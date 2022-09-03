На "Оскар" от Украины в этом году будет претендовать один фильм - "Клондайк". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Шоу-бизнес
Украинский Оскаровский Комитет завершил прием заявок для участия фильмов в отборе на премию "Оскар" Американской академии кинематографических искусств и наук (The Academy) в категории "Лучший международный полнометражный фильм" от Украины.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу Комитета в фейсбуке.
"В этом году в национальном отборе примет участие 1 фильм - "Клондайк" режиссера Марины Эр Горбач", - говорится в сообщении.
Такая ситуация случается не в первый раз. В 2019 году от Украины на "Оскар" тоже претендовал только один фильм – лента Наримана Алиева "Домой".
"Клондайк" - лента о семье, оказавшаяся в эпицентре событий авиакатастрофы рейса MH17 Malaysia Airlines 17 июля 2014 года в селе Грабово Донецкой области.
Теперь украинский Оскаровский Комитет проверит фильм на соответствие требованиям Американской академии и проведет заседание с официальным объявлением кандидата.
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не знаю, для чого я це написала, так чогось запам'яталося. може, і українська література, наприклад, погано сприймалася, бо "плач не дав нікому ще свободи", а треба було більше волі до перемоги навіювати.
сподіваюсь, у цьому фільмі є не тільки розпач і чорний гумор, а й позитив. незважаючи на.
2. "Язик" - подобається нам чи ні, позначає мову майже в усіх слов'янських мовах. Словенською - jezik, польською - język, чеською та словацькою - jazyk, болгарською - език, сербською - jезик.
Тому, довбограю, вивчи спочатку предмет, а потім будеш інших повчати.