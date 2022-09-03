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Война за 3 сентября: Херсон - Донбасс | Бутусов ПЛЮС. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Сегодня, 3 сентября, главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире расскажет о боях в Херсонской области и на Донбассе.

Смотрите на Цензор.НЕТ.

Контрнаступление в тишине, уничтожение баз и складов РФ, контроль над мостами. Что происходит сейчас и чего ждать.

Зрители смогут задать вопрос в эфире.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинские бойцы пережидают обстрел в окопе: "Танчик совсем близко попал. Сейчас осколки будут сыпаться". ВИДЕО
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Топ комментарии
+21
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03.09.2022 20:33
+9
Юрію!!!
Піски́ - селище в Донецької області. ПіскИ множина від слова "пісок", наголос на "и", а не якісь ПЄскі, як його обзивають донеччани. Принаймні, українською з наголосом на "і" виходять якісь пІськи. Давайте будемо називати українські топоніми правильно!
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03.09.2022 20:10
+9
Бутусову рекспект. Молодець.👍
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03.09.2022 20:18
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Юрію!!!
Піски́ - селище в Донецької області. ПіскИ множина від слова "пісок", наголос на "и", а не якісь ПЄскі, як його обзивають донеччани. Принаймні, українською з наголосом на "і" виходять якісь пІськи. Давайте будемо називати українські топоніми правильно!
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03.09.2022 20:10 Ответить
Правильно населений пункт ПІски,а піскИ є піскИ. Дивись https://lcorp.ulif.org.ua/dictua/
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03.09.2022 20:48 Ответить
я копіював інформацію з вікіпедіх, а вона зазвичай дає коректну інформацію
в Україні є 25 сіл з цією назвою, і все це ПіскИ
місцеві донеччани кажуть СлАвінск, але він від цього не перестає бути Слов'Янськом
а Тетяна Чорновол говорить СтугнА, але від цього та не перестає бути СтУгною
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03.09.2022 21:36 Ответить
когда уже узкие навоюются?
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03.09.2022 20:12 Ответить
очевидно - когда Хйло сдохнет
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03.09.2022 21:30 Ответить
Бутусову рекспект. Молодець.👍
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03.09.2022 20:18 Ответить
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03.09.2022 20:33 Ответить
Сьогодні на 5 каналі Кривонос був у Я.Соколової і все розповів.
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03.09.2022 23:59 Ответить
"Десь у той бік" - это я знаю
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03.09.2022 20:36 Ответить
Бутусов +
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03.09.2022 21:23 Ответить
Мапа на 3 вересня:

https://storymaps.arcgis.com/stories/36a7f6a6f5a9448496de641cf64bd375
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04.09.2022 12:16 Ответить
 
 