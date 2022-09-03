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Полицейские-предатели совместно с оккупантами обворовывают гаражи в Мариуполе, - Андрющенко. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Во временно оккупированном Мариуполе захватчики снова воруют имущество местных под предлогом поиска украденных автомобилей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил советник мэра Петр Андрющенко.

"Новая волна мародерства. Теперь от полицаев-гаишников. Коллаборанты вместе с "днровцами" зачищают гаражи под предлогом поиска украденных автомобилей. Под хищение подпадает все, что есть. В первую очередь пытаются установить и открыть гаражи эвакуированных из города предпринимателей. После єтого - очередная волна пополнения товара на рынке "Космос"… Воры, взяточники и мародеры – вот полный пакет "полицейских" оккупированного Мариуполя", - говорится в сообщении.

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думаю, шо при окупаціі будь якого ішного міста, ситуація з мусорами(поліСіянтами), виглядала б приблизно так само, те саме стосується суддів, прокурорских, і канєшно ж фСБУ......... як нажаль показує досвід......
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03.09.2022 12:41 Ответить
Чого дивуватися, аваков приймав до мусарні виключно українофобське лайно, у тих істот геном орків.
Вони з насолодою катують українців, фабрикують справи, кришують бандітів не рідко й самі є бандити, це стосується всієї системи силовиків.
Звісно якийсь малий %, то є порядні, чесні поліцейськї, але їх ******** пузаті таргани з великими зірками, підводячі під звільнення
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03.09.2022 13:22 Ответить
абсолютно сагласєн😞😞😞😞
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03.09.2022 13:28 Ответить
Так! аваков разом з наємом( не плутати з Масси Наємом) непогано реформували поліцію, а геращенко і досі "реформує"...
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03.09.2022 13:50 Ответить
Такі дії поліціянтів ще можливи і в Одесі і в Київі.
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03.09.2022 12:43 Ответить
якби ж то!!!! а Харькав, а Днєпрапєтровск, Запарож'є, і нажаль т. д...... справа не в містах а в людях......
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03.09.2022 12:47 Ответить
Боже, сколько накипи и мусора в обществе от "постсоциалистического криминального рынка"...
Всех полковников милиции на пенсию, как у дворников, отправить. Борзых протрусить через внимательное сито. Начальниками РОВД поставить участников войны, которые прошли Мариуполь и Лисичанск. И народный суд с заседателями из беженцев, инвалидов войны и вдов солдатских.
Это если мы выстоим!
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03.09.2022 13:47 Ответить
Аваков-державний злочинець, який зірвав модернізацію МВС,а до речі, де воно є, чому СБУ його не лапає, напевно однодумці.
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03.09.2022 16:17 Ответить
 
 