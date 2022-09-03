Полицейские-предатели совместно с оккупантами обворовывают гаражи в Мариуполе, - Андрющенко. ВИДЕО

Во временно оккупированном Мариуполе захватчики снова воруют имущество местных под предлогом поиска украденных автомобилей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил советник мэра Петр Андрющенко.

"Новая волна мародерства. Теперь от полицаев-гаишников. Коллаборанты вместе с "днровцами" зачищают гаражи под предлогом поиска украденных автомобилей. Под хищение подпадает все, что есть. В первую очередь пытаются установить и открыть гаражи эвакуированных из города предпринимателей. После єтого - очередная волна пополнения товара на рынке "Космос"… Воры, взяточники и мародеры – вот полный пакет "полицейских" оккупированного Мариуполя", - говорится в сообщении.

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