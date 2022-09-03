16 554 16
Война за 3 сентября: Херсон - Донбасс | Бутусов ПЛЮС. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Сегодня, 3 сентября, главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире расскажет о боях в Херсонской области и на Донбассе.
Смотрите на Цензор.НЕТ.
Контрнаступление в тишине, уничтожение баз и складов РФ, контроль над мостами. Что происходит сейчас и чего ждать.
Зрители смогут задать вопрос в эфире.
Топ комментарии
+21 Voc Vox
показать весь комментарий03.09.2022 20:33
+9 Олександр Васильєв 9c5970be
показать весь комментарий03.09.2022 20:10
+9 wislen Lem
показать весь комментарий03.09.2022 20:18
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Піски́ - селище в Донецької області. ПіскИ множина від слова "пісок", наголос на "и", а не якісь ПЄскі, як його обзивають донеччани. Принаймні, українською з наголосом на "і" виходять якісь пІськи. Давайте будемо називати українські топоніми правильно!
в Україні є 25 сіл з цією назвою, і все це ПіскИ
місцеві донеччани кажуть СлАвінск, але він від цього не перестає бути Слов'Янськом
а Тетяна Чорновол говорить СтугнА, але від цього та не перестає бути СтУгною
https://storymaps.arcgis.com/stories/36a7f6a6f5a9448496de641cf64bd375