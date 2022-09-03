На "Оскар" от Украины в этом году будет претендовать один фильм - "Клондайк". ВИДЕО

Украинский Оскаровский Комитет завершил прием заявок для участия фильмов в отборе на премию "Оскар" Американской академии кинематографических искусств и наук (The Academy) в категории "Лучший международный полнометражный фильм" от Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу Комитета в фейсбуке.

"В этом году в национальном отборе примет участие 1 фильм - "Клондайк" режиссера Марины Эр Горбач", - говорится в сообщении.

Такая ситуация случается не в первый раз. В 2019 году от Украины на "Оскар" тоже претендовал только один фильм – лента Наримана Алиева "Домой".

"Клондайк" - лента о семье, оказавшаяся в эпицентре событий авиакатастрофы рейса MH17 Malaysia Airlines 17 июля 2014 года в селе Грабово Донецкой области.

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Теперь украинский Оскаровский Комитет проверит фильм на соответствие требованиям Американской академии и проведет заседание с официальным объявлением кандидата.