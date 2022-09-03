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За трое суток "Байрактары" уничтожили техники оккупантов на общую сумму около $26,5 млн, - Залужный. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские защитники с помощью "Байрактаров" уничтожили технику оккупантов более чем на 26 млн долларов.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.

"В течение трех суток, с 31 августа по 2 сентября, парой БПЛА Bayraktar ТВ-2 была уничтожена вражеская техника общей стоимостью около $26,5 млн. Это 8 танков Т-72 (ориентировочная стоимость одного $3 млн), по одной единице САУ "Акация" ($1,6 млн), БМП ($0,6 млн) и гаубицы ($0,3 млн).

Были повреждены пять танков Т-72 и одна БМП на $1,85 млн.

Общая стоимость уничтоженной и поврежденной российской техники – $28,35 млн", – говорится в сообщении.

По словам Залужного, один из аппаратов – помощь от Литвы.

Читайте также: ВСУ демонстрируют очень хорошие навыки в использовании "Байрактаров", - гендиректор Baykar
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Топ комментарии
+33
Лаврову, Захаровой и всей российской делегации не выдали визы для поездки в Нью-Йорк на сессию Генассамблеи ООН и встречу мировых лидеров, - Reuters
Всего россия запросила 56 виз, но США не выдали ни одной.

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03.09.2022 11:43
+27
Чудово! Супер! Ми дуже раді.

я ж казала, що Байрактари не використовувались, бо їх могло збивати вороже ППО. а як нам дали ракети HARM, то ЗСУ їхнє ППО знищили і тут же й Байрактари полетіли) і попалили тей мотлох радянський.

це прекрасно!
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03.09.2022 11:44
+22
нагородить пілотів - хлопці справу знають.
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03.09.2022 11:42
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нагородить пілотів - хлопці справу знають.
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03.09.2022 11:42 Ответить
Операторів!
БПЛА якось без пілотів обходяться
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03.09.2022 11:46 Ответить
шо ви кажете? - не знав...
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03.09.2022 11:48 Ответить
Please
Завжди радий поділитися знаннями
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03.09.2022 11:52 Ответить
Пілотами називають тих хто керує БЛА.
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03.09.2022 11:54 Ответить
Потому, потому что мы пилоты
Небо наш, небо наш родимый дом
Первым делом мы испортим самолеты
- Ну, а девушек?
- А девушек потом...
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03.09.2022 11:58 Ответить
завжди радий тим хто ділиться знаннями і нас, недолугих, вчить...
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03.09.2022 12:00 Ответить
Лаврову, Захаровой и всей российской делегации не выдали визы для поездки в Нью-Йорк на сессию Генассамблеи ООН и встречу мировых лидеров, - Reuters
Всего россия запросила 56 виз, но США не выдали ни одной.

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03.09.2022 11:43 Ответить
В США своих бомжей хватает
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03.09.2022 11:53 Ответить
алтай без віз - най туди ціцькати каубої скочуть.
в Амеріки своїх рижих мустангів до не схочу - кацапські без потреби...
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03.09.2022 12:19 Ответить
Сесія 20 вересня, а сьогодні яке число?
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03.09.2022 12:52 Ответить
Не кажи гоп поки не перескочив
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03.09.2022 12:54 Ответить
У коняки Калантаряки и его кобылки Машки нет ветеринарных сертификатов с действующим сроком годности.
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04.09.2022 13:48 Ответить
Це добре но вони сильно упороті -- іх дуже тяжко привести до тями .
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03.09.2022 11:43 Ответить
це вам не контейнерами ******* - хто на шо вчився....
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03.09.2022 11:44 Ответить
Чудово! Супер! Ми дуже раді.

я ж казала, що Байрактари не використовувались, бо їх могло збивати вороже ППО. а як нам дали ракети HARM, то ЗСУ їхнє ППО знищили і тут же й Байрактари полетіли) і попалили тей мотлох радянський.

це прекрасно!
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03.09.2022 11:44 Ответить
Це не так-HARMс самонаводяться на радіолокаційні станції і знищують їх. Ворог залишився без ППО.
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03.09.2022 11:51 Ответить
Хто вам сказав що у ворога уже немає ППО?
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03.09.2022 11:56 Ответить
десь є, десь уже нема)
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03.09.2022 12:09 Ответить
Mozet i ostalos no bojatsia pokazatsia.Mnogo PVo byli unictozeno Himars i HARMS
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03.09.2022 12:20 Ответить
все може бути. може, щось і було втрачено, це війна.
крім того, я читала, що і турки забороняли знімати чи вірніше, публікувати відео, зняті з байрактарів, бо щось там вада якась чи що, була виявлена.
але може це іпсо.
такі часи понаставали, що все кругом дезинформація. віримо тільки ЗСУ.
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03.09.2022 11:57 Ответить
Так i бачу- летить Байрактарчик,а знизу,як у супермаркетi , цiнники на кацапах висять..I аж душа радiЭ , що вiн не такой як я - вибираЭ все що подорожче...
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03.09.2022 14:28 Ответить
рузьке м'ясо вже не рахують навіть
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03.09.2022 11:45 Ответить
Там вже плюс/мiнус - юювiлей...
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03.09.2022 14:30 Ответить
Завдяки HARM байрактари знову можуть працювати.
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03.09.2022 11:47 Ответить
Такі новини душу гріють 👍🏼💪👊🏼❤️
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03.09.2022 11:48 Ответить
HARM якимось чином спромоглись «навіситити» на українські МІГ і ось результат. Байрактари знову в дії!
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03.09.2022 11:49 Ответить
Байрактари і були в дії, в кожного своя ціль.
мацква на дні байрактарні диркі теж має...
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03.09.2022 11:57 Ответить
ППО кацапии в херсонской области всьо, а новые через речку не перекинуть, поэтому наша авиация и байрактары уже резвятся как хотят, с чем кацапиков и поздравляю
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03.09.2022 11:55 Ответить
Дореі байрактари працюють тому, що є 88 HARM , фашисти правду говорю ? Відчули подих пекла істоти , ваша утилізація буде тільки наростати
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03.09.2022 12:00 Ответить
Пуйло витрачає не свої ресурси, а халявні від всього парашстану, тому оцінювати вартість від вражень трохи зайва робота.
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03.09.2022 12:01 Ответить
Яка там ППО? Навіть птах не долетить до середини Дніпра!
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03.09.2022 12:03 Ответить
Po Zaluznomu litovski Jastrub ecio zyvoj Kogda ego otpravliali ocen mnogo bomb s nim poletela,znacit vse dolzen otbombit.Polovina samoliota ******* bombi
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03.09.2022 12:37 Ответить
міст - байрактари, хаймарси, партизани - чим і як це буде зроблено, не має значення.
моста не потрібно бути - ссучій міст....
кожна кацапська автівка перетинаюча цей міст - це загублене життя твого родича чи мого.
кацмоста не потрібно бути.
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03.09.2022 12:41 Ответить
круто, вже окупився)
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03.09.2022 13:50 Ответить
Вони є і це радує, пілотів до нагороди! Але не такої як для дезертирів з кварталу.
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03.09.2022 15:53 Ответить
Война с Ордой. Сергей Ауслендер

Снова наблюдаем видео работы «Байрактаров» по технике Орды. Приятное зрелище.

Был момент, спустя примерно два месяца после начала войны, когда они почти исчезли. Тогда россиянам удалось создать вдоль линии фронта эшелонированную ПВО и у беспилотников шансов подобраться к их боевым порядкам не было. А терять дорогущие «Байрактары» было расточительством.

Потом подошли «Хаймарсы», а ВВС ВСУ получили противорадиолокационные ракеты AGM. Причём уже второго поколения. Там бесполезно вырубать радар в надежде, что ракета потеряет цель. Она просто запоминает место, откуда был сигнал и летит туда.

Украинцы выбили ПВО или, во всяком случае, сильно его проредили и вот - «Байрактары» снова в деле и авиация чувствует себя сильно свободнее.

Все идёт неплохо. Надо ждать и верить в ВСУ. Они справятся.
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03.09.2022 19:46 Ответить
Байрактар и в качестве целеуказания и в качестве ударного дрона бесподобная. Его просто нужно заблаговременно интегрировать другими ударными средствами, например полученными ударными дронами, чешскими "DANA" и другими. Еще нужно решит проблемы скорости и полосы пропускания видеопоток.......................................

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05.09.2022 20:21 Ответить
 
 