"Вы мне нах#р не всрались!" - оккупационный "глава района" в Донецке Будрин объяснил отношение к людям. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Происшествия
Глава оккупационной "администрации" Кировского района Донецка Юрий Будрин грубо ответил горожанам, которые жаловались ему на отсутствие водоснабжения.
Видео общения Будрина с жителями Донецка опубликовал телеграм-канал "Mash на Донбассе", сообщает Цензор.НЕТ.
Будрин и его заместитель приехали поговорить с жителями города, у которых давно нет воды. Люди просили представителей оккупационных "властей" пробурить в их районе скважину. Но они сначала отвечали, что горожане должны сами заплатить за бурение в частном порядке. Потом – угрожали, что если люди не откажутся от претензий, то "администрация" перестанет отправлять к ним бочку с водой.
"Вы мне нах#р не всрались!" – подытожил беседу Будрин. "А, ну вот и самое главное мы услышали", – ответили жители Донецка.
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русскій мір має бути знищений на 100%, потім все відбудуємо...
,, путин приди , путин помоги , путин введи "- таки ввёл , судя по
свинячьему визгу даунбасят 😠
Бйот значіт любіт, нє?
А раніш була?
Цінуйте! Настало справжнє народовладдя за яке ми боролися проти бєндер.
Забавно смотреть на наивные крымские рожи в 14-ом году, которые думали, что им утроят зарплату и дадут все олигархические и чиновичьи местечки. Получили харчи в лицо, максимум полгода платили еще, а потом кинули и своих поставили. А эти придурки до сих пор думают, что они не скот для кацапских (по сути азиатских) паханов.
Когнитивный диссонанс называется.
І нічого розповідати --"Ета наші люді"!!!