Война за 3 сентября: Херсон - Донбасс | Бутусов ПЛЮС. ВИДЕО

Сегодня, 3 сентября, главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире расскажет о боях в Херсонской области и на Донбассе.

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Контрнаступление в тишине, уничтожение баз и складов РФ, контроль над мостами. Что происходит сейчас и чего ждать.

Зрители смогут задать вопрос в эфире.

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