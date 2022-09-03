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В киевском Ботсаду высадили дерево в память о 22-летнем воине Семене Обломее. ВIДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Семен Обломей мечтал лечить деревья и учился на специалиста по биоресурсам, но с началом полномасштабного вторжения пошел защищать страну, и в конце июня отдал за нее жизнь.

Об этом говорится в сюжете ТСН, сообщает Цензор.НЕТ.

Деревце гинкго билоба, которое выращивал в горшке Семен, высадил в Ботсаду его отец.

"Вода для Ботсада" – проект благотворительного фонда "Peli can live" по строительству системы полива в Дендрарии Рубцова в Национальном Ботаническом саду имени Гришко НАН Украины, к которому Семен Обломей присоединился более года назад.

"Семен чувствовал деревья, он очень много о них читал, изучал, этот проект в ботсаду был частью его миссии помочь деревьям", - говорит исполнительный директор фонда Яна Боброва.

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Семен очень любил природу и хотел помочь ей. Отвечал за закупки для системы полива, доставлял трубы на скейте, кстати, и на пары приезжал также на нем. Вместе с другими волонтерами копал траншеи. Благодаря и Семену деревья в ботаническом саду будут иметь воду. "Он очень четко умел ставить цель и к ней двигаться. Он не просто мечтал, он составлял план. Всегда взвешенный, всегда уверенный", – говорит доцент кафедры воспроизводства лесов НУБ Анна Лобченко.

Все знавшие Семена Обломея не представляли его с оружием из-за его мировоззрения. Но когда узнали, что он решил пойти в армию, поняли – таков его характер.

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"Это, конечно, был будущий или ученый, или преподаватель вуза, или человек возможно международного плана. Но проклятая война забрала таких людей", — говорит директор УНИ лесного и садово-паркового хозяйства Петр Лакида.

Незадолго до смерти Семен приезжал домой. Отпраздновал свой день рождения и женился, но рвался к друзьям на передовую. "Подружился с побратимами, с ними сроднился, потом сказал, что вот я на войне узнал, что такое настоящая мужская дружба. И вот последние слова, которые были написаны мне: "Анна Алексеевна, я делаю то, что должен", — вспоминает его университетская наставница.

"Очень хотелось бы уже покинуть войну, если бы она покинула нас. Пока война в такой активной фазе, я вижу себя полезным здесь. Вот такой путь", – утверждает Семен на своем последнем интервью.
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Топ комментарии
+16
ГЕРОЮ СЛАВА !!!
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03.09.2022 13:32
+14
Війна забирає найкращих...
Горіть у пеклі москалі!
Допомогаймо ЗСУ!
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03.09.2022 13:32
+2
і ви не все ще знаете.
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03.09.2022 13:37
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Війна забирає найкращих...
Горіть у пеклі москалі!
Допомогаймо ЗСУ!
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03.09.2022 13:32 Ответить
так ******* же.
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03.09.2022 13:34 Ответить
і ви не все ще знаете.
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03.09.2022 13:37 Ответить
ГЕРОЮ СЛАВА !!!
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03.09.2022 13:32 Ответить
буба закликає, кацапні дае громадянство,
а захід не додає...
захід **** - буба маладец!
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03.09.2022 13:53 Ответить
за клована за клована...
більше в фонди не даю - ви ******* все.
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03.09.2022 13:57 Ответить
чорти зелені, а давайте ******* не все?
по криворогатому так?..
ордіна всі ваші...
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03.09.2022 14:08 Ответить
"купуйте ґуманітарку" - це вже слоган...
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03.09.2022 14:12 Ответить
а давайте бубу відпінячимо за все?
як простого криворогатого пацана на лісапеті, який наїбав всіх нас?
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03.09.2022 14:21 Ответить
в тебе реєстараця не та...
ти кацап і рекомендації свої засунь соби в резиновую попу - як малюк тобі приказав.
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03.09.2022 14:26 Ответить
 
 