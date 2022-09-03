"Вы мне нах#р не всрались!" - оккупационный "глава района" в Донецке Будрин объяснил отношение к людям. ВИДЕО

Глава оккупационной "администрации" Кировского района Донецка Юрий Будрин грубо ответил горожанам, которые жаловались ему на отсутствие водоснабжения.

Видео общения Будрина с жителями Донецка опубликовал телеграм-канал "Mash на Донбассе", сообщает Цензор.НЕТ.

Будрин и его заместитель приехали поговорить с жителями города, у которых давно нет воды. Люди просили представителей оккупационных "властей" пробурить в их районе скважину. Но они сначала отвечали, что горожане должны сами заплатить за бурение в частном порядке. Потом – угрожали, что если люди не откажутся от претензий, то "администрация" перестанет отправлять к ним бочку с водой.

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"Вы мне нах#р не всрались!" – подытожил беседу Будрин. "А, ну вот и самое главное мы услышали", – ответили жители Донецка.