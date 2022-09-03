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Полицейские-предатели совместно с оккупантами обворовывают гаражи в Мариуполе, - Андрющенко. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Во временно оккупированном Мариуполе захватчики снова воруют имущество местных под предлогом поиска украденных автомобилей.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил советник мэра Петр Андрющенко.
"Новая волна мародерства. Теперь от полицаев-гаишников. Коллаборанты вместе с "днровцами" зачищают гаражи под предлогом поиска украденных автомобилей. Под хищение подпадает все, что есть. В первую очередь пытаются установить и открыть гаражи эвакуированных из города предпринимателей. После єтого - очередная волна пополнения товара на рынке "Космос"… Воры, взяточники и мародеры – вот полный пакет "полицейских" оккупированного Мариуполя", - говорится в сообщении.
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Вони з насолодою катують українців, фабрикують справи, кришують бандітів не рідко й самі є бандити, це стосується всієї системи силовиків.
Звісно якийсь малий %, то є порядні, чесні поліцейськї, але їх ******** пузаті таргани з великими зірками, підводячі під звільнення
Всех полковников милиции на пенсию, как у дворников, отправить. Борзых протрусить через внимательное сито. Начальниками РОВД поставить участников войны, которые прошли Мариуполь и Лисичанск. И народный суд с заседателями из беженцев, инвалидов войны и вдов солдатских.
Это если мы выстоим!