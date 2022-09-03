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На "Оскар" от Украины в этом году будет претендовать один фильм - "Клондайк". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Шоу-бизнес

Украинский Оскаровский Комитет завершил прием заявок для участия фильмов в отборе на премию "Оскар" Американской академии кинематографических искусств и наук (The Academy) в категории "Лучший международный полнометражный фильм" от Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу Комитета в фейсбуке.

"В этом году в национальном отборе примет участие 1 фильм - "Клондайк" режиссера Марины Эр Горбач", - говорится в сообщении.

Такая ситуация случается не в первый раз. В 2019 году от Украины на "Оскар" тоже претендовал только один фильм – лента Наримана Алиева "Домой".

"Клондайк" - лента о семье, оказавшаяся в эпицентре событий авиакатастрофы рейса MH17 Malaysia Airlines 17 июля 2014 года в селе Грабово Донецкой области.

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Теперь украинский Оскаровский Комитет проверит фильм на соответствие требованиям Американской академии и проведет заседание с официальным объявлением кандидата.
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Топ комментарии
+2
я якось читала одну блогерку, яка була дуже древня, знала ще домогосподарку леніна і жінку сталіна, типу того. була редакторкою у Шаламова. так от вона написала, що твір повинен бути хоч трохи позитивним, давати людині надію. порівнювала при цьому "Один день Івана Денисовича" Солженіцина і твори Шаламова і виходило, що Шаламова не сприймали, бо все занадто безнадійно, а "один день" став популярним, бо був в цілому позитивним.
не знаю, для чого я це написала, так чогось запам'яталося. може, і українська література, наприклад, погано сприймалася, бо "плач не дав нікому ще свободи", а треба було більше волі до перемоги навіювати.
сподіваюсь, у цьому фільмі є не тільки розпач і чорний гумор, а й позитив. незважаючи на.
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03.09.2022 11:40
+2
піши єщьо! нам дуже важлива думка трамподрочєра
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03.09.2022 12:13
+2
А ти Мову, *****, не у стані вивчити, уруцкій ізік тібє радной? Ти вкурсі, алєнь, "язык" з Тюркських Тілі, мов Золотої Орди практично, перекладається "скорбота", "жаль", "жалОба", а "дурак", ким ти є, - "стойбище". "Ізвіняюсь" кажеш, то сам у паРаші втопися, бо тобі не вибачають, а ти "у автобусі пернуло" й рахуєш, що це норма. Мудак! Кафку процитував тобі, сподобалось?
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03.09.2022 12:30
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Сортировать:
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я якось читала одну блогерку, яка була дуже древня, знала ще домогосподарку леніна і жінку сталіна, типу того. була редакторкою у Шаламова. так от вона написала, що твір повинен бути хоч трохи позитивним, давати людині надію. порівнювала при цьому "Один день Івана Денисовича" Солженіцина і твори Шаламова і виходило, що Шаламова не сприймали, бо все занадто безнадійно, а "один день" став популярним, бо був в цілому позитивним.
не знаю, для чого я це написала, так чогось запам'яталося. може, і українська література, наприклад, погано сприймалася, бо "плач не дав нікому ще свободи", а треба було більше волі до перемоги навіювати.
сподіваюсь, у цьому фільмі є не тільки розпач і чорний гумор, а й позитив. незважаючи на.
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03.09.2022 11:40 Ответить
извиняюсь,а вы Фраца Кафку читали?
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03.09.2022 12:02 Ответить
я ВСЕ читала. Кафку я не витримую. тонка душевна організація, занадто)). тому мені і треба хоч якась надія).
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03.09.2022 12:07 Ответить
А ти Мову, *****, не у стані вивчити, уруцкій ізік тібє радной? Ти вкурсі, алєнь, "язык" з Тюркських Тілі, мов Золотої Орди практично, перекладається "скорбота", "жаль", "жалОба", а "дурак", ким ти є, - "стойбище". "Ізвіняюсь" кажеш, то сам у паРаші втопися, бо тобі не вибачають, а ти "у автобусі пернуло" й рахуєш, що це норма. Мудак! Кафку процитував тобі, сподобалось?
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03.09.2022 12:30 Ответить
1. В даному контексті "рахуєш" - калька з російської. Правильно - "вважаєш".
2. "Язик" - подобається нам чи ні, позначає мову майже в усіх слов'янських мовах. Словенською - jezik, польською - język, чеською та словацькою - jazyk, болгарською - език, сербською - jезик.

Тому, довбограю, вивчи спочатку предмет, а потім будеш інших повчати.
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03.09.2022 13:32 Ответить
Польською й словенською через літеру "є", а не через "я". Словацька розвинулась після розвалу сєрусєру, там БАГАТО цікавого, як й в Українській при сєсєрії. Кому ти "нам"? Сыз - хынзыр киши, адам дегиль. Баш балабан, акъыл ёк! З тобою, чурка, розмова не велася й тебе, ахмак, до бесіди не запрошували ГУЛЯЙ.
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03.09.2022 14:56 Ответить
Йолопе, черговий твій висер показав, що ти, крім абсолютного нерозуміння лінгвістики, ще й повний неадекват.
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03.09.2022 15:45 Ответить
Висер в того, хто бависи у "патріота" НЕ своєї "родіни", на чужій Землі бависи у цацки-пєцки, але як втрьох зберуться - хана, "діаспора". Того, хто Кораном буде махати й гадити на Християн, не зважаючи на Сура 29 Павук Аят 46. Я таких, як ти, ще з Камчатки при совку ЧУДОВО знаю. Хитросраке, без совісті й честі. Тили, про які я казав, тобі навіть приблизно не рідні й ти їх не розумієш. А при зустрічі якби ти, лайняк, вліз в розмову мою з викиднем кзлмордянським, ти б сам себе придушив. Вали кобилі у тріщину А за "язик" ти й від "своїх" дістанеш пляшку між булки, коли вони дізнаються, що ти урус хынзыр вирішив "захистити", баран безрогий Къаишымы чайнарым, айткъаннымдан къайтмам!
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03.09.2022 16:46 Ответить
Оскар -це вже повний відстій. Це збіговисько міліардерів вже нікого не цікавить.
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03.09.2022 11:56 Ответить
піши єщьо! нам дуже важлива думка трамподрочєра
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03.09.2022 12:13 Ответить
БИДЛО цего не усвідомлює.
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03.09.2022 12:31 Ответить
Український фільм під назвою "Клондайк"? Чомусь відразу думки про Банкову...
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03.09.2022 12:46 Ответить
А у номінації Краший серіал року - "Чорнобаївка"!
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03.09.2022 13:51 Ответить
 
 