого-то вообще нет мозгов, либо кто-то из разсветки зациклен на мате, либо просто тратит народные деньги на перехват ни о чем, который никому не нужен... в общем, чем дальше - тем противней слушать эти "перефаты"...
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03.09.2022 11:31 Ответить
Цілком можливо що слухають всіх щоб отримати розвідінформацію, а нам зливають тільки такі перли
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03.09.2022 11:42 Ответить
А оте ГУР ще чимось іншим займається
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03.09.2022 11:38 Ответить
Розвідка військова і крапка. Военна розвідка в рососії
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03.09.2022 12:02 Ответить
Чого Ви так легковажно: в РФ є і "войсковАя разведка" Це підрозділи розвідки, що знаходяться у складі в/ч - "розвідроти" "розвідбати"
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03.09.2022 12:15 Ответить
Ви дражните мене? В українській мові немає слова ''воєнна''
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03.09.2022 12:22 Ответить
ВОЄ́ННИЙ, а, е. Стос. до війни, пов'язаний з нею. Організатори агресивної війни змушені були припинити воєнні операції проти Єгипту (Радянська Україна, 18.XI 1956, 4); Ніколи ми не забудемо.. комсомольця Юрія Смирнова, що до останнього подиху хоронив воєнну таємницю (Петро Панч, В дорозі, 1959, 254).
▲ Воєнний комунізм - економічна політика Радянської влади в період громадянської війни 1918-1920 рр. Продподаток є одна з форм переходу від своєрідного «воєнного комунізму».. до правильного соціалістичного продуктообміну (Ленін, 32, 1951, 311).

Словник української мови: в 11 томах. - Том 1, 1970. - Стор. 724.
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03.09.2022 12:38 Ответить
Розвідка при військових, не при війні, значиться військова. Ваші цитати з зросійшених джерел
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03.09.2022 14:25 Ответить
Ви спочатку розберіться, що зі мною сказаного до чого стосується, а потім мене пробуйте критикувать Я все-таки маю військову та юридичну освіти - так що до цього питання маю деякий стосунок (хоч і опосередкований)
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03.09.2022 15:06 Ответить
Вітаю!
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04.09.2022 18:23 Ответить
 
 