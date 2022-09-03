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За трое суток "Байрактары" уничтожили техники оккупантов на общую сумму около $26,5 млн, - Залужный. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские защитники с помощью "Байрактаров" уничтожили технику оккупантов более чем на 26 млн долларов.
Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.
"В течение трех суток, с 31 августа по 2 сентября, парой БПЛА Bayraktar ТВ-2 была уничтожена вражеская техника общей стоимостью около $26,5 млн. Это 8 танков Т-72 (ориентировочная стоимость одного $3 млн), по одной единице САУ "Акация" ($1,6 млн), БМП ($0,6 млн) и гаубицы ($0,3 млн).
Были повреждены пять танков Т-72 и одна БМП на $1,85 млн.
Общая стоимость уничтоженной и поврежденной российской техники – $28,35 млн", – говорится в сообщении.
По словам Залужного, один из аппаратов – помощь от Литвы.
Топ комментарии
+33 аспм мпри
показать весь комментарий03.09.2022 11:43
+27 Claudia Smith
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+22 три - пятнадцать
показать весь комментарий03.09.2022 11:42
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Пожалуйста, подождите...
БПЛА якось без пілотів обходяться
Завжди радий поділитися знаннями
Небо наш, небо наш родимый дом
Первым делом мы испортим самолеты
- Ну, а девушек?
- А девушек потом...
Всего россия запросила 56 виз, но США не выдали ни одной.
в Амеріки своїх рижих мустангів до не схочу - кацапські без потреби...
я ж казала, що Байрактари не використовувались, бо їх могло збивати вороже ППО. а як нам дали ракети HARM, то ЗСУ їхнє ППО знищили і тут же й Байрактари полетіли) і попалили тей мотлох радянський.
це прекрасно!
крім того, я читала, що і турки забороняли знімати чи вірніше, публікувати відео, зняті з байрактарів, бо щось там вада якась чи що, була виявлена.
але може це іпсо.
такі часи понаставали, що все кругом дезинформація. віримо тільки ЗСУ.
мацква на дні байрактарні диркі теж має...
моста не потрібно бути - ссучій міст....
кожна кацапська автівка перетинаюча цей міст - це загублене життя твого родича чи мого.
кацмоста не потрібно бути.
Снова наблюдаем видео работы «Байрактаров» по технике Орды. Приятное зрелище.
Был момент, спустя примерно два месяца после начала войны, когда они почти исчезли. Тогда россиянам удалось создать вдоль линии фронта эшелонированную ПВО и у беспилотников шансов подобраться к их боевым порядкам не было. А терять дорогущие «Байрактары» было расточительством.
Потом подошли «Хаймарсы», а ВВС ВСУ получили противорадиолокационные ракеты AGM. Причём уже второго поколения. Там бесполезно вырубать радар в надежде, что ракета потеряет цель. Она просто запоминает место, откуда был сигнал и летит туда.
Украинцы выбили ПВО или, во всяком случае, сильно его проредили и вот - «Байрактары» снова в деле и авиация чувствует себя сильно свободнее.
Все идёт неплохо. Надо ждать и верить в ВСУ. Они справятся.