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Украиноязычный аудиогид запустили в Азербайджане в заповеднике "Гобустан". ВИДЕО

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В Азербайджане запустили украиноязычный аудиогид в Государственном историко-художественном заповеднике "Гобустан".

Об этом в соцсети Facebook сообщил посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский, передает Цензор.НЕТ.

"В рамках инициативы первой леди Украины Елены Зеленской очередной украиноязычный аудиогид заработал в Государственном историко-художественном заповеднике "Гобустан", – написал посол.

Как отметил Каневский, это музей под открытым небом с огромной коллекцией исторических экспонатов периода каменного века. В частности, культурный ландшафт наскальных рисунков "Гобустана" включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Археологический заповедник к югу от Баку представляет собой равнину, расположенную между юго-восточным склоном Большого Кавказского хребта и Каспийским морем, частью которой является культурный пейзаж наскальных рисунков, расположенный на территории 537 гектаров.

Памятники "Гобустана" делятся на две группы: наскальные изображения и древние стоянки и другие объекты.

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Топ комментарии
+3
Был удивлён, что в Венгерской Ниеритихазе, в местном зоопарке, надписи на венгерской, английской и... внимание, украинском языках
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03.09.2022 14:04
+2
Дякуємо друзі ! 🇺🇦🇦🇿👍
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03.09.2022 14:54
+2
А тобі за 30 років у макітрі суто срань паРашна подобається? Уруцкій ізік тібє радной, а Українська Мова тренд, полудурок
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03.09.2022 15:09
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Был удивлён, что в Венгерской Ниеритихазе, в местном зоопарке, надписи на венгерской, английской и... внимание, украинском языках
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03.09.2022 14:04 Ответить
Тоже Зеленская?
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03.09.2022 14:18 Ответить
это было задолго до скумбрии
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03.09.2022 18:31 Ответить
А ти на мову си всрав. Не життя, а КАЗКА... Чоколдмек лоуфос, гює. Мене пічабо!
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03.09.2022 15:04 Ответить
Сколько лямов слито на эту "инициативу"? Как только Украина разгромит путлеровскую армию, то желание изучать украинский язык станет международным трендом в дань уважения сильным духом народу. А пока что это дороги, деревья, друзья с орденами и бородатые бабушки под персональной защитой...
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03.09.2022 14:24 Ответить
А тобі за 30 років у макітрі суто срань паРашна подобається? Уруцкій ізік тібє радной, а Українська Мова тренд, полудурок
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03.09.2022 15:09 Ответить
И тебе, дебилу, объясню: я русскоязычный украинец, понимаю украинскую мову, а разговаривать могу, но привычнее русский, так получилось в моей жизни. А вот теперь, ответь мне на один вопрос именно ты лично: на каком фронте ты, подчеркиваю, лично ты воевал?
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03.09.2022 15:14 Ответить
Панімаіш, то маладєц, гнида, але радной уруцкій ізік тока їб@натам. Про "фронти" я 3,14дарам не хвалюся, можу тільки намікнути ГАНДОНУДИРЯВОМУ: студентом я голодував ще у жовтні 1990-го, потім путч й Камчатка, де мене дошками спробували гражданінам расії зробити. Більшого ти не вартий, чмо, де б ти не пропердівся. Пш'л, холоп!
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03.09.2022 16:55 Ответить
Студент голодующий, иди вслед за русским военным кораблем. А гнида это ты, к сожалению. Голодал он, сильная заслуга...
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03.09.2022 20:32 Ответить
Дякуємо друзі ! 🇺🇦🇦🇿👍
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03.09.2022 14:54 Ответить
 
 