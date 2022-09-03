Украиноязычный аудиогид запустили в Азербайджане в заповеднике "Гобустан". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом
В Азербайджане запустили украиноязычный аудиогид в Государственном историко-художественном заповеднике "Гобустан".
Об этом в соцсети Facebook сообщил посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский, передает Цензор.НЕТ.
"В рамках инициативы первой леди Украины Елены Зеленской очередной украиноязычный аудиогид заработал в Государственном историко-художественном заповеднике "Гобустан", – написал посол.
Как отметил Каневский, это музей под открытым небом с огромной коллекцией исторических экспонатов периода каменного века. В частности, культурный ландшафт наскальных рисунков "Гобустана" включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Археологический заповедник к югу от Баку представляет собой равнину, расположенную между юго-восточным склоном Большого Кавказского хребта и Каспийским морем, частью которой является культурный пейзаж наскальных рисунков, расположенный на территории 537 гектаров.
Памятники "Гобустана" делятся на две группы: наскальные изображения и древние стоянки и другие объекты.
Пожалуйста, подождите...