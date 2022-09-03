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Российский ЗРПК "Панцирь" уничтожен ударом ВСУ в Херсонской области (обновлено). ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Вооруженные силы уничтожили в Олешках под Херсоном российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь С1".
Об этом Цензор.НЕТ.
Также видео перевернутого "Панциря" публиковал блогер Necro Mancer,
#Херсон (или окрестности), российский "Панцирь" устал и прилёг отдохнуть (возможно, в результате #дтп) https://t.co/rbEIxXCVn8 #RussianUkrainianWar #всрф #потерьнет pic.twitter.com/mW33Oy0qsy— Necro Mancer (@666_mancer) September 3, 2022
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і цеж вбило 3-4 фашиста які вчилися з нею працювать рік як мігімум
https://www.youtube.com/watch?v=sY5j-lfGQOU
панцирь вже усьо!!!
на этом видео лучше видно: https://twitter.com/i/status/1566001611377442817
Гуркотів їх трактор,
Раптом із-за хмари
****** БайрАхтор…
- О! Чуєш, Сірий? Зі сходу гуде! Харчі їдуть! Пішли обідать!
Другий каже:
- Не швиди! То "консерви".... Почекай трохи - он хлопці ще тільки "консервні ножі" з бліндажа виносять!